OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 544 548¾ 534¾ 538¼ —5 Dec 567 571¾ 558½ 562 —4½ Mar 587¾ 592 578¾ 582¼ —5 May 599¾ 603½ 591 594¾ —4¾ Jul 604¼ 608 595¾ 600½ —3¾ Sep 615 617¼ 606 611 —3 Dec 626¼ 628¾ 622¼ 625¼ —2 Mar 635¼ 635¼ 634½ 634½ —1¼ May 635½ — ¼ Jul 613½ — ¼ Sep 623½ — ¼ Dec 637¼ — ¼ Mar 647 — ¼ May 648¾ — ¼ Jul 624½ — ¼ Est. sales 143,797. Tue.’s sales 100,505 Tue.’s open int 431,547 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 387¾ 388 381¾ 383¼ —5½ Dec 404¼ 404¾ 399 400¾ —4½ Mar 421¼ 421¾ 416¼ 418 —4¼ May 432½ 432½ 427¼ 429¼ —4 Jul 439½ 439¾ 435 436¾ —3¾ Sep 441¾ 441¾ 437¾ 439½ —2½ Dec 447¼ 447¾ 444½ 446¼ —2 Mar 458 458 456¼ 457½ —1½ May 463½ 464¼ 463½ 464¼ —1¼ Jul 468 468¼ 467¼ 468¼ —1½ Sep 450¼ 450¼ 448 449¾ —2¾ Dec 450 450¾ 448¾ 450 —1¾ Jul 466½ —1 Dec 443½ —1 Est. sales 428,732. Tue.’s sales 291,228 Tue.’s open int 1,578,304 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 323¼ 332 323¼ 328¾ —1½ Dec 314½ 318¼ 314½ 315 —1¾ Mar 316¾ 316¾ 316¾ 316¾ — ¾ May 319 — ¾ Jul 324¾ — ¾ Sep 320½ — ¾ Dec 325¾ — ¾ Mar 322¾ — ¾ May 328¾ — ¾ Jul 319 — ¾ Sep 334¾ — ¾ Est. sales 290. Tue.’s sales 484 Tue.’s open int 4,966 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1020¾ 1023¼ 1017¼ 1020¼ —8¼ Sep 1014¼ 1015½ 1000½ 1005¼ —8¾ Nov 1026¾ 1028¾ 1014 1018¾ —8 Jan 1042¾ 1045 1030¾ 1034¾ —8½ Mar 1057 1059¼ 1045 1048¾ —8½ May 1070 1070¾ 1057½ 1060¾ —8½ Jul 1076½ 1078¾ 1065¾ 1068¾ —8½ Aug 1074½ 1077 1064 1066¾ —8¼ Sep 1056¼ 1056¼ 1052½ 1054½ —8¼ Nov 1063¾ 1065 1053¾ 1055¾ —8¾ Jan 1068¼ 1069¾ 1067¼ 1067¼ —9 Mar 1072¼ 1072¼ 1069¾ 1069¾ —9 May 1074½ —9 Jul 1083 1083 1081 1081 —8¾ Aug 1074 —8¾ Sep 1058¼ —7 Nov 1059¼ 1059¼ 1056¾ 1056¾ —7 Jul 1069½ —7 Nov 1042¾ —7 Est. sales 147,105. Tue.’s sales 181,060 Tue.’s open int 786,832 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 41.66 42.25 41.66 42.25 +1.38 Sep 41.03 42.15 40.48 42.07 +1.22 Oct 40.49 41.48 39.88 41.38 +1.12 Dec 40.23 41.00 39.54 40.88 +.92 Jan 40.20 40.94 39.61 40.82 +.80 Mar 40.32 40.99 39.78 40.87 +.69 May 40.51 41.10 40.04 41.01 +.62 Jul 40.63 41.20 40.22 41.08 +.54 Aug 40.33 41.06 40.21 41.01 +.50 Sep 40.24 40.90 40.24 40.89 +.46 Oct 40.26 40.74 40.24 40.64 +.43 Dec 40.24 40.68 40.05 40.60 +.37 Jan 40.60 +.36 Mar 40.55 +.35 May 40.51 +.35 Jul 40.45 +.34 Aug 40.18 +.34 Sep 40.20 +.34 Oct 40.07 +.34 Dec 40.41 +.38 Jul 40.30 +.38 Oct 40.29 +.38 Dec 40.03 +.38 Est. sales 170,579. Tue.’s sales 140,167 Tue.’s open int 550,787 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 351.20 351.20 339.40 340.80 —6.90 Sep 330.60 330.60 322.10 323.60 —7.00 Oct 323.40 323.90 315.20 315.80 —7.70 Dec 326.10 327.00 317.80 318.30 —8.30 Jan 327.80 328.00 319.20 319.50 —8.20 Mar 329.30 329.40 321.30 321.50 —7.70 May 330.30 330.80 323.40 323.50 —7.20 Jul 332.10 333.10 326.10 326.30 —6.80 Aug 333.10 333.40 326.80 326.90 —6.60 Sep 332.50 332.50 327.00 327.10 —6.40 Oct 330.50 330.50 326.20 326.30 —6.40 Dec 334.40 334.40 329.00 329.10 —6.40 Jan 330.50 330.50 330.10 330.10 —6.30 Mar 330.30 —6.30 May 331.10 —6.30 Jul 333.00 —6.30 Aug 332.90 —6.30 Sep 331.40 —6.30 Oct 328.60 —6.30 Dec 330.00 —6.30 Jul 340.00 —6.30 Oct 340.00 —6.30 Dec 343.50 —6.30 Est. sales 152,291. Tue.’s sales 231,924 Tue.’s open int 517,629

