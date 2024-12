“El canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños. No hay otra forma de verlo”, dice José Raúl Mulino a CNN

A raíz de las declaraciones de Donald Trump sobre sus intenciones de quedarse con el control del canal de Panamá,…

A raíz de las declaraciones de Donald Trump sobre sus intenciones de quedarse con el control del canal de Panamá, el presidente José Raúl Mulino respondió a los dichos del presidente electo de EE. UU. en una conversación con Andrés Oppenheimer.

El mandatario panameño dijo que las palabras de Trump reflejan “una manifestación de ignorancia de la historia”, y negó especulaciones sobre la posibilidad de que China controle el paso interoceánico: “Eso es una falacia”.

Mulino también compartió su visión sobre el panorama migratorio a través del tapón del Darién y sobre la crisis en Venezuela.

Lo que sigue es una versión editada de la entrevista de Mulino en CNN.

Presidente, ¿usted piensa que esta amenaza del presidente Trump de retomar el canal de Panamá fue un comentario hecho a la ligera o que, por el contrario, se va a convertir en una postura oficial del gobierno de Estados Unidos una vez que Trump tome posesión el 20 de enero?

Ciertamente yo quiero pensar que es lo primero, algo que se dijo sin valorar las consecuencias jurídicopolíticas a nivel internacional que tiene esto. Es un comentario al aire, un comentario a la ligera como tú mencionas, porque refleja el desconocimiento de la historia de cómo el canal es hoy panameño. El canal no se lo regaló nadie a Panamá. (…) A nadie se le puede ocurrir que se lo regalaron a Panamá, ni tampoco que Panamá pagó un dólar por el canal a nadie. Eso es totalmente falso. Y Panamá negoció, como correspondía, con los Estados Unidos durante la administración Carter.

¿Estados Unidos le había hecho algún reclamo antes por esto o esto lo tomó por sorpresa?

Nunca, nunca hombre. Existieron posiciones a veces encontradas con relación a la interpretación del tratado de Torrijos-Carter, que fueron allanadas por la ruta diplomática como corresponde y es lo usual.

Pero una expresión o una solicitud de esta índole no ha sido nunca objeto. Y es más: el canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños. Y no, no hay otra forma de verlo ni de tomarlo que no sea así.

¿Lo tomó por sorpresa entonces el anuncio de Trump?

Ya yo sabía, porque en su momento lo escuché y lo dejé pasar. Fue el año pasado, y en conversaciones con amigos de Estados Unidos me lo han conversado en distintos momentos. Pero no sabía que se iba a retomar el tema ahora en la transición hacia la Presidencia de Estados Unidos.

Pero, en realidad, Panamá tiene con EE.UU. una agenda muy importante que cumplir y, sobre todo, a partir de la próxima administración del 20 de enero en adelante. Nuestro país comparte un problema migratorio con Estados Unidos, que no es broma.

¿Por qué cree usted que Trump está sacando este tema de las tarifas del canal de Panamá y de China ahora, en este momento?

No tengo la más remota idea de qué lo puede motivar porque además no es así. China no ejerce, ni ningún país o potencia o grupo de países, ningún control sobre el canal de Panamá. Las decisiones que el canal toma, se hacen.

En base al título constitucional que rige el canal, lo administra una junta directiva con un administrador general que se elige cada cierto tiempo por la Junta directiva. Ni siquiera por parte del órgano ejecutivo de Panamá.

