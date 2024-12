“El viejo oeste de los drones”: aumenta la ansiedad en EE.UU. mientras los funcionarios buscan tranquilizar al público

A medida que aumenta la presión sobre funcionarios federales de Estados Unidos para abordar las preocupaciones persistentes sobre posibles avistamientos…

A medida que aumenta la presión sobre funcionarios federales de Estados Unidos para abordar las preocupaciones persistentes sobre posibles avistamientos de drones, los residentes de la costa este del país, especialmente en Nueva Jersey, permanecen en tensión, con informes similares que ahora surgen en Ohio, incluyendo un cierre temporal del espacio aéreo sobre una base militar vital.

Los funcionarios federales han minimizado hasta ahora muchos de los avistamientos reportados, diciendo que probablemente son pequeños aviones u otras aeronaves tripuladas. No obstante, expresaron preocupación el domingo sobre los avistamientos vistos en al menos seis estados, siendo Ohio potencialmente el séptimo en reportar actividad de drones inexplicada.

“Quiero asegurarle al público estadounidense que estamos al tanto”, dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el domingo en el programa ‘This Week’ de ABC.

Mayorkas dijo que los funcionarios federales no están al tanto de preocupaciones directas de seguridad nacional vinculadas a los posibles avistamientos de drones.

“No sabemos de ninguna participación extranjera con respecto a los avistamientos en el noreste y estamos vigilantes en la investigación de este asunto”, dijo.

Sus comentarios del domingo se produjeron un día después de decir a CNN: “Déjenme calmar esos nervios. No hemos visto nada inusual. No sabemos de ninguna amenaza. No sabemos de ninguna actividad nefasta”.

El reciente aumento en avistamientos de drones sobre instalaciones militares sensibles ha llevado a las autoridades federales a tomar medidas. En un caso notable, un hombre fue detenido por presuntamente violar las regulaciones del espacio aéreo relacionadas con una base militar clave, anunció el Departamento de Justicia la semana pasada.

Yinpiao Zhou, de 39 años y de Brentwood, California, fue detenido por presuntamente volar un dron sobre la base Vandenberg de la Fuerza Espacial de California y fotografiar su trazado. Acusado de no registrar una aeronave y de violar el espacio aéreo de defensa nacional, Zhou fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco cuando intentaba embarcar en un vuelo con destino a China.

Semanas de avistamientos inexplicados de drones en Nueva Jersey han dejado a residentes y funcionarios confundidos por la comunicación inconsistente de las autoridades. Mientras los funcionarios de seguridad pública y los residentes exigen una respuesta clara, el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró al público el jueves que no hay amenaza para la seguridad.

Gregory McNeal, un experto en drones, dijo a CNN que la creciente desconfianza en la comunicación del Gobierno está impulsando demandas de mayor transparencia y responsabilidad por parte de los funcionarios federales.

“Si bien esto puede reflejar un problema más amplio en el discurso de la política estadounidense, es un hecho que tanto los funcionarios electos como los ciudadanos creen que no están recibiendo información confiable del Gobierno. No necesariamente es que la información sea inexacta. Más bien, no confían en los detalles proporcionados”, dijo McNeal.

Erik Peterson, asambleísta republicano de Nueva Jersey, llegó a acusar a los funcionarios federales de deshonestidad.

“Están mintiendo. Esa es la verdad, larga y corta”, dijo en una entrevista con Victor Blackwell, de CNN. Peterson, quien dijo que ha visto drones volando sobre su residencia rural, comentó que la falta de alumbrado público y las rutas de vuelo cercanas hacen que sean fáciles de detectar.

Josh Gottheimer, representante de Nueva Jersey, expresó frustración por la falta de información de las autoridades federales.

“He tenido breves reuniones que me hacen sentir seguro de que no hay una amenaza inminente para la seguridad pública, pero no responde la pregunta: ¿de dónde vienen todos estos drones?”, dijo. “No puede ser el viejo oeste de los drones allá en Jersey ni en cualquier otro lugar. Tenemos que llegar al fondo de esto, y la gente merece respuestas”.

“Saber qué son exactamente estos drones es muy, muy difícil”, dijo Scott Clancy, un exgeneral de la Fuerza Aérea Canadiense que se desempeñó como director de operaciones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, a la periodista de CNN Kasie Hunt este lunes. Según Clancy, los sensores para identificar naves con “secciones de radar bajas” están “muy localizados” y resulta difícil distinguir entre amenazas y operaciones legales.

Mientras tanto, el domingo surgieron informes de actividad de drones cerca de una de las bases más grandes e importantes de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Ohio.

Las autoridades cerraron el espacio aéreo sobre la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea, cerca de Dayton, durante casi cuatro horas a última hora del viernes y la madrugada del sábado, según un portavoz de la base y un aviso a los aviadores. Bob Purtiman, jefe de asuntos públicos de la 88ª Ala de la Base Aérea, confirmó la restricción a WHIO, filial de CNN.

