Una red rusa de desinformación vinculada a la célebre “fábrica de trols” tiene en la mira las elecciones estadounidenses, según un análisis

(CNN) — Una ramificación de la “fábrica de trols” rusa que atacó las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 parece estar ahora en el centro de una campaña de desinformación que intenta influir en las audiencias occidentales y especialmente en la estadounidense, según un análisis realizado por investigadores del Media Forensics Hub de la Universidad de Clemson en colaboración con CNN.

El análisis descubrió que una red apodada “Storm-1516”, que tiene un historial de producción de videos escenificados y deepfakes que repiten las propagandas del Kremlin, tiene estrechas conexiones con un grupo creado por el difunto oligarca ruso Yevgeny Prigozhin.

La Fundación Rusa para Combatir la Injusticia (R-FBI, por sus siglas en inglés), fundada por el antiguo jefe de los mercenarios de Wagner en 2021, forma parte de un esfuerzo de desinformación múltiple que ha pasado de las falsas afirmaciones sobre la guerra de Ucrania a centrarse en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. El grupo, que se presenta a sí mismo como una organización de “derechos humanos”, está dirigido por Mira Terada, una mujer rusa que cumplió más de dos años en una prisión estadounidense por cargos de lavado de dinero.

CNN se puso en contacto con Terada para obtener sus comentarios sobre el papel del R-FBI en los esfuerzos de desinformación rusos y sus vínculos con el Estado.

La organización R-FBI y la campaña Storm-1516 se encuentran entre una multitud de esfuerzos activos de desinformación rusa, muchos de ellos coincidentes, según fuentes de inteligencia estadounidenses y europeas. Utilizan a influencers estadounidenses y extranjeros de las redes sociales para promover la propaganda y la desinformación en Occidente.

En las últimas semanas, la red ha inventado historias de la nada dirigidas contra la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz. Van desde afirmaciones inventadas de que Harris fue responsable de un atropello con fuga en San Francisco y disparó a un rinoceronte en peligro de extinción mientras estaba de safari en Zambia, hasta una acusación infundada de que Walz agredió sexualmente a una estudiante.

La campaña de Harris ha expresado anteriormente su preocupación por que la cobertura mediática pueda amplificar las falsas afirmaciones rusas. En respuesta a una petición de comentarios sobre las narrativas de desinformación rusa que atacan a Harris y Walz, Morgan Finkelstein, portavoz de seguridad nacional de la campaña, dijo: “Vladimir Putin quiere que gane Donald Trump porque sabe que Trump se rendirá y le dará todo lo que quiera. Condenamos en los términos más enérgicos cualquier esfuerzo de actores extranjeros para interferir en las elecciones estadounidenses”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Los miembros de la red Storm-1516 y R-FBI han difundido en Internet al menos 54 narrativas de desinformación diferentes desde agosto de 2023, según el análisis de Clemson y CNN. De las 10 narrativas más recientes, siete se centran en la política estadounidense y ninguna está respaldada por pruebas.

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, habla en un mitin de campaña en Savannah, Georgia, el 29 de agosto de 2024. Crédito: Win McNamee/Getty Images

NBC y Wired también se han hecho eco de las narraciones, atribuyéndolas a Storm-1516.

Las agencias de inteligencia estadounidenses han evaluado que operativos rusos están detrás de algunas de las narrativas, pero no han señalado a un grupo específico. Un alto cargo de los servicios de inteligencia europeos dijo a CNN que eran difíciles de rastrear, pero confirmó que habían sido vinculadas a Storm-1516, que fue descubierto por primera vez por Clemson el pasado otoño.

Clemson dijo que fue capaz de conectar Storm-1516 a R-FBI mediante el uso de datos de scraping y software de escucha social para analizar sus lazos históricos, técnicos y organizacionales.

“Encontramos que Storm-1516 está estrechamente relacionado con la Fundación Rusa para Combatir la Injusticia (R-FBI). Su comportamiento está mucho más estrechamente vinculado de lo que razonablemente podría ocurrir por accidente o simple correlación de objetivos”, escribieron Darren Linvill y Patrick Warren, codirectores del Media Forensics Hub de la Universidad de Clemson, en su informe publicado el miércoles. “Los individuos afiliados al R-FBI también comparten con frecuencia las narrativas de Storm-1516 en sus propios blogs o páginas de noticias. Todo esto se hace en momentos estratégicos y a tasas rutinarias que no son posibles por casualidad”.

