CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 590 595½ 570¼ 572¼ —17¼ Mar 610¼ 615¾ 591 592¼ —17¼ May 620½ 626 602 603 —17½ Jul 625¾ 631 608 609 —16½ Sep 635 638½ 617¾ 619 —14¾ Dec 646½ 650¼ 631¼ 632 —13½ Mar 654¼ 656 640 641¾ —11¼ Jul 627¼ 627¼ 627¼ 627¼ —14¾ Est. sales 107,090. Thu.’s sales 129,103 Thu.’s open int 394,922 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 406¾ 409½ 403¾ 405¼ —1½ Mar 421 423¾ 418 419¾ —1½ May 428¾ 431¼ 426 427¾ —1 Jul 433¼ 435¾ 430¾ 432¾ — ½ Sep 430½ 432¾ 428½ 430¼ — ¼ Dec 437½ 440 435¼ 437 — ½ Mar 449¼ 450¾ 446½ 447¾ — ¾ May 455½ 457½ 454½ 457½ +3 Jul 458½ 460¼ 458½ 460¼ +2 Dec 448 448¾ 446¼ 446¼ —1¼ Est. sales 232,835. Thu.’s sales 481,158 Thu.’s open int 1,597,752, up 15,413 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¼ 389¾ 382 382¾ —5½ Mar 387 387 378¾ 378¾ —6 May 386½ 386½ 386½ 386½ +4¾ Est. sales 236. Thu.’s sales 429 Thu.’s open int 4,108, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 989½ 995½ 969¼ 971 —17¾ Jan 998½ 1004¼ 982¾ 983½ —14½ Mar 1011 1015¾ 996½ 997 —12¾ May 1024 1029¾ 1011¼ 1012 —12 Jul 1035¼ 1041 1023¼ 1023¾ —11½ Aug 1037 1041½ 1024¼ 1025 —10¾ Sep 1029¾ 1033¾ 1017¼ 1019 —9¼ Nov 1031½ 1037 1020¼ 1020¾ —10¼ Jan 1045 1047½ 1032¼ 1032¼ —10½ May 1050¾ 1050¾ 1050¾ 1050¾ —3 Sep 1039 1045¼ 1039 1045¼ Nov 1051 1051 1046¼ 1046¼ — ¾ Nov 1042 1042 1042 1042 +1½ Est. sales 399,230. Thu.’s sales 509,093 Thu.’s open int 959,629

