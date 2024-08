CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 527¼ 533½ 523¼ 530 +1¾ Dec 549 555½ 545½ 552½ +2¼ Mar 566½ 574¼ 564 571½ +2¾ May 579¼ 586 575¾ 583¼ +3 Jul 584¼ 591¼ 581½ 589 +3¼ Sep 596¼ 602½ 593¼ 600½ +3½ Dec 610½ 617½ 609 616 +4 Mar 620¼ 626½ 620 626½ +4½ May 628¼ +4½ Jul 608¼ +4½ Sep 618¼ +4½ Dec 632 +4½ Mar 641¾ +4½ May 643½ +4½ Jul 619¼ +4½ Est. sales 171,475. Thu.’s sales 153,090 Thu.’s open int 412,639, up 2,219 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 374½ 375¾ 367¾ 370½ —4½ Dec 396 397½ 390 392½ —4½ Mar 414¾ 415¾ 408¾ 411 —4¾ May 425 426¼ 419½ 421¾ —4¾ Jul 431½ 432½ 425½ 427½ —5 Sep 432¼ 432¾ 427¼ 428¾ —4¼ Dec 438 438¾ 433½ 435 —3¾ Mar 447 447¾ 444½ 446 —3¾ May 453 453 452¼ 452¼ —3½ Jul 458¼ 458¼ 454½ 456 —3½ Sep 442¾ —3 Dec 444¾ 445 441½ 443¾ —2¾ Jul 461¾ —2½ Dec 439¼ 440 439¼ 440 —2½ Est. sales 476,643. Thu.’s sales 447,059 Thu.’s open int 1,564,564 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 319¾ 323¼ 319½ 319½ +1¼ Dec 305¼ 308¾ 303½ 305¼ +¼ Mar 309½ +½ May 311½ — ½ Jul 317¼ — ½ Sep 313 — ½ Dec 318¼ — ½ Mar 315¼ — ½ May 321¼ — ½ Jul 311½ — ½ Sep 327¼ — ½ Est. sales 476. Thu.’s sales 476 Thu.’s open int 5,347, up 119 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 950½ 952½ 936¼ 938¾ —12¾ Nov 968 970¼ 955 957 —11½ Jan 986½ 988½ 973¾ 976 —11 Mar 1002¾ 1004½ 989¾ 992 —10¾ May 1018 1020¼ 1005¾ 1007¾ —11 Jul 1030¼ 1032 1017½ 1019¾ —10¾ Aug 1031½ 1031½ 1019¼ 1020¾ —10¼ Sep 1014¼ 1016¼ 1012 1013¾ —8 Nov 1024¾ 1026¼ 1014¼ 1016¾ —8 Jan 1027½ 1030 1027½ 1028¾ —8 Mar 1033¼ 1033¼ 1032¾ 1032¾ —7¾ May 1038¾ —7¾ Jul 1045½ —8 Aug 1038¾ —7¾ Sep 1025 —8¾ Nov 1024 1024 1023 1023¾ —8¾ Jul 1036½ —8¾ Nov 1009¾ —8¾ Est. sales 176,492. Thu.’s sales 165,098 Thu.’s open int 811,300, up 4,942 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 39.50 39.99 38.60 39.95 +.48 Oct 38.90 39.26 38.05 39.18 +.29 Dec 38.51 38.76 37.66 38.67 +.16 Jan 38.65 38.88 37.83 38.76 +.11 Mar 38.85 39.08 38.08 38.97 +.12 May 39.12 39.34 38.38 39.25 +.13 Jul 39.32 39.55 38.59 39.46 +.15 Aug 39.37 39.58 38.75 39.54 +.17 Sep 39.36 39.61 38.75 39.55 +.19 Oct 39.22 39.49 38.75 39.45 +.23 Dec 39.37 39.56 38.75 39.49 +.22 Jan 38.98 39.56 38.98 39.56 +.23 Mar 39.59 +.25 May 39.55 +.26 Jul 39.50 +.24 Aug 39.23 +.24 Sep 39.25 +.24 Oct 39.12 +.24 Dec 39.27 +.23 Jul 39.16 +.23 Oct 39.15 +.23 Dec 38.89 +.23 Est. sales 158,138. Thu.’s sales 152,323 Thu.’s open int 569,109, up 2,678 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 308.00 309.50 302.10 303.40 —4.50 Oct 305.00 306.10 299.00 299.90 —5.10 Dec 307.70 308.70 301.50 302.10 —5.60 Jan 309.20 310.20 303.40 303.80 —5.40 Mar 312.50 313.50 307.00 307.40 —5.10 May 315.70 316.40 310.60 310.90 —4.80 Jul 319.90 320.40 314.50 314.90 —4.50 Aug 321.50 321.60 315.80 316.00 —4.50 Sep 321.20 321.20 316.50 316.60 —4.40 Oct 319.00 319.10 316.50 316.50 —4.40 Dec 324.00 324.00 319.10 319.40 —4.40 Jan 322.40 322.50 320.80 320.80 —4.30 Mar 323.60 323.60 321.90 321.90 —3.90 May 326.50 327.30 323.20 323.20 —3.40 Jul 326.00 326.00 325.30 325.30 —3.10 Aug 325.90 326.00 325.60 325.60 —2.70 Sep 324.90 324.90 324.50 324.50 —2.30 Oct 322.10 —1.90 Dec 323.60 —2.20 Jul 333.40 —2.20 Oct 333.40 —2.20 Dec 336.90 —2.20 Est. sales 147,078. Thu.’s sales 137,023 Thu.’s open int 532,489, up 3,361

