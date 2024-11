CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 549½ 555¼ 543½ 552½ +2¾ Mar 567½ 574½ 562¼ 572¼ +4½ May 577 584 572 582 +5 Jul 583½ 591½ 579½ 589¼ +5 Sep 593½ 603¾ 592¾ 601¾ +5 Dec 612 620 608 617¾ +4¾ Mar 621½ 631½ 621½ 629½ +4¾ May 632½ +4¼ Jul 620 620 620 620 +3 Sep 619¾ —1¼ Dec 634 +3 Mar 643¾ +3 May 628¾ +3 Jul 591¼ +3 Est. sales 146,615. Tue.’s sales 138,412 Tue.’s open int 448,073 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 427 432 424¾ 430¼ +3 Mar 437¼ 441¾ 435 440 +2¼ May 445 448¾ 442½ 447 +1¾ Jul 448 452 445½ 450 +1½ Sep 435 438¼ 432½ 436¾ +1½ Dec 439¼ 442½ 436½ 441 +1½ Mar 450½ 453¼ 447¼ 452 +1½ May 456½ 458¼ 454 458 +1¼ Jul 458 461½ 458 461½ +1¼ Sep 448¾ +1½ Dec 447¼ 450 445 449¼ +1¾ Jul 464¼ +1¾ Dec 449½ 449½ 448½ 448½ +2 Est. sales 484,591. Tue.’s sales 454,359 Tue.’s open int 1,666,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 345 354¼ 336¾ 344¾ Mar 361 373¾ 356¼ 363¼ +2¼ May 365 367 365 367 +3 Jul 368½ +3 Sep 364¼ +3 Dec 366¾ +3 Mar 365¾ +3 May 371¾ +3 Jul 360½ +3 Sep 376¼ +3 Est. sales 1,057. Tue.’s sales 1,057 Tue.’s open int 3,731, up 43 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 998½ 1001½ 985¼ 990½ —8 Mar 1008 1011 995 999¼ —9¼ May 1021½ 1023½ 1008½ 1012½ —9 Jul 1033¼ 1035½ 1021 1025¼ —8¼ Aug 1034 1034 1021 1024¾ —7½ Sep 1021½ 1023¼ 1009½ 1014¼ —6½ Nov 1022 1022¾ 1009¾ 1015¼ —5¾ Jan 1032¼ 1032½ 1019½ 1025 —5½ Mar 1022¾ 1026½ 1020¾ 1025¾ —5½ May 1027½ 1032 1027½ 1030¾ —5½ Jul 1035 1038 1033¾ 1038 —5½ Aug 1034½ —5¼ Sep 1022 —5 Nov 1020¼ 1022¾ 1019 1022¾ —4½ Jan 1032½ —4½ Mar 1033¾ —4½ May 1039¾ —4½ Jul 1044½ —4½ Aug 1041 —4½ Sep 1028½ —4½ Nov 1028½ —4½ Jul 1050¼ —4½ Nov 1033¾ —4½ Est. sales 200,181. Tue.’s sales 186,695 Tue.’s open int 902,539, up 2,127 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 44.85 45.05 43.08 43.28 —1.56 Jan 44.91 45.12 43.20 43.36 —1.56 Mar 45.18 45.37 43.49 43.66 —1.52 May 45.38 45.55 43.74 43.92 —1.46 Jul 45.50 45.65 43.90 44.11 —1.39 Aug 45.33 45.44 43.80 44.01 —1.27 Sep 45.01 45.18 43.64 43.88 —1.15 Oct 44.70 44.82 43.50 43.73 —1.05 Dec 44.85 44.97 43.58 43.80 —1.05 Jan 43.74 43.88 43.66 43.83 —1.04 Mar 43.73 43.87 43.72 43.87 —.98 May 43.81 44.34 43.81 43.95 —.96 Jul 44.04 —.95 Aug 43.81 —.95 Sep 43.76 —.95 Oct 43.63 —.95 Dec 43.50 —.95 Jul 43.39 —.95 Oct 43.38 —.95 Dec 43.12 —.95 Est. sales 184,778. Tue.’s sales 168,321 Tue.’s open int 578,654, up 2,596 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 289.30 290.90 287.10 289.40 +.80 Jan 290.70 292.70 288.90 291.30 +.90 Mar 294.40 296.30 292.90 295.00 +.70 May 298.20 300.40 297.00 299.30 +.90 Jul 302.80 304.90 301.50 303.80 +1.00 Aug 304.60 305.90 302.60 304.80 +.90 Sep 304.10 305.90 303.20 305.30 +1.10 Oct 303.10 305.20 302.20 304.80 +1.30 Dec 306.10 307.70 304.60 307.30 +1.40 Jan 306.10 308.50 306.10 308.30 +1.40 Mar 307.00 308.70 307.00 308.70 +1.40 May 309.80 +1.30 Jul 311.90 +1.20 Aug 311.40 +1.20 Sep 309.90 +1.30 Oct 307.30 +1.30 Dec 309.10 +1.30 Jul 317.90 +1.30 Oct 317.90 +1.30 Dec 321.40 +1.30 Est. sales 188,150. Tue.’s sales 173,743 Tue.’s open int 621,885

