Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga: cartelera, previa, a qué hora y cómo ver en vivo el combate

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring durante el fin de semana de la Independencia de México para…

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring durante el fin de semana de la Independencia de México para defender al menos uno de los cinturones de campeonato de peso supermediano.

Ahora puedes seguirnos en WhatsApp Channel

Se medirá el sábado 14 de septiembre ante Edgar Berlanga, boxeador estadounidense de 27 años con raíces puertorriqueñas que cuenta con un invicto de 22 victorias y 17 nocauts.

Canelo Álvarez: Voy a salir a buscar el nocaut 1:11

El retador busca arrebatarle a Canelo Álvarez los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Durante la presentación del combate en Las Vegas el 10 de septiembre, Berlanga se atrevió a pronosticar derribar al campeón mexicano en el sexto asalto.

“En cuanto al equipo Canelo, siempre tenemos respeto por él, por sus logros y lo que hizo por el deporte”, dijo Berlanga a los medios el martes, según Reuters. “Lo voy a noquear en el sexto asalto. Me dijo ocho asaltos, le daré seis”, agregó.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se enfrentan durante una conferencia de prensa para promocionar su pelea del 14 de septiembre en el Beverly Hills Hotel – Crystal Ballroom el 6 de agosto de 2024 en Beverly Hills, California. Crédito: Kaelin Mendez/Getty Images

Tras los comentarios de Berlanga, Canelo respondió diciendo: “Es un buen peleador. Es fuerte, joven, pero no es nada nuevo para mí. He peleado con todos, con todos los estilos; más grandes que yo, más jóvenes que yo, más viejos que yo. “Sé todo sobre el boxeo, tengo mucha experiencia y él lo sentirá el sábado por la noche”.

Canelo Álvarez llega a esta pelea con un récord de 61 victorias (39 por nocaut y nocaut técnico), 2 derrotas (ambas por decisión ante Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022) y 2 empates, según el CMB.

Sin embargo, el boxeador mexicano perdió su estatus indiscutible en la categoría de 168 libras en julio tras el anuncio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de deporjarlo de su cinturón por escoger a Berlanga como rival, en lugar de su retador obligatorio, el cubano William Scull.

En su anterior combate, Canelo venció por decisión unánime al mexicano Jaime Munguía el 4 de mayo de 2024.

Edgar Berlanga dice que Canelo Álvarez no lo intimida 1:15

Cartelera completa de Canelo vs. Berlanga

Estas son las peleas del sábado antes del combate principal, según la promotora de peleas Premier Boxing Champions (PBC):

Stephen Fulton Jr. vs. Carlos Castro

Rolando Romero vs. Manuel Jaimes

Caleb Plant vs. Trevor McCumby

Erislandy Lara vs. Danny García

Canelo Álvarez vs. Edgar Berhanga

¿A qué hora comienza el evento y la pelea estelar?

El evento comenzará el sábado 14 de septiembre a las 8 p.m. (hora de Miami) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Miami, Estados Unidos: 8 p.m. (evento, peleas previas a la estelar) y 11 p.m. (caminata)

Ciudad de México, México: 6 p.m. (evento) y 9 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m. (evento) y 12 a.m.

Bogotá, Colombia: 7 p.m. (evento) y 10 p.m.

Madrid, España: 2 a.m. (evento) y 5 a.m.

Se exhiben cinturones y premios durante una conferencia de prensa para promocionar la pelea del 14 de septiembre entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga el 6 de agosto de 2024 en Beverly Hills, California. Crédito: Kaelin Mendez/Getty Images

¿Cómo ver en vivo?

México: ESPN, Star+, TV Azteca, Canal 5

Estados Unidos: DAZN PPV, Prime Video PPV

España: Eurosport y la app de este canal

Colombia y Argentina: ESPN

Otras partes del mundo: DAZN PPV y PPV

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.