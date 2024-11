CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 569½ 574½ 565¼ 569¼ +½ Mar 588½ 592½ 583 587½ May 599 603¼ 593¾ 598¼ — ¼ Jul 605¼ 608¾ 599¾ 604¼ — ¼ Sep 617¼ 619¾ 611½ 615¾ — ¼ Dec 632 634½ 627¼ 630¾ — ¼ Mar 640¼ 642¼ 640¼ 642¼ +¾ Est. sales 106,812. Mon.’s sales 98,110 Mon.’s open int 440,288, up 6,773 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 416¼ 419¾ 415¼ 418 +1½ Mar 429¾ 432¾ 428¼ 431¼ +1¼ May 437 439¼ 435¾ 438½ +1¼ Jul 442 444 440¾ 443 +¾ Sep 436 437½ 434½ 437¼ +1 Dec 439¾ 442¼ 439 441½ +¾ Mar 450¼ 452½ 449¾ 452¼ +¾ May 455¾ 457½ 455¾ 457½ Jul 460½ 461 460 461 Dec 449¼ 450¾ 448¾ 450¾ +¾ Dec 448½ 448½ 448½ 448½ — ¾ Est. sales 417,279. Mon.’s sales 382,148 Mon.’s open int 1,681,771 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 390½ 395 387¼ 388½ —1½ Mar 389¼ 394 387¼ 387¼ —2¼ May 386¼ 386¼ 386¼ 386¼ —2½ Est. sales 1,149. Mon.’s sales 1,149 Mon.’s open int 4,385, up 51 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 992¼ 996¾ 991 993½ +6¼ Jan 997 1006¼ 996¼ 1001 +3¾ Mar 1010¾ 1019½ 1010¾ 1013½ +1¾ May 1028¼ 1035¼ 1027 1029¼ +1 Jul 1041 1048 1040 1042¼ +¾ Aug 1042½ 1048½ 1040¾ 1042¾ +¼ Sep 1034¼ 1040 1032½ 1034¾ +¼ Nov 1035 1040¼ 1033 1035¼ Jan 1045¼ 1050 1043¾ 1045½ Mar 1047¼ 1053¼ 1046¾ 1048 — ¾ Nov 1052 1053 1046¾ 1046¾ —1¾ Est. sales 185,694. Mon.’s sales 165,164 Mon.’s open int 839,167, up 2,388