La campaña de desinformación se ha intensificado antes de las elecciones del 5 de noviembre, y mientras las agencias de inteligencia estadounidenses advierten de un importante esfuerzo respaldado por el gobierno de Rusia para influir en el voto a favor del expresidente estadounidense Donald Trump, a quien consideran la opción preferida del Kremlin. El gobierno de Biden anunció en septiembre un amplio conjunto de medidas para hacer frente a la campaña rusa, entre ellas la presentación de cargos penales contra dos ciudadanos rusos, la imposición de sanciones a 10 personas y entidades y la incautación de 32 dominios de Internet.

Warren y Linvill señalan que los temas y métodos utilizados por Storm-1516 y R-FBI coinciden con los desplegados por la ya desaparecida Agencia de Investigación de Internet (IRA) de Prigozhin, ampliamente conocida como la fábrica de trols de Rusia.

Uno de los recientes videos falsos de Storm-1516, que fue compartido por miembros de la red R-FBI, mostraba a un hombre alegando que un rinoceronte negro en peligro de extinción había sido abatido durante una “visita diplomática” a Zambia. “Era una política estadounidense. Se llamaba Kamala”, decía el guardabosques, afirmando que disparó a un rinoceronte joven durante un safari en el Parque Nacional de Luangwa Norte, y que el incidente fue “ocultado”.

Captura de pantalla de un video falso, en el que un hombre que se hacía pasar por guarda forestal de Zambia afirmaba que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris había disparado a un rinoceronte en peligro de extinción mientras estaba de safari. Crédito: obtenido de YouTube

El parque nacional dijo a CNN que Harris nunca había estado allí y que el hombre no era un empleado. Las técnicas de análisis automatizado encontraron pruebas de manipulación facial en el video, lo que sugiere que la cara del hombre había sido alterada digitalmente.

Otro video escenificado atribuido a la red presentaba a una joven que afirmaba que Harris la había dejado paralítica en un accidente automovilístico en San Francisco en 2011. Las agencias de inteligencia estadounidenses evaluaron que una operación rusa produjo el video. Al igual que otra desinformación que ha ganado tracción, el video parecía haber sido escenificado con una actriz en lugar de manipulado utilizando IA. Fue compartido por un medio de noticias falso, KBSF-TV.

Muchos de los sitios web asociados a la red de desinformación rusa suenan como medios de comunicación estadounidenses, con nombres como The Miami Chronicle, The Boston Times y DC Weekly, una técnica que también utilizó el IRA.

Pero no son más que frentes para narrativas inventadas en San Petersburgo, donde Wagner tiene su sede, una oficina también utilizada por el R-FBI, según informan los medios rusos.

Las personas influyentes vinculadas al R-FBI proceden de todo el mundo y, según Clemson, a menudo son las primeras cuentas en las redes sociales identificadas “compartiendo narrativas específicas de Storm-1516”.

Un estadounidense ha participado activamente en la difusión de las historias falsas: John Mark Dougan, un ex ayudante del sheriff de Florida que huyó a Moscú en 2016 tras enfrentarse a cargos por delitos graves de escuchas telefónicas y extorsión en Estados Unidos. Concedido asilo en Rusia, Dougan se ha convertido en un actor destacado en el ecosistema de desinformación del Kremlin, pero un alto funcionario de los servicios de inteligencia europeos afirma que es un pequeño engranaje de una rueda mucho mayor.

“En lo que respecta a las actividades de Storm-1516, le están pagando”, declaró el funcionario a CNN, añadiendo que “es un idiota útil. No el cerebro, sino un peón”.

En mensajes a CNN, Dougan negó estar actuando en nombre del Estado ruso o estar siendo pagado por él. También ha negado estar detrás de cualquier campaña de desinformación rusa. “¿Alguien cree que un estadounidense sería la punta de lanza de lo que algunos llaman la mayor operación rusa de desinformación desde la guerra fría? Es un esfuerzo de credulidad pensar que esto sea posible”, afirmó.

