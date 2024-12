CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 536¼ 539½ 531¼ 539½ +7¼ Mar 548 552½ 542¾ 546¼ —1¾ May 558 560¾ 551½ 554½ —2½ Jul 564¾ 566¾ 557¾ 560¾ —3 Sep 577¾ 578¾ 570½ 573¼ —3¼ Dec 595¼ 595¼ 587¼ 589¼ —3¾ Mar 603 605 600¾ 605 —1¼ Dec 618 618 618 618 —1½ Est. sales 77,663. Fri.’s sales 119,251 Fri.’s open int 414,756, up 3,606 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423 425½ 420¾ 424 +1 Mar 433 435 429¾ 432¾ — ¼ May 439½ 441¼ 436½ 439 — ¾ Jul 442¼ 443½ 439¼ 441¾ — ½ Sep 428 429½ 426 428 Dec 431¼ 433 429½ 431 — ½ Mar 442¾ 444 441¼ 443 +¼ May 448½ 450¼ 447 448½ — ½ Jul 453 453¼ 451¼ 453¼ +½ Dec 441¾ 444 441 443¾ +1½ Est. sales 212,514. Fri.’s sales 470,439 Fri.’s open int 1,518,868 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343½ 343½ 343½ 343½ +6 Mar 358¼ 370 358¼ 362 +4 May 367 374¼ 367 374¼ +11¾ Jul 354 354 354 354 Est. sales 304. Fri.’s sales 693 Fri.’s open int 3,431 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 989½ 990½ 977½ 984 —5½ Mar 996¾ 996¾ 984½ 990 —6 May 1008¾ 1009 997¼ 1003 —5½ Jul 1019¾ 1020¾ 1010 1015¼ —5¼ Aug 1019 1019¾ 1008¼ 1013¾ —5¼ Sep 1007 1007½ 997 1002¼ —6 Nov 1009½ 1010¾ 998¾ 1004 —6¾ Jan 1018¼ 1019½ 1009½ 1014 —7 Mar 1019¼ 1019½ 1011 1015¾ —7¼ May 1020¼ 1021½ 1019¼ 1021¼ —7 Jul 1026¼ 1029 1024¾ 1029 —6¼ Nov 1014¾ 1015 1010 1012¾ —7¼ Nov 1025 1025 1025 1025 —1¾ Est. sales 162,621. Fri.’s sales 245,710 Fri.’s open int 908,687, up 1,021

