El IRS está enviando dinero a un millón de contribuyentes en Estados Unidos que no lo esperan

¿A quién no podría servirle un poco de dinero extra en enero sin tener que mover un dedo?

Un millón de contribuyentes pronto recibirán una carta del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) indicando que tienen dinero por recibir porque eran elegibles para recibir el Crédito de recuperación de reembolso de 2021, pero no lo reclamaron en su declaración de impuestos federales de 2021.

El crédito de recuperación de reembolso estaba destinado a personas que durante la pandemia no recibieron uno o más pagos de estímulo, conocidos como Pagos de impacto económico.

“Estos pagos son un ejemplo de nuestro compromiso de ir más allá por los contribuyentes. Al observar nuestros datos internos, nos dimos cuenta de que un millón de contribuyentes pasaron por alto reclamar este crédito complejo cuando en realidad eran elegibles”, dijo el Comisionado del IRS, Danny Werfel, en un comunicado. “Para minimizar los dolores de cabeza y llevar este dinero a los contribuyentes elegibles, estamos haciendo estos pagos automáticos, lo que significa que estas personas no estarán obligadas a pasar por el extenso proceso de presentar una declaración enmendada para recibirlo”.

Los montos de los pagos podrían ser de hasta US$ 1.400 por individuo (más hasta US$ 1.400 por dependiente calificado), pero variarán según los ingresos de 2021 del declarante y otros factores. Pero, en general, una persona no sería elegible para ninguna parte del crédito a menos que su ingreso bruto ajustado de 2021 fuera inferior a US$ 160.000 si estaba casado; inferior a US$ 120.000 si era cabeza de familia; o inferior a US$ 80.000 si era soltero. Es un crédito reembolsable, lo que significa que se puede recibir un reembolso incluso si no se tenía ninguna obligación de impuesto sobre la renta federal para 2021.

La agencia dijo que los pagos, que totalizarán aproximadamente US$ 2,4 mil millones, deberían recibirse en la mayoría de los casos a finales de enero.

Se realizarán ya sea por depósito directo o por cheque en papel, dependiendo del método preferido del declarante para recibir reembolsos. “El pago se enviará a la cuenta bancaria que figura en la declaración de impuestos de 2023 del contribuyente o a la dirección registrada”, dijo el IRS.

Si el contribuyente es elegible para recibir un pago pero cerró su cuenta bancaria la agencia agregó, “el banco devolverá el pago al IRS y el reembolso se volverá a emitir a la dirección registrada”.

La agencia también alentó a cualquier persona que aún no haya presentado su declaración de impuestos de 2021 a que lo hagan antes del 15 de abril de 2025, para reclamar el Crédito de recuperación de reembolso si son elegibles, además de cualquier otra devolución que se les pueda adeudar.

