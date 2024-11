1VastRenewn 4.80 +3.90 Up433.3 2RootIncA 71.01 +33.20 Up 87.8 3TrillerGr 4.28 +1.98 Up 86.1 4MonteRosa 8.90 +4.01 Up 82.0 5MaxeonSlrTrs…

1VastRenewn 4.80 +3.90 Up433.3 2RootIncA 71.01 +33.20 Up 87.8 3TrillerGr 4.28 +1.98 Up 86.1 4MonteRosa 8.90 +4.01 Up 82.0 5MaxeonSlrTrs 10.33 +4.62 Up 80.9 6RgncllBio 8.09 +3.44 Up 74.0 7PorchGrp 2.21 +.93 Up 72.7 8ChromaDex 5.86 +2.39 Up 68.9 9EshallgoAn 3.65 +1.32 Up 56.7 10EledonPhar 5.30 +1.91 Up 56.3 11Alphatec 8.11 +2.86 Up 54.5 12MadrigPhr 319.58+108.91 Up51.7 13XTLBioph 2.35 +.80 Up 51.6 14HelportAI 6.49 +2.12 Up 48.5 15ProfireEngyh 2.51 +.77 Up 44.3 16ScrippsEW 3.52 +1.05 Up 42.5 17Autonomixrs 10.92 +3.21 Up 41.6 18SABBiothrs 3.88 +1.11 Up 40.1 19Earlywrksrs 2.80 +.79 Up 39.5 20GreenlnHlrs 2.75 +.77 Up 38.9 21Nexalin 3.16 +.87 Up 38.0 22Tharimunrs 2.69 +.74 Up 37.9 23PacBiosciCA 2.44 +.67 Up 37.9 24OculisHldwt 6.30 +1.71 Up 37.3 25PROCEPT 92.29 +23.52 Up 34.2 DOWNS Name LastChgPct. 1Def2XLgef 2.11 —7.48 Off 78.0 2EssaPharmg 1.40 —4.15 Off 74.8 3StarboxArs 1.13 — .97 Off 46.1 4SupMicCmps 26.05 —21.22 Off 44.9 5TMTAcqun 7.30 —5.10 Off 41.1 6Phunware 6.74 —3.86 Off 36.4 7NovaMinern 2.24 —1.27 Off 36.3 8HomeStreet 9.07 —5.01 Off 35.6 9TransMdGp 82.40 —42.77 Off 34.2 10ATNIntl 20.55 —10.49 Off 33.8 11AnaptysBio 21.68 —10.35 Off 32.3 12XCHGLtdn 18.97 —9.03 Off 32.3 13AnikaThera 16.53 —7.79 Off 32.0 14ConnexaSprs 3.67 —1.69 Off 31.5 15MullenAutors 1.93 — .87 Off 31.1 16LakShrBiors 2.16 — .97 Off 31.0 17Primegan 14.40 —6.24 Off 30.2 18ReconTchrs 2.45 —1.02 Off 29.4 19AehrTestSysh 12.07 —4.89 Off 28.8 20FundmGlbrs 22.25 —8.75 Off 28.2 21SonnetBiThrs 4.32 —1.69 Off 28.1 22Qorvo 71.86 —27.15 Off 27.4 23AlarumTch 12.34 —4.64 Off 27.3 24LixiangEdurs 2.96 —1.11 Off 27.3 25Nuvectis 6.41 —2.35 Off 26.8 —————————

