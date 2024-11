CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 569 575¾ 565 567½ — ½ Mar 587¾ 595 584¾ 587 — ¾ May 600¼ 606 596 597¾ —1½ Jul 606¼ 611¾ 601¾ 604 —1¾ Sep 617½ 623¼ 613¼ 615¼ —2½ Dec 636¼ 638½ 628½ 630¼ —3 Mar 648¼ 648¼ 639 639 —4¾ Est. sales 100,721. Fri.’s sales 93,164 Fri.’s open int 433,515, up 7,501 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 414 420 413 416¾ +2¼ Mar 428¼ 433 427 430¼ +1 May 436 440¼ 435 437¼ Jul 441 444½ 440 442¼ Sep 435¼ 437¾ 434 436¼ +¼ Dec 440 442¾ 439½ 440¼ — ¾ Mar 451¼ 453 451¼ 451½ +¼ May 458 458½ 457½ 458 +½ Jul 461 461¾ 461 461¾ +½ Sep 449½ 449½ 449½ 449½ Dec 449¾ 451 449¾ 450½ +¼ Dec 449¾ 450½ 449 450½ —1 Est. sales 397,402. Fri.’s sales 368,162 Fri.’s open int 1,689,030, up 16,069 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 397½ 408 391½ 393 —6¼ Mar 399 406 389¾ 391½ —7½ May 400 400 400 400 +1¾ Est. sales 934. Fri.’s sales 934 Fri.’s open int 4,334 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 990 995 982½ 985¾ +3¼ Jan 996½ 1008 994 997¼ +3½ Mar 1010½ 1022½ 1008¾ 1011¾ +3½ May 1027 1038½ 1025½ 1028½ +3½ Jul 1040 1051¼ 1039 1041½ +3½ Aug 1041½ 1051½ 1040¼ 1042½ +3¼ Sep 1033¾ 1042¼ 1032½ 1034½ +3¼ Nov 1032¼ 1043¼ 1032¼ 1035½ +3¼ Jan 1051¾ 1052¾ 1045¼ 1045¾ +3 Mar 1055½ 1056¼ 1048½ 1048½ +2 May 1060½ 1060½ 1060¼ 1060¼ +7¼ Jul 1068 1069 1068 1069 +8 Nov 1053 1057 1048¾ 1050 +3¼ Est. sales 252,101. Fri.’s sales 235,216 Fri.’s open int 836,779, up 7,906

