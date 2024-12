CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 550¾ 552½ 542½ 545 —5 May 561¾ 563¼ 553½ 554½ —6½ Jul 568¼ 569¼ 559¾ 561¼ —6¼ Sep 579¾ 582 572½ 573½ —6¼ Dec 597½ 598½ 589¾ 590¼ —6½ Mar 610 612½ 603¾ 604 —6½ May 616½ 616½ 610 610½ —6¼ Jul 610 610 604½ 604½ —6 Sep 611½ —6 Dec 624½ —6 Mar 634¼ —6 May 624¼ —1 Jul 589½ —1 Est. sales 116,452. Mon.’s sales 111,040 Mon.’s open int 435,408, up 4,555 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 445 446¾ 441¼ 443½ —1½ May 451¼ 453 447¾ 450 —1¾ Jul 454¼ 456¼ 451 453¼ —1¾ Sep 436 437½ 432¼ 434¾ —1¾ Dec 439½ 441¼ 436¼ 438½ —1¾ Mar 451½ 452¼ 447½ 450 —1½ May 458 458½ 454 456 —1½ Jul 461¾ 462 457¼ 459¼ —1¾ Sep 449 449½ 446 447¼ —1¾ Dec 449¾ 450 446¾ 448 —1½ Mar 457½ —3¼ May 463½ —3¼ Jul 465 —1¼ Sep 453¾ —1¼ Dec 451½ 452½ 450¼ 452½ —1¼ Jul 469½ —1¼ Dec 456¼ —1¼ Est. sales 284,890. Mon.’s sales 263,995 Mon.’s open int 1,615,056, up 4,484 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 367¾ 357¼ 364 —4 May 373 373 368½ 369½ —4 Jul 374¼ 375¼ 374¼ 375¼ —4 Sep 371 —4 Dec 373½ —4 Mar 372½ —4 May 378½ —4 Jul 354¾ —4 Sep 370½ —4 Dec 373 —4 Est. sales 306. Mon.’s sales 306 Mon.’s open int 3,610, up 26 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 982½ 986¼ 970½ 976¾ —5¼ Mar 986½ 990 972 978¾ —7¼ May 996¼ 1000 981 987¼ —8¾ Jul 1007 1011 992 997½ —9¾ Aug 1006¼ 1008¼ 990 995 —10¼ Sep 994¾ 997 979 984¼ —10 Nov 999¾ 1001½ 983 988¾ —10 Jan 1008 1010½ 993½ 999¼ —9¼ Mar 1009 1009 997½ 1003 —7½ May 1010½ 1011 1006 1009¾ —6½ Jul 1020 1020 1013½ 1018 —5¾ Aug 1014¾ —5¼ Sep 1002½ —6½ Nov 1009¾ 1009¾ 1001 1004¼ —5 Jan 1014 —5 Mar 1015¼ —5 May 1021¼ —5 Jul 1038 1038 1035 1035 —4 Aug 1033¾ —4 Sep 1021¼ —4 Nov 1028¾ 1028¾ 1025 1026½ —2¾ Jul 1047¼ —3¾ Nov 1025 —12 Est. sales 304,289. Mon.’s sales 283,077 Mon.’s open int 914,321 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 41.77 41.99 39.99 40.62 —1.10 Mar 42.13 42.35 40.33 40.95 —1.12 May 42.43 42.62 40.67 41.27 —1.10 Jul 42.56 42.85 40.92 41.50 —1.06 Aug 42.48 42.69 40.87 41.40 —1.04 Sep 42.34 42.55 40.82 41.30 —1.04 Oct 42.19 42.38 40.73 41.16 —1.05 Dec 42.40 42.60 40.83 41.27 —1.08 Jan 42.32 42.32 40.98 41.38 —1.06 Mar 42.46 42.46 41.29 41.53 —1.03 May 42.57 42.57 41.31 41.73 —.99 Jul 42.71 42.71 41.72 41.91 —.97 Aug 42.46 42.46 41.76 41.80 —.96 Sep 42.68 42.68 41.66 41.66 —.88 Oct 41.96 41.96 41.45 41.45 —.96 Dec 41.51 —.68 Jan 41.59 —.68 Mar 41.69 —.68 May 41.81 —.68 Jul 41.40 —.68 Aug 41.24 —.68 Sep 41.16 —.68 Oct 41.39 —.68 Dec 41.13 —.68 Jul 41.02 —.68 Oct 41.01 —.68 Dec 40.75 —.68 Est. sales 171,738. Mon.’s sales 161,462 Mon.’s open int 565,009 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 286.90 288.70 284.20 287.20 +.30 Mar 293.40 295.00 290.60 293.60 +.20 May 298.80 300.10 296.00 298.80 +.20 Jul 303.50 305.00 301.00 303.70 Aug 304.40 305.60 302.00 304.40 Sep 304.60 305.80 302.20 304.60 Oct 304.30 305.50 302.20 304.30 —.10 Dec 307.60 308.50 305.00 307.10 —.30 Jan 307.50 309.40 305.50 308.30 —.30 Mar 308.80 310.20 307.60 309.00 —.20 May 310.60 —.10 Jul 313.10 Aug 312.60 +.10 Sep 311.20 +.20 Oct 309.00 309.00 308.90 308.90 +.50 Dec 310.90 +.30 Jan 312.10 +.30 Mar 312.80 +.30 May 314.30 +.30 Jul 318.90 +.30 Aug 318.40 +.30 Sep 316.90 +.30 Oct 318.90 +.30 Dec 322.40 +.30 Jul 330.40 +.30 Oct 330.40 +.30 Dec 333.90 +.30 Est. sales 173,369. Mon.’s sales 161,951 Mon.’s open int 636,804, up 1,204

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.