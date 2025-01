CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 535¾ 548½ 533½ 545¼ +9¾ May 549¾ 561½ 547¾ 558¾ +9 Jul 561¾ 572¾ 559½ 570¼ +8¾ Sep 576¼ 586¾ 574 584¼ +8¼ Dec 596 605¾ 592¾ 603½ +8 Mar 612 622¼ 610 620 +7½ May 620¼ 631 620¼ 628¾ +7 Jul 625¼ 626¾ 624½ 625 +6¾ Sep 634¼ +6½ Dec 647½ +6¼ Mar 657¼ +6¼ May 648 +6¼ Jul 618¼ +6¼ Est. sales 116,871. Mon.’s sales 107,548 Mon.’s open int 494,827, up 12,808 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 482¼ 489¼ 481 485¼ +3¼ May 492¼ 499¾ 491 496 +3¾ Jul 493¾ 501½ 492½ 498¼ +4½ Sep 459½ 466 458¼ 462¾ +2¼ Dec 457 464 456 461 +2¾ Mar 468¼ 475½ 468¼ 472¼ +2½ May 478 481½ 478 479 +2¾ Jul 479½ 484¼ 479 482 +2¾ Sep 462¼ 466¼ 462¼ 463¾ +2¼ Dec 460¼ 464 459¾ 462 +2 Mar 473¼ +1¾ May 479 +1¾ Jul 480½ +2 Sep 469¼ +2 Dec 458¾ +2 Jul 475¾ +2 Dec 458 +2 Est. sales 404,143. Mon.’s sales 373,003 Mon.’s open int 1,968,648, up 2,200 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 351½ 356¾ 343 349 —1¼ May 356¾ 364 350 356¾ +1¼ Jul 359½ +1¼ Sep 355¼ +1¼ Dec 360¼ +1¼ Mar 363¾ +1¼ May 369¾ +1¼ Jul 346 +1¼ Sep 361¾ +1¼ Dec 364¼ +1¼ Jul 364¼ +1¼ Sep 358½ +1¼ Est. sales 598. Mon.’s sales 598 Mon.’s open int 3,942 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1042¾ 1050¾ 1041 1045 May 1056 1064¾ 1055 1059½ +1 Jul 1067¾ 1077¼ 1067 1072¼ +2 Aug 1061¾ 1070¾ 1060¾ 1066¼ +2¼ Sep 1041½ 1051½ 1040¼ 1046¾ +3¼ Nov 1042 1052¾ 1040 1047½ +4¼ Jan 1050 1061 1049¼ 1055¾ +4 Mar 1048 1059¼ 1048 1053½ +2¾ May 1054¼ 1062½ 1054¼ 1057¼ +2¾ Jul 1060 1069¾ 1060 1064 +2¾ Aug 1057¼ +3½ Sep 1038 +4 Nov 1034¼ 1041 1033½ 1036 +4¼ Jan 1047 +4¼ Mar 1048¼ +4¼ May 1048¼ 1054¼ 1048¼ 1054¼ +4¼ Jul 1063 +4 Aug 1061¾ +4 Sep 1049¼ +4 Nov 1050 1050 1050 1050 +4 Jul 1070¾ +4 Nov 1037 +4 Est. sales 246,725. Mon.’s sales 231,671 Mon.’s open int 854,259 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.00 45.79 44.64 45.13 +.13 May 45.38 46.14 45.08 45.57 +.19 Jul 45.57 46.30 45.29 45.79 +.21 Aug 45.34 46.00 45.09 45.55 +.21 Sep 45.04 45.67 44.82 45.26 +.22 Oct 44.73 45.33 44.52 44.94 +.20 Dec 44.70 45.33 44.56 44.96 +.20 Jan 44.64 45.33 44.63 44.98 +.20 Mar 44.85 45.09 44.85 45.00 +.22 May 45.11 +.23 Jul 44.92 45.22 44.92 45.22 +.24 Aug 45.09 +.24 Sep 44.89 +.24 Oct 44.63 +.24 Dec 44.20 44.63 44.20 44.63 +.24 Jan 44.71 +.24 Mar 44.81 +.24 May 44.93 +.24 Jul 44.52 +.24 Aug 44.36 +.24 Sep 44.28 +.24 Oct 44.51 +.24 Dec 44.25 +.24 Jul 44.14 +.24 Oct 44.13 +.24 Dec 43.87 +.24 Est. sales 118,213. Mon.’s sales 110,390 Mon.’s open int 556,608 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 301.00 303.90 298.60 301.60 +.80 May 309.30 312.40 307.10 310.10 +.80 Jul 316.60 319.90 314.40 317.70 +1.10 Aug 318.20 321.50 316.10 319.30 +1.10 Sep 318.90 322.00 316.50 319.90 +1.20 Oct 318.90 321.90 316.60 319.90 +1.10 Dec 322.20 325.30 320.00 323.40 +1.20 Jan 323.00 325.50 321.30 324.40 +1.10 Mar 322.60 325.40 322.10 324.20 +.70 May 324.00 325.40 324.00 325.40 +.50 Jul 328.00 328.70 328.00 328.00 +.50 Aug 327.50 +.50 Sep 325.90 +.60 Oct 323.40 +.70 Dec 325.30 +.80 Jan 325.90 +.80 Mar 326.60 +.80 May 328.10 +.80 Jul 330.20 +.80 Aug 329.70 +.80 Sep 328.20 +.80 Oct 330.20 +.80 Dec 332.60 +.80 Jul 340.60 +.80 Oct 340.60 +.80 Dec 344.10 +.80 Est. sales 153,679. Mon.’s sales 139,291 Mon.’s open int 576,015

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.