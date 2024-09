CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 551½ 558¾ 551½ 558¾ +6¾ Dec 565 579¾ 563½ 579¼ +12½ Mar 585½ 599¾ 583½ 599¼ +13 May 595¾ 610¾ 595 610½ +13¼ Jul 602¾ 616¼ 601 616 +12½ Sep 613¼ 627¾ 613 627½ +12¼ Dec 629½ 643 629½ 642 +11 Mar 641¼ 654 640 654 +12½ Jul 627 627 627 627 +¾ Est. sales 99,928. Tue.’s sales 122,303 Tue.’s open int 380,526 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 385½ 389¾ 383 388¾ +2¼ Dec 408¾ 412¼ 407½ 411½ +2¼ Mar 426½ 430¾ 425½ 430 +2¾ May 436½ 440¼ 435¾ 440¼ +3¼ Jul 442¼ 446½ 441½ 446½ +3¾ Sep 439¼ 442¾ 438½ 442¾ +3 Dec 444 447¾ 444 447¾ +2¾ Mar 455¼ 458½ 455 458½ +2¾ May 462¾ 463¼ 462¾ 463¼ +1¾ Jul 465½ 468 465½ 467¾ +2¼ Sep 449¾ 450 449¾ 450 +½ Dec 451 452¼ 451 452 +½ Jul 468 468 468 468 Dec 448 448 448 448 +¼ Est. sales 262,846. Tue.’s sales 372,172 Tue.’s open int 1,359,772 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343½ 353 343½ 352 +4¾ Mar 344½ 352¾ 342¼ 352 +5 May 352¼ 355¼ 352¼ 355¼ +5¾ Est. sales 1,204. Tue.’s sales 1,197 Tue.’s open int 4,247 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 987½ 1001½ 987½ 1001½ +4½ Nov 1012 1023 1000¾ 1021½ +9½ Jan 1029 1040¾ 1018 1039½ +10 Mar 1043 1054½ 1032¼ 1053½ +9½ May 1055¾ 1066½ 1045½ 1065¾ +8¾ Jul 1064½ 1075¼ 1054½ 1074¾ +8¾ Aug 1063¼ 1074 1054 1073½ +8¼ Sep 1052½ 1061¾ 1044¼ 1061¼ +6½ Nov 1055¾ 1065¼ 1046½ 1065 +8 Jan 1065½ 1076 1062¼ 1076 +7½ Mar 1070 1077½ 1070 1077½ +6 Nov 1061 1069¼ 1061 1067½ +6 Est. sales 185,946. Tue.’s sales 302,089 Tue.’s open int 828,616