Dougan forma parte de una constelación de personajes que promueven temas de conversación prorrusos a través de videos y sitios web falsos. Un informe de Clemson del año pasado conectó a Dougan con el sitio web de noticias falsas DC Weekly a través de un dominio y una dirección de protocolo de Internet compartidos por su sitio web personal y dos sitios que comercializan sus libros. El uso de personas reales supone un cambio con respecto a las tácticas empleadas por el IRA de Prigozhin, que a menudo distribuía desinformación a través de redes de bots, pero gran parte de los mensajes son los mismos.

Dougan y la red de sitios web de noticias falsas respaldada por Rusia han estado vinculados a las 54 narrativas analizadas por Clemson y CNN. Una de las más recientes, una historia que circuló a principios de este mes, intentaba desprestigiar a Walz. La afirmación infundada de que Walz agredió sexualmente a una estudiante extranjera de intercambio de Kazajstán cuando era profesor en Minnesota fue identificada por las agencias de inteligencia estadounidenses como creada por operativos rusos.

El candidato demócrata a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz, habla durante un acto de campaña en Filadelfia, Pensilvania, el 6 de agosto de 2024. Crédito: Andrew Harnik/Getty Images

Un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) dijo a los periodistas la semana pasada que el contenido contenía “varios indicadores de manipulación que son consistentes con los esfuerzos y tácticas de influencia con actores rusos”. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que en ese momento no había constancia de la existencia de un estudiante kazajo de intercambio en la escuela de Minnesota.

Dougan apareció junto con la supuesta víctima, cuya voz fue alterada y cuya identidad fue ocultada, en el podcast RedPill78, que se describe a sí mismo como un medio de “periodismo ciudadano” y que con frecuencia comparte teorías conspirativas. La falsa entrevista se difundió en Rumble, Apple Podcasts y otras plataformas. También se repitió en sitios web y cuentas de las redes sociales conocidas por ser operadas por Dougan y compartidas por personalidades de derechas, consiguiendo casi un millón de visitas en X. CNN se puso en contacto con Apple para obtener comentarios.

Aproximadamente una semana después, un video fabricado promocionando una afirmación similar fue compartido por la cuenta X @TheWakeninq. Se hizo viral con unos 4,5 millones de visitas y fue recogido por docenas de cuentas asociadas con Storm-1516, así como por un sitio web pro-MAGA. El video parecía haber sido sustancialmente manipulado, con expresiones faciales antinaturales y una voz robótica, según un análisis de CNN que utilizó herramientas de detección de deepfakes.

El 24 de octubre, la misma cuenta X difundió un video falso que pretendía mostrar a un individuo rompiendo papeletas de voto por correo a favor de Trump en el condado de Bucks, Pensilvania. En tres horas se volvió a publicar decenas de miles de veces.

Yes, this video showing mail-in ballots being destroyed in Bucks County, PA is fake. And yes, its the Russians.

This Storm-1516 narrative appeared less than three hours ago and it’s already been shared on X tens of thousands of times.

It’s gonna be a rough couple of weeks. pic.twitter.com/IMbaMm8YVF

— Darren Linvill (@DarrenLinvill) October 24, 2024

Los funcionarios electorales locales desmintieron rápidamente el video. Un día después, el ODNI, el FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras dijeron que el video había sido fabricado y amplificado por actores rusos. Linvill dijo que Clemson identificó el video como una narración de Storm-1516 basándose en la forma en que fue producido y distribuido, y añadió: “Van a ser un par de semanas difíciles”.

En un análisis de 25.000 historias falsas publicadas por Storm-1516 y sitios web afiliados a Dougan entre julio de 2023 y febrero de 2024, los investigadores de Clemson descubrieron que sólo 49 incluían tres o más imágenes o video. De ellas, el 57% se identificaron como narraciones de Storm-1516 y el 27% eran historias del R-FBI, lo que demuestra un ecosistema compartido.

“Aunque no hay pruebas de que Dougan sea responsable de la creación de las propias narrativas, se atribuye la responsabilidad de una serie de sitios web de noticias falsas generadas por IA que se han utilizado para difundir de forma encubierta los mensajes de Storm-1516”, afirma Clemson en su informe.

