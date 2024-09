CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 551½ 555 551½ 554¾ +2¾ Dec 565 572¾ 563½ 572¾ +6 Mar 585½ 593 583½ 593 +6¾ May 595¾ 604½ 595 604½ +7¼ Jul 602¾ 610¼ 601 610¼ +6¾ Sep 613¼ 622 613 622 +6¾ Dec 629½ 637¼ 629½ 637¼ +6¼ Mar 641¼ 647½ 640 645¾ +4¼ Jul 627 627 627 627 +¾ Est. sales 56,084. Tue.’s sales 115,696 Tue.’s open int 380,526 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 385½ 388 383 387¾ +1¼ Dec 408¾ 411½ 407½ 411 +1¾ Mar 426½ 429½ 425½ 429¼ +2 May 436½ 439¼ 435¾ 439 +2 Jul 442¼ 445 441½ 444¾ +2 Sep 439¼ 441½ 438½ 441¼ +1½ Dec 444 446¾ 444 446¼ +1¼ Mar 455¼ 457½ 455 457½ +1¾ May 462¾ 463¼ 462¾ 463¼ +1¾ Jul 465½ 465½ 465½ 465½ Sep 449¾ 450 449¾ 450 +½ Dec 451 451¾ 451 451¼ — ¼ Jul 468 468 468 468 Dec 448 448 448 448 +¼ Est. sales 134,399. Tue.’s sales 345,762 Tue.’s open int 1,359,772 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 343½ 352¾ 343½ 351¾ +4½ Mar 344½ 352¼ 342¼ 352 +5 May 352¼ 352½ 352¼ 352½ +3 Est. sales 737. Tue.’s sales 1,197 Tue.’s open int 4,247 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 987½ 999 987½ 999 +2 Nov 1012 1019¼ 1000¾ 1016½ +4½ Jan 1029 1036¾ 1018 1034 +4½ Mar 1043 1050¾ 1032¼ 1048¼ +4¼ May 1055¾ 1063 1045½ 1061 +4 Jul 1064½ 1071¾ 1054½ 1070¼ +4¼ Aug 1063¼ 1070¾ 1054 1068½ +3¼ Sep 1052½ 1059½ 1044¼ 1059½ +4¾ Nov 1055¾ 1061¾ 1046½ 1060¼ +3¼ Jan 1065½ 1072½ 1062¼ 1072¼ +3¾ Mar 1070 1075¾ 1070 1075¾ +4¼ Nov 1061 1061 1061 1061 — ½ Est. sales 106,528. Tue.’s sales 281,891 Tue.’s open int 828,616 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.80 42.22 41.80 42.22 +.15 Oct 41.48 41.78 41.06 41.56 +.08 Dec 40.95 41.28 40.54 41.12 +.14 Jan 41.04 41.34 40.64 41.18 +.11 Mar 41.25 41.50 40.85 41.36 +.09 May 41.53 41.72 41.07 41.63 +.12 Jul 41.69 41.84 41.24 41.76 +.08 Aug 41.62 41.79 41.22 41.79 +.13 Sep 41.53 41.53 41.27 41.27 —.33 Oct 41.00 41.42 41.00 41.42 +.02 Dec 41.00 41.48 41.00 41.39 Est. sales 44,389. Tue.’s sales 167,161 Tue.’s open int 534,393, up 8,291 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 319.70 319.90 315.00 317.40 —2.30 Oct 317.90 321.70 314.40 319.70 +2.30 Dec 321.10 325.00 317.60 323.40 +2.60 Jan 321.80 326.10 319.00 325.00 +2.80 Mar 324.80 327.70 321.30 327.10 +2.70 May 327.20 329.90 323.50 329.50 +2.70 Jul 330.20 332.70 326.70 332.40 +2.60 Aug 330.60 333.00 327.60 332.30 +2.10 Sep 328.90 332.90 327.50 332.90 +2.80 Oct 326.50 331.70 326.50 331.40 +2.40 Dec 330.70 333.90 327.90 333.50 +2.30 Mar 334.10 334.10 333.90 333.90 +1.60 Est. sales 58,042. Tue.’s sales 173,883 Tue.’s open int 522,847

