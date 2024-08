CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 512 513¾ 502¼ 502¼ —8¾ Dec 536¾ 538¼ 528 528 —7½ Mar 557 558¾ 549 549 —7¼ May 569¼ 570½ 560½ 560½ —7¾ Jul 575½ 576¼ 566¾ 566¾ —7½ Sep 586½ 587½ 579½ 579½ —6¾ Dec 603 604 595¼ 595¼ —7¼ Mar 611½ 611½ 610 610¼ —3¼ Est. sales 119,554. Thu.’s sales 146,736 Thu.’s open int 426,416, up 11,165 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 371 374 368¼ 368¼ —3¼ Dec 393¼ 396¼ 391½ 391½ —2 Mar 411½ 413¾ 410 410¼ —1¼ May 420¾ 423¾ 420 420¼ —1¼ Jul 427¾ 430¼ 426¾ 427¼ — ½ Sep 427 429¼ 426½ 427¼ +½ Dec 432½ 435¼ 432¼ 432¾ Mar 443 445½ 443 443¼ — ¼ Jul 452½ 455¼ 452½ 453 +¼ Dec 441 442¾ 440¾ 441 Est. sales 322,544. Thu.’s sales 418,578 Thu.’s open int 1,534,535 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 316½ 323½ 314 323½ +2¼ Dec 308 313¾ 307¾ 310½ +¾ May 315¼ 315¼ 315 315 Est. sales 394. Thu.’s sales 795 Thu.’s open int 5,027 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 941¾ 954 941¼ 950¼ +9 Nov 962 974¾ 961¾ 971½ +10 Jan 980 992½ 980 989½ +10 Mar 995½ 1007¼ 995½ 1004¾ +9½ May 1010¾ 1022 1010¾ 1020 +9½ Jul 1021½ 1032¾ 1021¼ 1030¾ +9¼ Aug 1021½ 1032¾ 1021½ 1031½ +9¾ Sep 1017 1024¼ 1015¾ 1023½ +9¾ Nov 1017 1027 1017 1024½ +7½ Jan 1031 1037½ 1031 1036½ +8¼ Est. sales 128,678. Thu.’s sales 194,049 Thu.’s open int 826,132, up 4,130

