Cómo Michael Flynn construyó un negocio y un séquito de partidarios de Trump a partir del negacionismo electoral

(CNN) — El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn, ha pasado gran parte de los últimos tres años afirmando que las elecciones de 2020 fueron robadas, convirtiendo teorías de conspiración sin fundamento en una industria casera centrada en eventos en vivo, un documental y recaudación de fondos políticos a través de grupos de dinero de procedencia oscura.

Sin embargo, a principios de este año, bajo juramento en una deposición judicial, Flynn reconoció por primera vez en una grabación que no había pruebas que apoyaran una parte clave de algunas afirmaciones de fraude electoral: que un ejecutivo de Dominion Voting Systems ayudó a amañar las elecciones de 2020 a través de las máquinas de votación de la empresa.

Así fue el ascenso de Michael Flynn y su caída estrepitosa por mentir

Flynn fue citado a declarar en el marco de una demanda por difamación que el exejecutivo de Dominion Eric Coomer interpuso hace años contra ReAwaken America, la gira de conferencias que Flynn cofundó en 2021 y que recorre el país promoviendo el negacionismo electoral y otras teorías conspirativas de la derecha.

“¿Ha visto alguna prueba que considere creíble, señor Flynn, de que Eric Coomer haya desempeñado un papel en el amaño de las elecciones presidenciales de 2020?”, preguntaron los abogados de Coomer a Flynn en un momento de la declaración de abril.

“No es así, no”, respondió Flynn. “La verdad es que no lo sé”. Cuando se le presionó sobre las afirmaciones más generales acerca del fraude electoral relacionado con Dominion, Flynn añadió que había “visto muchas pruebas” y “leído muchos informes”, pero que no podía afirmar con seguridad que considerara creíbles esas pruebas: “La credibilidad está en el ojo del sistema legal para determinarla”.

Un mes después, Flynn volvió a la televisión, diciendo a Chris Cuomo en NewsNation que las elecciones de 2020 estuvieron “llenas de fraude” y que hay “pruebas claras” que lo respaldan. Presionado para que explicara los detalles, Flynn se negó a profundizar.

El mes pasado, Flynn estuvo en InfoWars de Alex Jones hablando de un complot marxista para robarle las elecciones a Trump. En un reciente festival nacionalista cristiano celebrado en Pensilvania por los Rod of Iron Ministries, Flynn habló de desatar la venganza si gana Trump.

“Hay una manera de ir tras esto, pero primero tenemos que ganar”, dijo Flynn. “Esta gente ya está tramando algo malo, así que tenemos que ganar primero. Ganamos, y luego Katy, cierra la puerta. Créanme, las puertas del infierno, mi infierno se desatarán”.

Flynn -un teniente general retirado del Ejército que una vez dirigió la Agencia de Inteligencia de Defensa, y alguien a quien Trump ha indicado que consideraría en una segunda administración- ha sido uno de los mayores promotores de las mismas acusaciones infundadas de fraude electoral que han desencadenado investigaciones penales, una investigación del Congreso y, en el caso de Dominion, un acuerdo por difamación de US$ 787 millones de Fox News.

Sin embargo, hasta ahora Flynn ha eludido por sí mismo cualquier peligro legal, manteniendo un lugar único dentro del movimiento MAGA gracias a su implacable promoción de mentiras electorales infundadas y a su continua lealtad a Trump.

“Beneficiarse de las teorías conspirativas”

Mientras millones de votantes se deciden por un candidato a la presidencia, las mentiras de las últimas elecciones siguen impregnando las ondas de radio. Las consecuencias son reales para lo que solían ser partes mundanas del sistema electoral estadounidense. Se ha producido un éxodo de trabajadores electorales que han renunciado o se han jubilado en lugar de soportar el abuso durante otro ciclo. Las oficinas electorales están comprando botones de pánico portátiles para los trabajadores preocupados por la violencia que quieren una forma de alertar rápidamente a la policía.

Trump y sus aliados han pasado de afirmar que las elecciones de 2020 estaban amañadas a poner en duda la integridad de éstas. En su núcleo se encuentra una confederación informal de aliados de Trump que han pasado los últimos cuatro años difundiendo la mentira del fraude electoral. No sólo han logrado convencer a grandes franjas del país de que las elecciones de 2020 fueron robadas a Trump, sino que han hecho de ello un negocio.

