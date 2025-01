Los aranceles de Trump podrían elevar rápidamente los precios de los automóviles

La administración de Trump amenaza con aplicar un arancel del 25% a todas las importaciones de Canadá y México a…

La administración de Trump amenaza con aplicar un arancel del 25% a todas las importaciones de Canadá y México a partir del sábado, una medida que afectaría casi de inmediato a las concesionarias y fábricas de automóviles en Estados Unidos.

Según los expertos, los aranceles añadirían al menos miles de dólares al costo de los vehículos, y no solo a los que se ensamblan en esos dos países y se envían a Estados Unidos, sino también a los que se fabrican en plantas automotrices estadounidenses, debido a que todas utilizan tienen piezas canadienses y mexicanas que no se pueden sustituir fácilmente.

El presidente Donald Trump sostuvo durante la campaña electoral que los aranceles eran la única manera de salvar a la industria automotriz estadounidense, a pesar de que los fabricantes de automóviles reportan ganancias récord, o casi récord, sin ellos. Pero lo que está claro es que los aranceles podrían trastocar la producción de vehículos en todo el continente y poner el precio de los autos, que ya está cerca de máximos históricos, fuera del alcance de muchos compradores.

Las fábricas de automóviles podrían comenzar a disminuir su actividad, o incluso cerrar, en un plazo relativamente corto, dijo a CNN Michael Robinet, vicepresidente de estrategia de pronósticos de S&P Global Mobility. Esto se debe a que, incluso si un automóvil se ensambla en Estados Unidos, cada vehículo tiene partes importadas de México y Canadá que estarían sujetas a los aranceles, lo que aumentaría los costos de producción. Simplemente no existe un automóvil totalmente estadounidense.

Los fabricantes de automóviles de los tres países han operado como un mercado relativamente unificado durante años debido al TLCAN y posteriormente a los acuerdos comerciales T-MEC, ya que los vehículos y las piezas se movían libremente a través de la frontera, a veces varias veces antes de que se completara un automóvil.

Según Robinet, los aranceles tienen muchas posibilidades de distorsionar y perturbar el mercado automovilístico de un modo similar a lo que ocurrió durante la pandemia de covid-19. La oferta limitada de autos nuevos a la venta tras la pandemia hizo que se dispararan los precios tanto de los autos nuevos como de los usados.

Robinet dijo que los fabricantes de automóviles harán un cálculo de costos poco después de que entren en vigor los aranceles y podrían decidir si es mejor reducir o incluso detener la producción en las plantas estadounidenses en lugar de pagar los aranceles impuestos a sus piezas canadienses y mexicanas. Lo harán con la esperanza de que la disputa comercial se resuelva antes de que se agote el inventario de automóviles y camiones en sus concesionarios, dijo.

Robinet cree que la disminución de la producción o los cierres podrían llegar con bastante rapidez, especialmente en aquellas plantas cuyos fabricantes de automóviles operan en México y Canadá. México fabricó alrededor de 4 millones de vehículos el año pasado, mientras que Canadá fabricó 1,3 millones, según datos de S&P. Y aproximadamente 3,7 millones, o alrededor del 70% de esos vehículos ensamblados en Canadá y México, se enviaron a salas de exhibición en Estados Unidos. En cambio, en 2024 se fabricaron 10,2 millones de vehículos de pasajeros en plantas de ensamblaje estadounidenses.

Y no son solo los Ford y los Chevrolet los que se fabrican en las plantas automotrices estadounidenses. El Subaru Outback se fabrica en Indiana y miles de todoterrenos BMW X5 salen cada semana de una planta en Carolina del Sur. Los todoterrenos Mercedes se fabrican en Alabama y el popular Kia Telluride se fabrica en Georgia. Casi la mitad de los 10 millones de vehículos que se construyen en las plantas automotrices estadounidenses son de esas marcas extranjeras.

Pero quizás lo más importante es que esos 10,2 millones de automóviles “fabricados en Estados Unidos” están todos fabricados con piezas mexicanas y canadienses, desde arneses de cables y sujetadores relativamente baratos hasta motores y transmisiones costosos. Por lo tanto, el impacto se sentirá en poco tiempo, agregó Robinet.

