CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 561¾ 569¼ 560½ 563¾ +2 May 570¼ 578¼ 569¼ 573¼ +2¾ Jul 576¾ 584¾ 575¾ 579½ +2½ Sep 589¼ 597 588½ 591½ +1¾ Dec 606 613 605¾ 607¾ +2 Mar 619¾ 624 618¼ 620¼ +2¼ Est. sales 36,359. Tue.’s sales 74,614 Tue.’s open int 425,812, up 4,204 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 440 443¼ 440 442¼ +1¾ Mar 448 451¼ 447¾ 449¾ +¾ May 454 457¾ 454 456½ +1¼ Jul 456¾ 460 456 459 +1¾ Sep 437¼ 439¾ 437¼ 438¾ +¾ Dec 441¼ 443¾ 441 443½ +1¾ Mar 452½ 454¼ 452¼ 454 +1¾ May 458½ 460 458½ 460 +1¾ Jul 461 463½ 461 463½ +2¼ Sep 449¼ 450 449¼ 450 +1¾ Dec 448 450½ 448 450¼ +1¾ Dec 452 452 452 452 +¾ Est. sales 221,080. Tue.’s sales 493,670 Tue.’s open int 1,583,031, up 26,418 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 352½ 364 352½ 358¼ +4¾ May 362¾ 363 361 361¾ +2¼ Jul 372¾ 372¾ 372¼ 372¼ +6½ Est. sales 196. Tue.’s sales 592 Tue.’s open int 3,580, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 994 1001 988 997¼ +2½ Mar 999 1006 994 1003¼ +3 May 1009 1015¼ 1003½ 1012¼ +3 Jul 1020 1025½ 1014¼ 1023 +2½ Aug 1018¾ 1023 1013¼ 1020¾ +2¼ Sep 1007 1011¾ 1002¼ 1009¾ +2¼ Nov 1009 1014½ 1004¾ 1012¼ +2½ Jan 1020¼ 1023 1017 1022¼ +3¼ Mar 1023½ 1024½ 1015¾ 1023 +2¾ May 1027 1027 1027 1027 +1¼ Nov 1014½ 1019¾ 1014 1019¾ +2¾ Est. sales 166,956. Tue.’s sales 293,390 Tue.’s open int 914,773 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 42.70 43.13 42.21 43.00 +.28 Mar 42.96 43.33 42.45 43.20 +.27 May 43.28 43.60 42.73 43.46 +.25 Jul 43.44 43.80 42.96 43.68 +.24 Aug 43.65 43.67 42.88 43.54 +.20 Sep 43.25 43.54 42.76 43.41 +.18 Oct 43.30 43.30 42.62 43.23 +.14 Dec 43.25 43.49 42.70 43.33 +.15 Mar 42.99 43.01 42.99 43.01 —.33 Jul 43.14 43.14 43.14 43.14 —.46 Est. sales 55,999. Tue.’s sales 162,165 Tue.’s open int 564,473 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 289.60 289.60 287.50 287.50 —1.30 Jan 291.90 293.10 290.20 291.50 —.50 Mar 298.10 299.60 297.10 298.30 May 303.00 304.40 301.80 303.00 +.10 Jul 307.10 308.70 306.20 307.20 —.10 Aug 308.10 309.40 307.10 308.00 —.10 Sep 308.60 309.80 307.50 308.30 —.10 Oct 307.40 309.40 307.30 308.20 +.10 Dec 310.90 312.20 310.00 310.90 +.10 Jan 312.80 313.00 311.60 312.00 +.20 Mar 312.50 313.80 312.50 313.10 +.60 May 313.90 313.90 313.90 313.90 Jul 316.20 316.20 316.20 316.20 Aug 315.70 315.70 315.70 315.70 Est. sales 87,276. Tue.’s sales 168,675 Tue.’s open int 613,189, up 2,870