Nadie ha cobrado tanto como Flynn. Junto con la gira ReAwaken America Tour, Flynn también cofundó The America Project (TAP), un grupo sin fines de lucro que ha recaudado al menos US$ 21 millones de donantes anónimos desde 2021, según las declaraciones de impuestos, mientras vendía afirmaciones infundadas sobre las elecciones de 2020.

Michael Flynn hablando en un evento del ReAwaken America Tour en Manheim, Pensilvania, el 21 de octubre de 2022. Crédito: Mark Peterson/Redux

Parte de ese dinero ha ayudado a financiar dudosos intentos de socavar la confianza pública en la seguridad de los sistemas de votación, pagar un salario al hermano de Flynn, Joseph, impulsar las campañas políticas de conocidos negacionistas de las elecciones y suscribir varios esfuerzos legales para anular los legítimos resultados de las elecciones de 2020.

“Lo que Mike Flynn ha hecho es que ha convertido su otrora respetada carrera militar en una peligrosa estafa, beneficiándose de teorías conspirativas, socavando la misma democracia que una vez juró proteger”, dijo Olivia Troye, una exfuncionaria de seguridad nacional que trabajó bajo las órdenes del entonces vicepresidente Mike Pence. Troye conoce a Flynn desde hace años, remontándose a su época como militar de alto rango sirviendo en Afganistán.

“Lo que preocupa de gente como Mike Flynn es que en su día fue un oficial militar muy respetado”, dijo a CNN Troye, que apoya a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024. “La cuestión es que él, alguien así, es totalmente capaz de radicalizar a otros militares, y a otros, como nuestros antiguos militares, porque aporta esa estatura”.

La serie de demandas civiles por difamación de Coomer, dirigidas contra algunas de las organizaciones y personas que han propagado la afirmación de que Dominion amañó las elecciones, han hecho públicos nuevos detalles sobre cómo Flynn utilizó su posición en el círculo íntimo de Trump y sus contactos en la comunidad de seguridad nacional para tratar de armar al gobierno federal contra Dominion – y convencer a millones de votantes de que el fraude era real.

El principal de ellos es una cadena de correos electrónicos de noviembre de 2020 que Flynn reenvió a un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Trump. El correo electrónico, que Flynn no escribió, señala a Coomer, que era entonces director de estrategia y seguridad de productos de Dominion, y pide su detención inmediata.

“Eric Coomer puede tener la clave de todo el robo electoral por parte de Dominion. Eric Coomer debe ser arrestado inmediatamente”, se leía en el correo electrónico que Flynn reenvió a Joshua Steinman, exmilitar y principal asesor de Trump en política cibernética de la Casa Blanca.

El correo electrónico, del que no se había informado previamente, fue citado en los archivos judiciales como prueba de cómo Flynn estuvo entre los primeros promotores de las mentiras sobre el fraude electoral de 2020, y conecta directamente a Flynn con los esfuerzos por utilizar esas falsas teorías para convencer a los funcionarios federales de que las elecciones debían ser anuladas.

Flynn transmitió el correo electrónico a instancias de Sidney Powell, el abogado de Trump que, junto con Rudy Giuliani, presentó docenas de demandas infructuosas alegando fraude electoral después de las elecciones.

“Ponte en contacto con Josh lo antes posible”, escribió Powell a Flynn el 14 de noviembre, 11 días después de las elecciones de 2020, compartiendo un correo electrónico que recibió de otro negacionista electoral de derechas sobre el supuesto papel de Coomer en una conspiración para amañar las elecciones a favor de Joe Biden.

No está claro cómo respondió Steinman al correo electrónico de Flynn. Steinman declinó hacer comentarios para esta historia.

Coomer también ha demandado a la campaña de Trump, al CEO de “My Pillow Guy”, Michael Lindell, y al exCEO de Overstock.com, Patrick Byrne.

Como los procesos penales en el esfuerzo por anular las elecciones de 2020 se han estancado, la demanda civil de Coomer puede ser lo que vaya primero ante un jurado. Su caso de difamación contra Lindell está programado para un juicio en junio de 2025.