Y los automóviles y sus partes no solo están cruzando las fronteras hacia Estados Unidos. Muchos de ellos también salen de Estados Unidos, ya que las fábricas estadounidenses envían una buena cantidad de sus propios vehículos y partes a Canadá y México. Las autoridades mexicanas y canadienses han amenazado con imponer aranceles de represalia a los productos estadounidenses si la administración de Trump sigue adelante con su amenaza arancelaria. Por lo tanto, algunos de los automóviles y partes fabricados en plantas estadounidenses no podrán llegar a sus compradores al norte y al sur de la frontera sin que también se les apliquen aranceles por valor de miles de dólares.

Estados Unidos envió a Canadá automóviles por valor de US$ 13.800 millones durante los primeros 11 meses de 2024 y repuestos por valor de US$ 26.500 millones. También envió vehículos por valor de US$ 4.200 millones a México en el mismo período y repuestos por valor de US$ 33.700 millones.

Otros no creen que la producción en las plantas estadounidenses se vea afectada de inmediato, pero coinciden en que no se mantendrá estable por mucho tiempo si se imponen aranceles y no se resuelven rápidamente. Es probable que algunos fabricantes de automóviles hayan estado almacenando las piezas que necesitan de esos dos países para poder mantener la producción libre de aranceles durante el mayor tiempo posible.

Incluso si tienen que pagar algunos aranceles sobre las piezas de sus vehículos fabricados en Estados Unidos, los costos adicionales podrían no ser abrumadores para algunas de las piezas más baratas, dijo a CNN Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive. Pero tampoco cree que la industria acepte los aranceles durante un período prolongado.

“No creo que la industria lo tolere por mucho tiempo”, afirmó. “Dentro de 30 a 45 días creo que podrían pasar al plan B y, si no se resuelve, al plan C”.

Indicó que las plantas en México y Canadá podrían continuar produciendo automóviles y no enviarlos a Estados Unidos hasta que se resuelva la situación.

Todos los principales fabricantes de automóviles hicieron pocos comentarios sobre lo que harán si los aranceles entran en vigencia o no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

“No vamos a comentar sobre especulaciones”, dijo Mark Giles, portavoz de Volkswagen, que no solo tiene una planta en Chattanooga, Tennessee, sino también la fábrica de automóviles más grande de México.

Y si se reduce la producción, o si se suspenden los envíos desde las plantas canadienses o mexicanas, los concesionarios no estarán ansiosos por vender su suministro actual de vehículos a los precios actuales del mercado, en previsión de que una escasez pueda hacer subir los precios en las próximas semanas y meses, dijeron Robinet e Ivan Drury, director de información de Edmunds.

“En este momento, las ventas han sido algo débiles, pero si la producción se detiene, no pasarán muchos días antes de que los distribuidores se muestren mucho más firmes con los precios”, dijo Drury a CNN.

El suministro promedio de días de vehículos disponibles actualmente en los concesionarios de EE.UU. varía desde 25 días para Toyota Motor, que incluye Lexus, hasta 73 días para Ford Motor, que incluye su marca de lujo Lincoln.

Será importante que las concesionarias y los fabricantes de automóviles resuelvan este problema en marzo o abril, dijo Keating. Es entonces cuando comienzan a llegar los reembolsos de impuestos y hace que la primavera sea un período clave de ventas para los fabricantes de automóviles.

“Si miramos hacia los próximos 45 días, estamos en la temporada alta de devolución de impuestos. Creo que los concesionarios nos hablarán muchísimo si hay escasez de vehículos en ese momento”, dijo Keating.

Pero una vez que los aranceles entren en vigor, serán los compradores de automóviles —no los fabricantes de automóviles, los concesionarios o México o Canadá— quienes pagarán miles de dólares más por cada vehículo, dijo Robinet.

“Los compradores de automóviles estadounidenses, canadienses y mexicanos son los que pagan los aranceles”, afirmó. “Los fabricantes de automóviles y los proveedores de piezas no son organizaciones benéficas. No van a absorber el costo”.

