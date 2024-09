CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 573 582¼ 572 578½ +4¼ Mar 593½ 601 591¾ 597¼ +3¾ May 603½ 611¾ 603¼ 608½ +3¾ Jul 608¼ 616¾ 608¼ 613½ +3¾ Sep 620 627¼ 619½ 624½ +3¾ Dec 637¾ 642¼ 634½ 639½ +3¼ Mar 652¾ 652¾ 651 652 +5 Est. sales 53,251. Tue.’s sales 83,426 Tue.’s open int 360,092 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 379¾ 381¼ 377 381¼ +1¾ Dec 404 407½ 401¼ 404¼ Mar 423¼ 426 420 422¾ — ½ May 433¾ 437 431 434 — ½ Jul 440¾ 444 438½ 441 — ½ Sep 438¼ 440¾ 436 438¼ Dec 443¼ 446 441¾ 443¾ — ¼ Mar 453¾ 456 452½ 454¾ +¼ May 461¼ 461¼ 459½ 459½ —1 Jul 465½ 465½ 465½ 465½ +1½ Dec 450 451¾ 448 449¼ Dec 447½ 447½ 444 444 — ¾ Est. sales 214,099. Tue.’s sales 228,611 Tue.’s open int 1,360,059, up 169 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 366¼ 368 362 368 +½ Mar 362¾ 367 362¾ 366½ — ¾ May 364¼ 364¼ 364 364 —2½ Est. sales 508. Tue.’s sales 1,140 Tue.’s open int 3,556, up 60 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 978¼ 978¼ 978¼ 978¼ +¾ Nov 996½ 1008 995½ 1002 +4¾ Jan 1014 1026 1013¾ 1020¼ +5 Mar 1029 1041 1028¾ 1034¾ +4¾ May 1044 1055½ 1043¼ 1049¼ +4½ Jul 1054¼ 1065¾ 1053¾ 1060 +5 Aug 1055 1065¾ 1054¾ 1060¼ +4¾ Sep 1049 1053½ 1044½ 1050 +4½ Nov 1045¾ 1056¼ 1045¾ 1052½ +5 Jan 1063¾ 1065¼ 1059¼ 1065¼ +6¼ Nov 1060¼ 1060¼ 1060¼ 1060¼ +6 Est. sales 132,994. Tue.’s sales 217,733 Tue.’s open int 824,157

