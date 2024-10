CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 564¼ 571½ 559 559½ —9½ Mar 584 591½ 580 580¼ —9 May 595 602½ 591¼ 591¾ —8¼ Jul 602¾ 607¾ 597¾ 598 —7¾ Sep 611 618 609 609¼ —7 Dec 625 632 623½ 624¼ —6 Mar 634¾ 638 634¾ 635¼ —4¼ Est. sales 129,178. Fri.’s sales 96,563 Fri.’s open int 410,137, up 5,178 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413¼ 414¾ 410½ 411 —4¼ Mar 427½ 428½ 424¼ 425¼ —4¼ May 435½ 436½ 432¾ 433¾ —3½ Jul 439¼ 441 437½ 438¼ —3¼ Sep 433½ 435¼ 432 433¼ —2¼ Dec 438¾ 440¾ 437½ 439 —1¾ Mar 450¾ 451 449½ 449½ —2¼ May 456 457½ 456 456¼ —1¾ Dec 449 449¾ 447¼ 448¼ —1 Est. sales 486,153. Fri.’s sales 399,517 Fri.’s open int 1,668,456, up 2,017 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 378 382½ 374¾ 382½ +2¼ Mar 373½ 380½ 372¾ 378½ May 375¾ 377¾ 375¾ 377¾ Est. sales 1,352. Fri.’s sales 285 Fri.’s open int 3,948 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 984 985½ 975½ 978½ —9¼ Jan 995¼ 995¼ 986 989¾ —7¾ Mar 1005 1006¾ 997¼ 1001¾ —7¼ May 1021 1021¾ 1012½ 1017 —7 Jul 1032½ 1034 1024¼ 1028½ —7¼ Aug 1030 1034¼ 1026 1029½ —7½ Sep 1024½ 1028 1019½ 1023 —7¼ Nov 1028¾ 1030 1021¼ 1024 —8¾ Jan 1037½ 1040½ 1033½ 1034¾ —9½ Mar 1040¼ 1040¼ 1038½ 1040 —9 Jul 1055 1055 1055 1055 —9½ Sep 1041 1041 1041 1041 —8¼ Nov 1048¼ 1048¼ 1048 1048 —2¾ Est. sales 400,310. Fri.’s sales 323,863 Fri.’s open int 871,764