“Centralizado y orquestado desde arriba”

En mayo de 2021, Mira Terada llegó al aeropuerto internacional Sheremetyevo de Moscú, tras haber servido en prisión en Estados Unidos. Fue recibida por uno de los ayudantes más cercanos de Prigozhin, Maxim Shugaley, que le regaló flores, según un video publicado en su cuenta de Telegram.

Poco después, Terada anunció que dirigiría la R-FBI de Prigozhin (su nombre es un guiño a la Oficina Federal de Investigación que incluyó en su lista de los más buscados a Prigozhin). La organización se describe a sí misma como una “organización independiente sin fines de lucro sostenida por donaciones privadas de ciudadanos rusos” y publica contenidos en ruso, inglés, alemán y francés.

Conocido en su día como el “chef” del presidente de Rusia, Vladimir Putin, Prigozhin dirigió la fuerza paramilitar Wagner antes de caer en desgracia con el Kremlin y liderar un efímero motín en junio de 2023. Murió en un misterioso incidente de aviación dos meses después, pero su influencia aún perdura.

El cuartel general de Wagner, un moderno rascacielos de San Petersburgo, parece ser ahora un centro de nuevos esfuerzos de desinformación. Además del R-FBI, representantes de una asociación de voluntarios llamada “Cyberfront Z” -vinculada a los esfuerzos de desinformación rusos en la guerra de Ucrania- y otros grupos han utilizado el edificio de la calle Zolnaya para sus actividades, según fotos de actos allí celebrados compartidas por medios prorrusos y geolocalizadas por CNN.

La sede del Grupo Wagner el 27 de junio de 2023 en San Petersburgo, Rusia. Crédito: VCG/Getty Images

Terada asistió a la inauguración de la sede en noviembre de 2022 junto con otras figuras clave del panorama informativo ruso: Konstantin Pridybaylo, un destacado periodista del medio de comunicación estatal RT, y Ruslan Ostashko, un presentador de televisión ruso cuyo canal de Telegram cuenta con casi medio millón de suscriptores.

El gobierno de Biden ha tratado de reducir la influencia de RT antes de las elecciones y exponer lo que dice es el papel clave de la red de medios estatales rusos en las operaciones globales de inteligencia e influencia del Kremlin. En septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a dos empleados de RT de canalizar de forma encubierta casi 10 millones de dólares a una empresa estadounidense para crear y amplificar contenidos afines a los intereses rusos.

Colin Gerard, un investigador francés que ha seguido de cerca a RT, declaró a CNN que la organización dista mucho de ser independiente. Tras la muerte de Prigozhin, fue “reintegrada en el sistema de influencia estatal ruso”, dijo, y añadió que Terada ha participado en cursos de formación ofrecidos por ANO Dialog, una operación de desinformación que fue sancionada por Estados Unidos en septiembre por operar bajo la dirección del gobierno de Rusia.

Aún así, Gerard afirma que es poco probable que R-FBI y otras operaciones rusas influyan en el resultado de las elecciones estadounidenses. “Su objetivo es menos ambicioso. Simplemente quieren que la comunidad internacional crea que tienen poder para influir, para desestabilizar. Quieren que se hable de ellos”, afirmó.

Con ese fin, Terada ha reunido una red de aspirantes a influyentes para propagar una serie de historias falsas. También preside la Asociación de Periodistas de los BRICS (BJA), que incluye a reporteros extranjeros de los Estados aliados de Rusia.

Terada ha aparecido con esos reporteros, y con John Mark Dougan, en actos y conferencias de medios de comunicación. En marzo -en una de varias apariciones públicas juntos- estuvo con Dougan en el lanzamiento de su libro “Betrayal of the Truth”, y citó al ultranacionalista ruso Alexander Dugin diciendo que el libro era una “forma de transmitir la verdad sobre los increíbles crímenes de las minorías globalistas estadounidenses contra la humanidad”.

La semana pasada, The Washington Post informó que Dougan tenía conexiones con el instituto moscovita de Dugin, el Centro de Experiencia Geopolítica, y citó documentos obtenidos por un servicio de inteligencia europeo que, según dijo, mostraban que Dougan recibía financiación de un oficial del GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia.

Dougan dijo a CNN que no recibió financiación del GRU y afirmó que no trabajó con el R-FBI ni con su jefa, Mira Terada.

