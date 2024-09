CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576 582¾ 573 575¾ Mar 596 602½ 592¾ 595¼ — ¼ May 606½ 613¼ 603¾ 606½ Jul 611¾ 618¼ 609¾ 612¼ Sep 624½ 629 620¾ 623¼ Dec 640¼ 642½ 636 638½ Mar 648 649¾ 646½ 649¼ May 651¼ Jul 633¼ Sep 643 Dec 654¼ Mar 664 May 665¾ Jul 624¼ Est. sales 71,641. Tue.’s sales 65,645 Tue.’s open int 351,043 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 412 415 411 412¾ +¼ Mar 430½ 433 429½ 430¾ May 441 443¼ 440 441½ +¼ Jul 448 449¾ 446½ 447¾ — ¼ Sep 443¾ 446 442¾ 444¼ — ½ Dec 449¾ 451½ 448¼ 449¾ — ¼ Mar 460¾ 462¼ 459¾ 460½ — ½ May 466¼ 468½ 466¼ 466¾ Jul 471 472 470 470½ Sep 453¾ +¼ Dec 453¼ 457¼ 453¼ 455¼ +½ Jul 472 +½ Dec 450 450 449 449½ Est. sales 235,130. Tue.’s sales 210,606 Tue.’s open int 1,421,907, up 7,974 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 352¼ 359¾ 348½ 355¼ +4 Mar 350½ 358¼ 350 353¾ +1¾ May 355¼ 356¼ 354¾ 354¾ +2½ Jul 358½ +2½ Sep 354¼ +2½ Dec 359½ +2½ Mar 358½ +2½ May 364½ +2½ Jul 354¾ +2½ Sep 370½ +2½ Est. sales 980. Tue.’s sales 980 Tue.’s open int 3,363 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1007 1022 1006¼ 1014 +8 Jan 1025¾ 1040½ 1024¾ 1032 +7¼ Mar 1040¾ 1054¾ 1039¾ 1045¾ +6½ May 1055¼ 1069 1054¼ 1059¾ +6 Jul 1065¾ 1079½ 1065 1070¼ +5¾ Aug 1066 1079¼ 1065½ 1070¼ +5¾ Sep 1059¼ 1068½ 1056¾ 1061 +5¾ Nov 1058½ 1072½ 1058½ 1063½ +5 Jan 1077½ 1082 1071¾ 1074½ +5 Mar 1082 1082 1076¼ 1076¼ +5 May 1080¾ +5¼ Jul 1086¾ +5¼ Aug 1079¾ +5 Sep 1067¼ +5¾ Nov 1075 1075 1067½ 1069½ +6 Jul 1075 +6 Nov 1056¾ +6 Est. sales 131,047. Tue.’s sales 118,846 Tue.’s open int 846,003, up 8,992 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 40.59 41.49 40.54 40.99 +.44 Dec 39.92 40.84 39.87 40.31 +.43 Jan 39.99 40.87 39.95 40.39 +.46 Mar 40.17 41.03 40.15 40.60 +.47 May 40.50 41.30 40.46 40.89 +.46 Jul 40.75 41.46 40.67 41.10 +.44 Aug 41.00 41.40 40.85 41.10 +.44 Sep 40.96 41.30 40.85 41.04 +.43 Oct 40.90 41.08 40.66 40.87 +.45 Dec 40.50 41.09 40.43 40.92 +.45 Jan 40.96 +.45 Mar 41.06 41.07 41.06 41.07 +.49 May 41.17 +.48 Jul 41.25 +.47 Aug 40.98 +.47 Sep 41.00 +.47 Oct 40.87 +.47 Dec 40.74 +.47 Jul 40.63 +.47 Oct 40.62 +.47 Dec 40.36 +.47 Est. sales 117,085. Tue.’s sales 106,497 Tue.’s open int 555,308, up 490 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 318.60 323.40 315.30 317.90 —.10 Dec 322.00 327.00 319.20 321.40 —.10 Jan 324.20 328.70 321.40 323.30 —.30 Mar 327.00 331.60 324.60 326.40 —.40 May 329.90 334.40 327.60 329.30 —.40 Jul 333.20 337.70 331.00 332.60 —.40 Aug 334.40 338.20 331.90 333.30 —.40 Sep 334.40 337.50 332.10 333.50 —.40 Oct 336.50 336.50 331.40 332.80 —.20 Dec 335.60 339.10 333.40 335.20 —.10 Jan 336.10 336.10 335.70 336.00 Mar 336.20 May 337.10 —.10 Jul 339.30 —.10 Aug 339.30 —.10 Sep 337.80 —.10 Oct 335.40 —.10 Dec 337.20 —.10 Jul 347.00 —.10 Oct 347.00 —.10 Dec 350.50 —.10 Est. sales 105,568. Tue.’s sales 94,809 Tue.’s open int 521,506, up 5,846