Coomer no está demandando directamente a Flynn. Pero está demandando a la Gira ReAwaken America y a The America Project como parte de demandas separadas por difamación. Aunque Flynn fue parte integrante de la fundación de ambas, ha tratado de distanciarse de sus operaciones cotidianas.

Troye comparó el aparato de recaudación de fondos de Flynn con un “timo offshore” que hace difícil determinar de dónde procede la financiación y a qué se destina ese dinero.

“¿De dónde procede la financiación de estas entidades, porque como enmascaran su participación y están estafando, mi pregunta es quién es la fuente de financiación de muchas de estas entidades?”, dijo.

Un abogado de The America Project declinó proporcionar más contexto en torno a los gastos de la entidad sin fines de lucro, al tiempo que calificó de “vejatoria” la demanda por difamación interpuesta contra ella.

“En pocas palabras, la demanda del Sr. Coomer no es más que un intento apenas velado de utilizar el sistema judicial para amenazar e intimidar a TAP y a otras organizaciones como ella para que no ejerzan sus derechos protegidos por la Primera Enmienda”, dijo el abogado, Christopher Demspey, a CNN en un correo electrónico.

CNN preguntó a Flynn cómo alineaba sus declaraciones bajo juramento con las otras declaraciones que ha hecho sobre el fraude en las elecciones de 2020. Su equipo no respondió a esas preguntas. En cambio, el abogado de Flynn proporcionó una declaración que se centraba en los méritos de utilizar papeletas de voto físicas.

Esfuerzos para mantener a Trump en el cargo

Michael Flynn duró menos de un mes en el gobierno de Trump. Después de que saliera a la luz que mintió al FBI sobre las conversaciones que mantuvo con el embajador ruso, Flynn dimitió como asesor de Seguridad Nacional de Trump el 13 de febrero de 2017.

En diciembre de 2017, Flynn se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al FBI. Más tarde, Flynn retiró su declaración de culpabilidad y el Departamento de Justicia, bajo el mando del entonces secretario de Justicia William Barr, retiró los cargos en su contra.

Durante los tres años siguientes, Flynn se mantuvo en gracia de Trump y, tras las elecciones de 2020, se encontró en el círculo íntimo del entonces presidente. Mientras Trump luchaba por mantenerse en el cargo, Flynn participó en una serie de tácticas agresivas, incluida una propuesta que ayudó a elaborar para que el ejército y el Departamento de Seguridad Nacional confiscaran las máquinas de votación.

ANÁLISIS | Cómo Michael Flynn explica perfectamente la presidencia de Donald Trump

En diciembre de 2020, un borrador de decreto comenzó a circular entre el círculo íntimo de Trump. En él se nombraba a Coomer y se hacía referencia a un informe forense, desde entonces desacreditado, que alegaba que Dominion había sido “diseñado intencionada y deliberadamente con errores inherentes para crear un fraude sistémico e influir en los resultados electorales”.

El decreto solicitaba al secretario de Defensa que “incautara, recogiera, retuviera y analizara” las máquinas de votación de todo el país.

Los correos electrónicos revisados por CNN muestran que Flynn supervisó el proceso de redacción y edición del documento. Tanto él como Powell estuvieron en el Despacho Oval el 18 de diciembre de 2020, durante una reunión notoriamente descabellada en la que se presentó a Trump el borrador del decreto para incautar las máquinas de votación. Nunca llegó a firmarla.

Partidarios del presidente de EE.UU. Donald Trump se reúnen frente al edificio del Capitolio en Washington, el 6 de enero. Crédito: Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images

Preguntado sobre esa reunión y los decretos durante su declaración de abril, Flynn invocó su derecho a la Quinta Enmienda para no ofrecer pruebas incriminatorias contra sí mismo. Cuando los investigadores de la Cámara de Representantes que indagan el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021 interrogaron a Flynn en 2022, éste se acogió a la Quinta Enmienda cientos de veces.

Por eso resulta tan asombroso lo que Flynn declaró en la deposición de Coomer, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata y antiguo miembro de la comisión de la Cámara que investigó el 6 de enero.

“Está confesando esencialmente que consideraba todo eso un apoyo útil para promover un programa político autoritario y una toma de poder de nuestro gobierno”, dijo Raskin a CNN.