Este cierre de espacio aéreo fue informado por primera vez por The War Zone el domingo.

CNN se puso en contacto con la Fuerza Aérea para obtener comentarios, pero no recibió respuesta inmediata.

Wright-Patterson alberga comandos críticos de la Fuerza Aérea de EE.UU., incluido el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, que se presenta como un grupo que busca formas de contrarrestar “avances tecnológicos (que) traen amenazas a nuestra forma de vida”, según un video en su sitio web.

La animación de video sin fecha muestra una imagen de un dron acercándose a lo que parece ser un remoto puesto militar estadounidense.

Massachusetts también se unió el sábado a la lista de lugares donde se han reportado avistamientos. Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Pensilvania y Virginia también han tenido avistamientos.

Los informes en el noreste comenzaron el 18 de noviembre cerca del condado de Morris, Nueva Jersey, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Paul Kanitra, asambleísta republicano de Nueva Jersey, dijo a la periodista de CNN Sara Sidner el viernes que hubo avistamientos de drones cada noche desde entonces. Kanitra añadió que los funcionarios federales estaban perdiendo la confianza del pueblo estadounidense porque varios de los informes de drones provienen de lugares como instalaciones militares, pero los funcionarios federales se han mostrado reacios.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que creen que la mayoría de los avistamientos de drones son casos de “identificación errónea”, con miembros del público identificando de manera equivocada pequeñas aeronaves tripuladas de manera legal como drones.

Un funcionario del FBI observó el sábado que algunos avistamientos de drones reportados a líneas de ayuda coinciden con patrones de aproximación de vuelo similares de aeropuertos cercanos.

Ha habido “una ligera sobrerreacción” a los informes, dijo el funcionario del FBI en una conferencia de prensa. Aún así, señaló: “No podemos ignorar los avistamientos que han ocurrido, y estamos preocupados por ellos tanto como cualquier otra persona”.

Mike Waltz, representante republicano de Florida y asesor de Seguridad Nacional del presidente electo Donald Trump, expresó el domingo su preocupación por los drones reportados sobre sitios militares y espacios aéreos restringidos, incluida la zona cerca de la casa de Trump en Bedminster, Nueva Jersey.

“Creo que lo que el asunto de los drones señala son lagunas en nuestras agencias, lagunas en nuestras autoridades, entre el Departamento de Seguridad Nacional, la Policía local, el Departamento de Defensa”, dijo a ‘Face the Nation’ de CBS el domingo. “Señala lagunas en nuestras capacidades y en nuestra habilidad para controlar lo que está sucediendo aquí. Necesitamos llegar al fondo de esto, y creo que el Gobierno de Biden está trabajando para lograrlo”.

A medida que la actividad de drones ha recibido una amplia cobertura mediática, el ex agente especial supervisor del FBI, Tom Adams, dijo a CNN que los avistamientos recientes pueden estar impulsados por un comportamiento imitador resultante del aumento de escrutinio del tema.

Rob D’Amico, el exjefe de la unidad contra drones del FBI, dijo a CNN que más del 90% de los avistamientos de drones reportados probablemente son aeronaves tripuladas mal identificadas u objetos naturales, mientras que el aumento en la actividad de drones está creando confusión y exponiendo vacíos críticos en la seguridad del espacio aéreo.

“Lo que están viendo ahora es que la gente está empezando a volar drones… para causar más caos o para buscar sus propios drones”, dijo D’Amico.

Mientras los estados piden ayuda a Washington en materia de drones, las autoridades federales desplegarán un “sistema de detección de drones de última generación” en el estado de Nueva York, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Hochul no nombró el sistema ni dio detalles como cuándo estará en operación.

“Este sistema apoyará a las fuerzas del orden estatales y federales en sus investigaciones”, dijo en un comunicado de prensa el domingo.

En Massachusetts, dos hombres fueron detenidos el sábado por la noche por cargos de intrusión después de que un dron se acercara “peligrosamente” al Aeropuerto Internacional Logan en Boston, dijo la Policía en un comunicado.

Y las pistas del Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York estuvieron temporalmente cerradas durante aproximadamente una hora el viernes por la noche después de que la FAA alertara al operador del aeropuerto sobre un avistamiento de dron allí, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto a unos 112 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York.

A pesar de los informes, algunos dudan que esté ocurriendo algo serio.

Una veterana militar le dijo a CNN que las autoridades federales estarían haciendo más que aparecer en programas de entrevistas dominicales o dar informes si la gente estuviera en peligro.

Si la aeronave fuera “una amenaza legítima, estaríamos viendo diferentes tipos de acción”, dijo Missy Cummings, una de las primeras mujeres pilotos de caza de la Marina y ahora profesora en la Universidad George Mason, a CNN.

