CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 522½ 534¾ 522½ 532¾ +7¾ Dec 546¾ 553½ 546 551½ +2¾ Mar 566¾ 573¾ 566 572¼ +3¼ May 578¼ 585 577½ 583¾ +3½ Jul 583¼ 590¾ 583 589¾ +4 Sep 595½ 602¼ 594½ 601½ +4½ Dec 611¾ 618 610½ 617½ +5 Mar 623 628½ 623 628½ +5¾ May 630½ +6¼ Jul 613½ +10¼ Sep 623½ +10¼ Dec 637¼ +10¼ Mar 647 +10¼ May 648¾ +10¼ Jul 624½ +10¼ Est. sales 76,810. Thu.’s sales 101,471 Thu.’s open int 387,038 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 371¼ 378¾ 371 378 +6¼ Dec 395 401¾ 394½ 401 +5 Mar 413 419½ 412¼ 419 +5 May 423¼ 429 422¼ 428¼ +4¼ Jul 430¼ 435¼ 428¾ 434¼ +3¾ Sep 428½ 433¾ 427½ 433 +3½ Dec 434 439¾ 433¼ 438¾ +3¼ Mar 444¼ 450¾ 444¼ 449¾ +3½ May 454½ 457 453¾ 455¾ +3½ Jul 458½ 460¼ 458 460 +3½ Sep 446 +1½ Dec 445¾ 447¾ 445¾ 447¼ +1½ Jul 465 +1½ Dec 444 444½ 444 444½ — ¼ Est. sales 271,590. Thu.’s sales 220,780 Thu.’s open int 1,359,558 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 328¾ —20¼ Dec 329¾ 338 329¾ 338 +5 Mar 334 337½ 332 337½ +3¾ May 340 +3¾ Jul 344¾ +3¾ Sep 340½ +3¾ Dec 345¾ +3¾ Mar 342¾ +3¾ May 348¾ +3¾ Jul 339 +3¾ Sep 354¾ +3¾ Est. sales 759. Thu.’s sales 859 Thu.’s open int 4,496 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 974½ 987½ 971½ 982 +8¼ Nov 991 1007¾ 989½ 1000 +7½ Jan 1007½ 1023½ 1007 1017 +8¼ Mar 1021¾ 1037 1021½ 1031¾ +8¾ May 1034½ 1049¾ 1034½ 1045¼ +8½ Jul 1044½ 1058¾ 1044½ 1054½ +7½ Aug 1046 1058½ 1045¼ 1054¼ +7½ Sep 1041¼ 1047¾ 1037 1044½ +7½ Nov 1038¾ 1051 1037¾ 1047¼ +7¼ Jan 1050¼ 1061¾ 1050¼ 1058¾ +7 Mar 1056½ 1062 1054½ 1062 +6¾ May 1061¼ 1067¼ 1059¼ 1067¼ +6½ Jul 1076 1076 1070 1073½ +6½ Aug 1066½ +6½ Sep 1052¼ +7 Nov 1045¾ 1055¾ 1045¾ 1052¼ +7 Jul 1065 +7 Nov 1042½ +7 Est. sales 282,065. Thu.’s sales 220,780 Thu.’s open int 819,031 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 43.42 43.53 42.72 43.14 —.03 Oct 42.63 43.10 41.97 42.53 —.08 Dec 42.18 42.68 41.54 42.01 —.12 Jan 42.13 42.64 41.61 42.06 —.04 Mar 42.17 42.71 41.78 42.20 +.03 May 42.36 42.88 41.99 42.40 +.04 Jul 42.43 42.99 42.13 42.52 +.04 Aug 42.60 42.86 42.18 42.44 +.04 Sep 42.51 42.55 42.04 42.36 +.05 Oct 42.00 42.20 41.87 42.14 +.04 Dec 42.00 42.54 41.81 42.13 +.04 Jan 42.19 +.04 Mar 42.20 +.02 May 42.26 +.02 Jul 42.30 +.02 Aug 42.03 +.02 Sep 42.05 +.02 Oct 41.92 +.02 Dec 41.85 +.03 Jul 41.74 +.03 Oct 41.73 +.03 Dec 41.47 +.03 Est. sales 142,221. Thu.’s sales 195,589 Thu.’s open int 539,499 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 309.10 313.20 305.60 311.60 +3.00 Oct 308.00 313.90 306.50 310.10 +1.70 Dec 310.00 316.10 309.60 313.00 +2.10 Jan 310.90 316.30 310.60 313.90 +2.50 Mar 312.70 317.80 312.30 315.80 +2.80 May 314.70 319.90 314.70 318.00 +2.90 Jul 317.30 322.70 317.30 320.90 +3.00 Aug 318.60 322.90 318.00 321.30 +2.90 Sep 318.50 322.30 318.40 321.30 +2.90 Oct 319.90 321.70 319.10 320.30 +2.70 Dec 319.70 324.00 319.70 322.50 +2.70 Jan 323.20 +2.50 Mar 323.60 +2.40 May 324.70 +2.30 Jul 326.70 326.90 326.70 326.90 +2.30 Aug 326.50 327.00 326.50 327.00 +2.30 Sep 325.60 +2.30 Oct 323.20 +2.30 Dec 324.90 +2.30 Jul 334.70 +2.30 Oct 334.70 +2.30 Dec 338.20 +2.30 Est. sales 143,399. Thu.’s sales 195,035 Thu.’s open int 524,211

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.