Financiación de una falsa auditoría de las elecciones de 2020

Los esfuerzos de Flynn por sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones de 2020 no habían hecho más que empezar cuando Trump dejó el cargo. En abril de 2021, Flynn formó un grupo sin fines de lucro llamado The America Project junto con su hermano Joseph Flynn y Patrick Byrne, el acaudalado exCEO de Overstock.com que ha financiado numerosos esfuerzos destinados a descubrir fraudes electorales.

Byrne produjo un documental de 2021 titulado “The Deep Rig”, en el que se exponían teorías sensacionalistas sobre el fraude electoral de 2020, incluidas las rimbombantes afirmaciones sobre Coomer. Byrne y otros implicados en el documental dijeron que el dinero que recaudara se destinaría a The America Project.

Dempsey, el abogado de The America Project, dijo que la “película constituye la expresión de un discurso protegido por la Constitución en relación con un asunto de interés público”. No respondió a la pregunta de CNN sobre los ingresos de la película destinados a la organización sin fines de lucro, pero señaló que “la demanda del Dr. Coomer no alega que TAP participara en la realización de la película, que tuviera alguna aportación o autoridad sobre el contenido de la película, que editara la película o que hiciera alguna declaración propia sobre el Dr. Coomer en relación con su participación en las elecciones presidenciales de 2020”.

Joseph Flynn estuvo muy implicado en la promoción de la película y también la protagonizó. En 2022, ganó un salario de US$ 263.077 de The America Project, según las declaraciones de impuestos. En 2021, The America Project pagó US$ 200.000 a Resilient Patriot, una LLC registrada a nombre de Michael Flynn, por “consultoría estratégica”, mientras que una empresa vinculada a Joseph Flynn recibió casi US$ 159.000 por “investigaciones de integridad electoral”.

Flynn y The America Project también estuvieron directamente implicados en ayudar a financiar la “auditoría” partidista de la victoria electoral de Joe Biden en 2020 en Arizona que llevó a cabo un grupo de investigadores externos elegidos a dedo llamado los Cyber Ninjas, según documentos fiscales y mensajes de texto obtenidos por CNN.

The America Project canalizó US$ 2,75 millones al grupo Cyber Ninjas a lo largo de 2021, según los documentos fiscales, en un esfuerzo por apuntalar lo que finalmente quedó al descubierto como una auditoría falsa del recuento de votos de Arizona. La auditoría encontró en realidad más votos para Biden de los que se le habían adjudicado previamente.

Las papeletas del condado de Maricopa emitidas en las elecciones generales de 2020 son examinadas y recontadas por contratistas que trabajan para la empresa Cyber Ninjas, con sede en Florida, en el Veterans Memorial Coliseum de Phoenix, el 6 de mayo de 2021. Crédito: Matt York/AP

Flynn ayudó personalmente a facilitar esos pagos y aseguró al CEO de Cyber Ninjas, Doug Logan, en múltiples ocasiones que podía ayudar a asegurar financiación adicional de otros grupos pro-Trump -incluso cuando quedó claro para Logan que sus hallazgos sólo reafirmaban el hecho de que Biden había ganado Arizona, según los mensajes de texto entre los dos hombres, que no han sido reportados previamente.

El objetivo de Flynn, según muestran los mensajes, no era sólo volcar las elecciones presidenciales de 2020, sino cambiar fundamentalmente la forma en que se cuentan los votos a nivel estatal, un mensaje que es coherente con lo que el exasesor de seguridad nacional de Trump ha seguido promoviendo públicamente en las últimas semanas.

“Van a intentar cambiar la votación para siempre ahora que se salieron con la suya al robar las elecciones del 3 de noviembre”, escribió Flynn a Logan el 6 de marzo de 2021, una opinión que repitió a lo largo de casi seis meses de mensajes de texto a Logan y que reiteró en InfoWars el 29 de septiembre.

“Los estados tienen que dar un paso al frente contra la imposición del gobierno federal. Los estados también tienen derechos. Los estados controlados por los demócratas no lo harán. Los republicanos débiles tampoco lo harán (¡me viene a la mente Georgia!)” añadió Flynn, según los mensajes de texto entre los dos hombres que obtuvo CNN.

