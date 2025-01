CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 533 541¼ 526 530¾ —3¼ May 545½ 552¾ 537¾ 543½ —2½ Jul 553¾ 562 547 554½ — ½ Sep 568 575 560¾ 568½ +¼ Dec 586½ 594 580 589 +1¾ Mar 602¾ 610½ 596¾ 607¼ +3½ May 611 617¾ 607 617¾ +4¾ Jul 614 618½ 614 618½ +4½ Sep 629¼ +4½ Dec 638 643¼ 638 643¼ +4½ Mar 652 +4½ May 642¼ +4¾ Jul 612½ +5 Est. sales 85,469. Thu.’s sales 75,131 Thu.’s open int 480,398, up 6,810 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 456 472½ 455¾ 470½ +14½ May 464½ 481½ 463¾ 479½ +15 Jul 468 484 467¼ 482 +14 Sep 444 451½ 443¼ 448¾ +4¼ Dec 446 452¾ 445¾ 450¼ +3¼ Mar 457¼ 463¼ 456¾ 461 +3 May 463 469¼ 463 466¾ +2½ Jul 466¼ 471½ 466¼ 469¼ +2¼ Sep 451¼ 453¾ 450¾ 453¼ +1¾ Dec 451½ 454 450 453¼ +1½ Mar 463½ +1¾ May 466 468¾ 466 468¾ +2¾ Jul 469 470¼ 469 470¼ +1½ Sep 459 +1½ Dec 450 451 450 450¾ +¾ Jul 467¾ +¾ Dec 457¼ +¾ Est. sales 319,856. Thu.’s sales 279,051 Thu.’s open int 1,686,536 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 322½ 331¾ 322½ 328½ +6 May 336½ 341½ 335 339½ +5½ Jul 344½ 346 344½ 346 +5¼ Sep 341¾ +5¼ Dec 346¾ +5¼ Mar 350¼ +5¼ May 356¼ +5¼ Jul 332½ +5¼ Sep 348¼ +5¼ Dec 345 350¾ 345 350¾ +5¼ Sep 345 345 345 345 —2¾ Est. sales 400. Thu.’s sales 400 Thu.’s open int 4,533 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 992 1018½ 992 1013½ +21¼ Mar 996½ 1033½ 996½ 1025¼ +26¼ May 1008 1044¾ 1008 1038 +27¼ Jul 1019½ 1056 1019½ 1049¾ +26½ Aug 1019¼ 1052¼ 1019 1046 +24½ Sep 1008 1037 1006¾ 1028½ +19 Nov 1009¼ 1039½ 1009¼ 1031 +17¼ Jan 1020 1047½ 1020 1039¾ +16¼ Mar 1019¼ 1045¾ 1019¼ 1038½ +13¾ May 1033 1049¼ 1029½ 1042½ +12¾ Jul 1040 1061 1040 1049½ +12¼ Aug 1034 1044¾ 1034 1044¾ +10¾ Sep 1019 1028¾ 1019 1028¾ +9¾ Nov 1019¾ 1042½ 1017½ 1029¼ +10½ Jan 1041½ +10½ Mar 1042¾ +10½ May 1048¾ +10½ Jul 1057 +9¾ Aug 1055¾ +9¾ Sep 1043¼ +9¾ Nov 1054 1054 1045½ 1045½ +8½ Jul 1066¼ +8½ Nov 1044 +8½ Est. sales 148,684. Thu.’s sales 134,132 Thu.’s open int 820,575, up 6,878 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 42.70 45.18 42.70 45.05 +2.77 Mar 42.85 45.76 42.76 45.58 +2.82 May 43.16 46.09 43.13 45.92 +2.76 Jul 43.35 46.22 43.30 46.05 +2.66 Aug 43.19 45.96 43.19 45.82 +2.54 Sep 43.13 45.74 43.13 45.59 +2.42 Oct 42.96 45.46 42.96 45.33 +2.34 Dec 42.99 45.47 42.99 45.35 +2.27 Jan 43.15 45.51 43.15 45.39 +2.22 Mar 43.29 45.59 43.29 45.48 +2.18 May 45.67 45.67 45.62 45.62 +2.14 Jul 45.83 45.83 45.77 45.77 +2.11 Aug 45.68 +2.11 Sep 45.50 +2.11 Oct 45.23 +2.11 Dec 45.26 +2.12 Jan 45.34 +2.12 Mar 45.44 +2.12 May 45.56 +2.12 Jul 45.15 +2.12 Aug 44.99 +2.12 Sep 44.91 +2.12 Oct 45.14 +2.12 Dec 44.88 +2.12 Jul 44.77 +2.12 Oct 44.76 +2.12 Dec 44.50 +2.12 Est. sales 152,696. Thu.’s sales 134,368 Thu.’s open int 559,472, up 2,119 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 290.10 293.00 287.80 290.60 —1.20 Mar 298.80 305.00 295.10 298.30 —1.00 May 305.50 311.60 301.80 305.40 —.90 Jul 311.70 317.50 307.80 311.80 —.70 Aug 313.30 317.90 308.80 312.70 —.60 Sep 313.40 317.70 308.90 312.70 —.70 Oct 312.30 317.00 308.60 312.40 —.70 Dec 315.20 320.00 311.80 315.40 —.90 Jan 316.00 320.30 313.30 316.30 —.90 Mar 317.80 321.00 313.90 316.40 —1.50 May 316.60 318.30 315.30 317.30 —1.90 Jul 318.30 319.70 318.30 319.70 —1.80 Aug 317.00 319.20 317.00 319.20 —1.80 Sep 317.50 —2.00 Oct 314.80 —2.20 Dec 316.70 —2.40 Jan 317.90 —2.40 Mar 318.60 —2.40 May 320.10 —2.40 Jul 324.00 —2.70 Aug 323.50 —2.70 Sep 322.00 —2.70 Oct 324.00 —2.70 Dec 326.90 —2.80 Jul 334.90 —2.80 Oct 334.90 —2.80 Dec 338.40 —2.80 Est. sales 135,222. Thu.’s sales 121,109 Thu.’s open int 541,032, up 282

