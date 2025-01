CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 537½ 542 533¼ 538¾ +1¼ May 549¾ 553¾ 545¾ 550¾ +1¼ Jul 559¾ 563¼ 555¾ 560½ +1 Sep 573¼ 576¾ 569½ 574¼ +1 Dec 593¼ 596 589¼ 594 +1¼ Mar 611¾ 612 607 611½ +1¼ May 617¾ 620¾ 617¾ 620¾ +1 Jul 618 619 618 619 +1 Sep 629¼ +¾ Dec 643 +½ Mar 652¼ +½ May 642½ +½ Jul 612¾ +½ Est. sales 82,980. Thu.’s sales 75,977 Thu.’s open int 472,975, up 289 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 474 485 474 484¼ +9¾ May 482½ 494 482½ 493 +10 Jul 485½ 494¾ 485½ 494¼ +8¼ Sep 454¼ 459½ 453¾ 458¾ +3¾ Dec 451½ 456¾ 451½ 456 +3¼ Mar 463 467½ 462¾ 466¾ +3 May 470 473 469¾ 473 +3 Jul 472½ 475¾ 472¼ 475½ +2¾ Sep 456 458 454 457½ +2½ Dec 454¼ 457½ 453¾ 457 +2¼ Mar 468¼ +2½ May 473½ +2½ Jul 474¾ 475½ 474¾ 475½ +2½ Sep 464¼ +2½ Dec 452½ 454¾ 452 452¾ +1¼ Jul 469¾ +1¼ Dec 457 +1¼ Est. sales 428,304. Thu.’s sales 403,187 Thu.’s open int 1,860,313, up 9,387 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 348¾ 366 345½ 362½ +12¾ May 355½ 371½ 355½ 368½ +11½ Jul 374¼ +11½ Sep 366 370 366 370 +11½ Dec 375 +11½ Mar 378½ +11½ May 384½ +11½ Jul 360¾ +11½ Sep 376½ +11½ Dec 379 +11½ Jul 379 +11½ Sep 373¼ +11½ Est. sales 347. Thu.’s sales 347 Thu.’s open int 3,945 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1019 1039 1019 1034 +15 May 1031¼ 1049 1030¼ 1044¾ +13¼ Jul 1043 1059¼ 1041¾ 1055¼ +12½ Aug 1039 1052 1036¾ 1048¼ +10 Sep 1020½ 1030½ 1018 1027¼ +7¼ Nov 1019¾ 1030 1018¼ 1027¾ +7 Jan 1028½ 1037¼ 1027¼ 1035¾ +6½ Mar 1027¼ 1035 1026¼ 1033½ +5 May 1031¾ 1038¾ 1031¼ 1037¼ +4¼ Jul 1043¾ 1045½ 1038½ 1043¾ +3½ Aug 1037¾ +2¾ Sep 1019¾ +2 Nov 1017¼ 1019½ 1012½ 1018½ +1¾ Jan 1029½ +1¾ Mar 1030¾ +1¾ May 1036¾ +1¾ Jul 1045½ +1 Aug 1044¼ +1 Sep 1031¾ +1 Nov 1032½ +1 Jul 1053¼ +1 Nov 1019½ +1 Est. sales 278,847. Thu.’s sales 256,359 Thu.’s open int 833,606 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 45.24 45.80 44.95 45.69 +.66 May 45.54 46.23 45.40 46.12 +.65 Jul 45.78 46.40 45.62 46.30 +.62 Aug 45.47 46.08 45.36 45.99 +.56 Sep 45.21 45.72 45.08 45.62 +.50 Oct 44.84 45.38 44.72 45.20 +.42 Dec 44.82 45.38 44.72 45.16 +.39 Jan 45.03 45.42 44.80 45.15 +.33 Mar 45.06 45.35 44.89 45.16 +.27 May 45.16 45.28 45.16 45.27 +.24 Jul 45.40 +.21 Aug 45.31 +.20 Sep 45.13 +.19 Oct 44.61 44.88 44.61 44.88 +.18 Dec 44.88 +.17 Jan 44.96 +.17 Mar 45.06 +.17 May 45.18 +.17 Jul 44.77 +.17 Aug 44.61 +.17 Sep 44.53 +.17 Oct 44.76 +.17 Dec 44.50 +.17 Jul 44.39 +.17 Oct 44.38 +.17 Dec 44.12 +.17 Est. sales 183,751. Thu.’s sales 174,450 Thu.’s open int 562,520, up 1,647 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 295.50 299.30 294.10 297.20 +2.80 May 303.00 306.80 301.70 305.00 +2.80 Jul 309.50 313.30 308.30 311.60 +2.60 Aug 310.70 314.60 309.80 313.00 +2.50 Sep 311.10 314.70 310.10 313.40 +2.50 Oct 311.30 314.20 309.80 313.20 +2.40 Dec 314.30 317.00 312.70 316.00 +2.20 Jan 316.10 317.90 314.10 316.80 +1.80 Mar 315.30 317.50 314.20 316.80 +1.50 May 318.30 318.60 317.80 317.80 +1.10 Jul 320.90 320.90 320.00 320.00 +.90 Aug 319.30 +.90 Sep 317.30 +.70 Oct 314.60 +.70 Dec 316.20 +.30 Jan 317.30 +.20 Mar 318.00 +.20 May 319.50 +.20 Jul 323.30 +.20 Aug 322.80 +.20 Sep 321.30 +.20 Oct 323.30 +.20 Dec 326.20 +.20 Jul 334.20 +.20 Oct 334.20 +.20 Dec 337.70 +.20 Est. sales 188,903. Thu.’s sales 178,301 Thu.’s open int 564,196, up 3,715