“Y los ciudadanos tienen que detener esto diciéndoles a sus funcionarios electos que no es aceptable”, escribió Flynn a Logan.

Los continuos ataques de Trump a candidatura de Harris avivan el temor de que ponga en duda los resultados electorales si pierde en noviembre

Llevando el mensaje de gira

En las semanas posteriores a la toma de posesión de Biden, Flynn se cruzó con Clay Clark, un antiguo DJ de bodas de Oklahoma que desarrolló varios negocios a partir de su trabajo en la industria nupcial, incluido un programa de radio centrado en el espíritu empresarial.

Tras conocerse a través de la aparición de Flynn en un acto político en Tulsa en 2021, Clark y Flynn urdieron el programa de actos en vivo que se convertiría en la Gira ReAwaken America, una conferencia itinerante de destacados oradores ultraderechistas que opinan sobre causas como la maldad de los mandatos gubernamentales relacionados con el covid, el papel que debería desempeñar el nacionalismo cristiano en la sociedad y el negacionismo electoral.

De las aproximadamente dos docenas de actos que ha organizado el ReAwaken America Tour, Flynn ha hablado en la gran mayoría de ellos y figura de forma destacada en sus materiales promocionales. Durante un tiempo, Flynn cobró US$ 15.000 como orador por cada aparición pero, según su declaración, la gira atravesó dificultades financieras y esos pagos terminaron. Clark afirma que la gira es una pérdida de dinero para él.

Clay Clark en el escenario en la última parada del evento ReAwaken America Tour 17 días antes de las elecciones de 2024. Crédito: Carrie Schreck/Redux

Mientras la gira se ponía en marcha en 2021, Flynn también estaba cobrando miles de dólares en honorarios de orador por apariciones en actos de campaña y para organizaciones políticas conservadoras, según los registros financieros de la campaña.

Flynn suele desempeñar el papel de maestro de ceremonias en los actos de la gira ReAwaken America Tour, en los que suele hablar durante 20 minutos más o menos exponiendo los temas generales de la conferencia. Flynn a veces hace referencias oblicuas al fraude electoral durante sus propios comentarios, dirigiéndose a un público que ya ha sido preparado para creer que las elecciones de 2020 fueron robadas.

“Todo el mundo vio las elecciones de 2020 y todos los engaños que se produjeron”, dijo Flynn durante un acto de la gira en Manheim, Pensilvania, en octubre de 2022. “Mucho de ello aquí mismo, mucho de ello aquí mismo en este estado”.

“Les gusta llamarlos negacionistas de las elecciones”, continuó diciendo Flynn. “No niego que se celebraran elecciones. Sí niego que tengamos un sistema electoral justo en nuestro país. No lo tenemos. No puede decirme que lo tenemos”.

Entre los oradores habituales de la Gira ReAwaken America se encontraba Joe Oltmann, un activista ultraderecha y podcaster de Colorado que fue una fuente de difamaciones de amaño electoral contra Coomer.

Tras las elecciones de 2020, Oltmann afirmó en su podcast que se había infiltrado en una llamada de teleconferencia de Antifa, durante la cual un “Eric” supuestamente se jactaba de amañar las elecciones en favor de Biden. Oltmann señaló publicaciones anti-Trump en la página privada de Facebook de Coomer para afirmar que el “Eric” que dice haber escuchado en la llamada era el ejecutivo de Dominion, Coomer.

Las acusaciones fueron recogidas por todo el mundo de Trump y fueron repetidas por Sidney Powell y Rudy Giuliani en la infame rueda de prensa del 19 de noviembre de 2020 en la sede del Comité Nacional Republicano.

Oltmann, que apareció en el escenario de los actos de la gira ReAwaken America en 2021 y 2022, repitió sus afirmaciones infundadas sobre el plan de fraude electoral de Coomer, en comentarios que a menudo adoptaron tintes agresivos e incluso violentos.

Oltmann, a quien Coomer también ha demandado por difamación, nunca ha presentado pruebas que demuestren sus acusaciones. Se ha negado a sentarse a declarar o a presentar documentos citados, e incluso consiguió escapar de un juzgado a mitad de una declaración en junio.

Recientemente, un juez impuso a Oltmann una multa de US$ 1.000 al día, con amenaza de posible encarcelamiento. La multa está en pausa mientras él apela esa sentencia.

