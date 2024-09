CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 554¾ 554¾ 554¾ 554¾ — ¾ Dec 568¾ 578½ 565¾ 574¾ +6¼ Mar 587¼ 597¼ 585¼ 594 +6½ May 598¾ 608½ 596½ 605½ +6½ Jul 604 613¼ 602 610 +5¾ Sep 616¼ 624 613½ 621½ +5¾ Dec 632½ 638¾ 629½ 636 +4¼ Mar 647 649½ 647 647¼ +4¼ Jul 631 631 631 631 +2½ Est. sales 69,293. Mon.’s sales 71,876 Mon.’s open int 361,776 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 382¾ 382¾ 380 381 —3¼ Dec 407 407½ 403¾ 404½ —2¾ Mar 425½ 426½ 422½ 423¼ —2¾ May 436¾ 437¼ 433¾ 434¼ —2¾ Jul 443¼ 444 440¾ 441¼ —2½ Sep 439½ 440 437¼ 438 —2 Dec 445 445½ 442¾ 443½ —1½ Mar 455¼ 455¾ 453½ 453½ —2 May 460¾ 461¾ 459¾ 459¾ —1¾ Jul 464¾ 464¾ 463½ 463½ —1¾ Dec 449½ 450½ 448 448¾ —1¾ Est. sales 167,966. Mon.’s sales 253,738 Mon.’s open int 1,359,890, up 5,750 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¾ 368¾ 358¾ 367 +5½ Mar 359½ 367½ 359¼ 366 +4¾ May 364 367 364 367 +5¼ Est. sales 1,002. Mon.’s sales 859 Mon.’s open int 3,496, up 28 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 980¼ 981¾ 980¼ 981¾ —18¼ Nov 1017¼ 1018¾ 995¾ 998¾ —19¼ Jan 1034¾ 1035½ 1014 1016¾ —18¾ Mar 1048 1049½ 1028½ 1031¼ —18¼ May 1062 1063 1043 1045¾ —17¼ Jul 1072 1072¼ 1053 1055¾ —16¾ Aug 1071¼ 1071¾ 1053¼ 1055¾ —16 Sep 1060¼ 1060¼ 1044 1044¼ —16½ Nov 1061½ 1063 1045½ 1048¼ —14¾ Jan 1067 1067 1058¾ 1058¾ —15½ Mar 1069 1069 1063½ 1063½ —13½ Jul 1072¼ 1072¼ 1072¼ 1072¼ —15½ Nov 1061 1061 1061 1061 —7¾ Est. sales 164,899. Mon.’s sales 191,311 Mon.’s open int 824,204