Una foto compartida por Mira Terada en Telegram, en la que posa con John Mark Dougan en la presentación de su libro en marzo de 2024. Crédito: Telegram

Otra figura destacada en la propagación de la desinformación rusa es la estadounidense Tara Reade, una antigua empleada del Senado que en 2020 acusó al entonces candidato presidencial Joe Biden de acoso sexual.

Reade desertó a Rusia en 2023 y se convirtió en colaboradora de RT. Ha compartido relatos de Storm-1516 en su perfil X 32 veces en el último año, y ha aparecido en el sitio web de R-FBI seis veces, según Clemson.

Poco después de que CNN solicitara un comentario de Reade a través de su abogado, ella apareció en RT para decir que la cadena le había pedido que comentara los informes de que ella amplificaba la desinformación rusa, y rechazó la petición como “tonta”.

Chay Bowes, periodista irlandesa y comentarista de RT, y el australiano Simeon Boikov, un podcaster propagandista que pidió asilo en el consulado ruso de Sydney, también han compartido historias y videos falsos de Storm-1516 y R-FBI, según mostraron los análisis de Clemson y CNN. La cuenta X de Boikov, “Aussie Cossack”, fue suspendida recientemente.

Bowes declaró a CNN que él no había originado las publicaciones, sino que se había limitado a comentarlas. CNN también se ha puesto en contacto con Boikov para obtener sus comentarios.

Los vínculos entre el grupo de Terada y otros esfuerzos de desinformación rusos son, en el mejor de los casos, opacos, lo que probablemente no sea casualidad. El Kremlin ha optado por nodos de actividad, algunos estrechamente relacionados con los servicios de inteligencia del Estado, otros no tanto.

Una fuente de inteligencia europea de alto nivel que ha estudiado la red de esfuerzos de desinformación rusos dijo a CNN: “Las personas implicadas en estos ecosistemas lo hacen por diferentes motivos. Algunos están motivados por el dinero; otros lo hacen por sus convicciones”.

“Está muy centralizado y orquestado desde arriba, pero a veces puede ser caótico y menos coherente. Hay actores que toman su propia iniciativa… y a veces es difícil saber si los individuos actúan solos o como parte de un grupo”.

Los investigadores de Clemson también reconocen las dificultades para establecer la relación organizativa exacta entre Storm-1516 y R-FBI, pero afirman que formaban parte de una “estructura común”.

“Las narrativas de Storm-1516 han tenido el mayor impacto de cualquier operación rusa de desinformación en los últimos cuatro años… Significa que quienquiera que esté detrás de Storm-1516 es el actor de mayor impacto. Y la evidencia más fuerte que tengo es que una entidad, ya sea dentro o detrás del R-FBI, está detrás de Storm-1516”, dijo Warren.

— Sean Lyngaas contribuyó con la información.

Cómo informó CNN de esta historia

Los investigadores del Media Forensics Hub de la Universidad de Clemson y los periodistas de CNN analizaron los vínculos entre la campaña rusa de desinformación Storm-1516 y la Fundación Rusa para Combatir la Injusticia (R-FBI) utilizando varias técnicas.

Los investigadores de Clemson recopilaron el conjunto completo de informes de la R-FBI raspando su sitio web y utilizaron la codificación manual cualitativa de los informes individuales de la R-FBI para organizarlos en categorías y luego los contaron a lo largo del tiempo.

Para documentar las conexiones entre las personas influyentes del R-FBI y el R-FBI y Storm-1516, los investigadores utilizaron los datos raspados del sitio web del R-FBI para encontrar todas las menciones de esas personalidades y sus historiales completos de cuentas en X ( a partir de Sprinklr) para medir con qué frecuencia y en qué momento compartían contenidos de Storm-1516 y del R-FBI.

Clemson y CNN evaluaron 54 narrativas de Storm-1516 asociadas con sitios web de John Mark Dougan y miembros de la red R-FBI. Para medir los tipos de historias y los orígenes de los sitios web asociados a Dougan, Clemson raspó sus datos. A continuación, extrajeron información sobre los medios y la longitud de los posts y observaron un pequeño conjunto de valores atípicos en esa distribución.

