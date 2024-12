“The Witcher IV”, “Elden Ring” y lo nuevo de los creadores de “The Last of Us”: grandes anuncios de The Game Awards

The Game Awards se convirtió en un evento seguido por los aficionados del sector del videojuego no solo por ser…

The Game Awards se convirtió en un evento seguido por los aficionados del sector del videojuego no solo por ser los premios anuales que reconocen a las mejores obras de la industria cada año, sino también por los anuncios de nuevos títulos que se presentan en dicha ceremonia. En la reciente edición de 2024 celebrada en la noche del 12 de diciembre, en la que “Astro Bot” se coronó con el Mejor Juego del Año, multitud de anuncios tuvieron lugar y algunos de ellos fueron auténticas sorpresas que sacudieron las redes sociales.

Una entrega de la franquicia “Ninja Gaiden”, un nuevo “Okami”, el retorno de Fumito Ueda con un nuevo proyecto. Son muchos los que causaron impacto, pero si hay tres que se robaron la noche fueron los siguientes: el primer vistazo a “The Witcher IV”, con su nueva protagonista; la revelación de “Intergalactic: The Heretic Prophet”, lo nuevo de los creadores de “The Last of Us”; y “Elden Ring Nightreign”, un juego cooperativo multijugador en el universo del prestigioso título “Elden Ring” de FromSoftware.

Tras el éxito de “The Witcher III”, el estudio polaco CD Projekt Red (también autor de “Cyberpunk 2077” puso en marcha el desarrollo de la que sería su cuarta entrega de videojuegos RPG de mundo abierto que adaptan el universo creado por el escritor Andrzej Sapkowski. En The Game Awards 2024 mostraron al mundo el primer tráiler cinematográfico con la que será la nueva protagonista, Ciri.

“Elden Ring Nightreing” fue una de las sorpresas inesperadas de la noche. El popular videojuego desarrollado por el estudio japonés FromSoftware había recibido una expansión este año que continuaba la historia del título original de una forma más convencional. Durante The Game Awards 2024 anunciaron un título nuevo e independiente basado en el mismo universo pero con un sistema de juego nuevo. “Elden Ring Nightreign” será una experiencia cooperativa y multijugador PVE (significa los jugadores no se enfrentarán entre sí, sino que lo harán contra enemigos controlados por el sistema) de supervivencia en el que tendrán que sobrevivir durante un ciclo de tres días y tres noches, combatiendo, explorando y abatiendo a jefes finales al completar cada día. Llegará en 2025.

La sorpresa con la que se despidió la gala de The Game Awards 2024 fue con el primer tráiler del nuevo título de Naughty Dog, el estudio responsable de “Crash Bandicoot”, “Uncharted” y “The Last of Us”. “Intergalactic: The Heretic Prophet” es el nombre del juego y, como su nombre deja entrever, será una historia ambientada en el espacio.

La primera sinopsis revelada por la compañía dice así: “”Intergalactic: The Heretic Prophet” está protagonizado por Jordan A. Mun, quien explorando el espacio termina en Sempiria, un planeta lejano que lleva incomunicado con el universo exterior cientos de años. Jordan tendrá que usar todas sus habilidades e ingenio para ser la primera persona en más de 600 años en abandonar su órbita”.

El director del estudio, Neil Druckman, aseguró que “la jugabilidad de este juego será la más profunda en la historia de Naughty Dog, aplicando todo lo aprendido de nuestras franquicias anteriores”.