En su declaración bajo juramento, Flynn dijo que no recordaba los detalles de las acusaciones de Oltmann sobre Coomer y afirmó que no reconocería a Oltmann si entrara en su despacho. Los abogados de Coomer han señalado que, en otra parte de la declaración, Flynn dijo que intenta ver al mayor número posible de oradores cuando asiste a los actos de la gira.

Clark ha afirmado que el litigio le ha costado entre US$ 2.000 y 3.000 diarios en honorarios legales, mientras que Oltmann suplicó a los oyentes de su podcast contribuciones para sus luchas legales.

Los abogados de Clark y de sus empresas declinaron hacer comentarios para este reportaje.

“No se limiten al día de las elecciones”

Las consecuencias han aumentado para otros que repitieron las mentiras electorales de Trump durante y después de las elecciones.

Varios de ellos, incluido la otrora abogada de Flynn, Powell, fueron acusados penalmente por fiscales estatales que investigan la subversión electoral. Powell, que según fuentes ha tenido un desencuentro con Flynn, su antiguo cliente, y parece estar manteniendo un perfil público más bajo últimamente, se declaró culpable en la acusación del condado de Fulton, Georgia, y resolvió discretamente este verano la demanda por difamación que Coomer interpuso contra ella.

Lo que hay que saber sobre el voto anticipado en Georgia y Carolina del Norte

La exabogada de Trump Jenna Ellis se declaró culpable en el caso de Georgia y se disculpó por su papel en la difusión de mentiras electorales. Giuliani está sujeto a una sentencia por difamación de US$ 148 millones, actualmente en apelación, por su difamación de dos trabajadoras electorales de Georgia y también ha sido inhabilitado en Nueva York y Washington.

Mientras tanto, Flynn ha sorteado gran parte de estas secuelas al tiempo que se posicionaba como una voz cada vez más prominente sobre el supuesto fraude electoral mientras se ponen en marcha las elecciones de 2024.

Mientras la comunidad internacional se prepara para un posible segundo mandato de Trump, múltiples diplomáticos extranjeros señalan a CNN que ven a Flynn como alguien que tendrá influencia si el expresidente vuelve a ocupar la Casa Blanca y han especulado en privado con que podría ser elegido para otro puesto de alto nivel si eso llega a suceder.

Durante el reciente acto organizado por el grupo ultraderecha Rod of Iron Ministries, el hijo de Flynn dijo a la multitud que su padre probablemente uniría fuerzas con Elon Musk para dirigir un grupo de trabajo sobre eficiencia gubernamental.

El propio Flynn, mientras tanto, ha empezado a sugerir públicamente que ayudaría a Trump a acorralar a sus oponentes políticos en caso de que ganara en 2024.

En el evento de los ministerios Rod of Iron, un miembro de la audiencia preguntó si Flynn sería restituido con su rango completo para “sentarse a la cabeza de un tribunal militar para no sólo drenar el pantano, sino encarcelar al pantano y, en algunas ocasiones, ejecutar al pantano” si Trump es elegido.

“Definitivamente creo que necesitamos rendición de cuentas”, dijo Flynn. “Sabe, su pregunta tocó otras áreas que creo que mucha, mucha gente realmente piensa como usted. Y creo que eso es, su derecho, y su, y nuestro privilegio. Quiero decir, hay una manera de llegar después de esto, pero tenemos que ganar primero”.

Durante la reunión más reciente de la Gira ReAwaken America, celebrada el pasado fin de semana en Selma, Carolina del Norte, Flynn cantó al ritmo del himno de los años 80 de Twisted Sister “We’re Not Gonna Take It”, y ese mismo fin de semana hizo unas declaraciones a los asistentes en las que subrayaba que estas elecciones eran sólo el principio de su movimiento.

“Ahora, hay todo tipo de cosas que pueden salir ahí fuera y hacer. Llevamos todo el día hablando de votar. Sí, háganlo”, dijo Flynn el viernes. “Pero no se limiten a terminar el día de las elecciones. Tomen esta idea de lo que este país fue diseñado para ser y llévenla a cabo en sus vidas por el resto de sus vidas. Hagan que cada día cuente”.

