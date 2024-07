1CareMaxArs 6.39 +4.81 Up304.4 2MiraPhrmn 2.71 +2.02 Up293.3 3RgncllBio 12.29 +8.87 Up259.4 4NuZeeInc 3.76 +2.62 Up230.1 5PierisPhrrs 17.01 +9.76 Up134.6…

1CareMaxArs 6.39 +4.81 Up304.4 2MiraPhrmn 2.71 +2.02 Up293.3 3RgncllBio 12.29 +8.87 Up259.4 4NuZeeInc 3.76 +2.62 Up230.1 5PierisPhrrs 17.01 +9.76 Up134.6 6WindtreeThrs 8.29 +4.68 Up129.6 7ServeRobotn 13.22 +5.67 Up 75.1 8Salariusrs 3.19 +1.36 Up 74.3 9EstrellaImm 2.21 +.84 Up 61.3 10NexGel 3.14 +1.07 Up 51.7 11CarbonRevn 9.05 +3.01 Up 49.7 12PainTherap 14.92 +4.84 Up 48.0 13FreqElect 13.84 +4.44 Up 47.2 14ASTSpcMbl 18.84 +6.00 Up 46.7 15IClickIntr 2.43 +.77 Up 46.4 16InspireMDrs 3.39 +1.03 Up 43.6 17Mingtengn 3.77 +1.12 Up 42.3 18NiSunIntl 11.64 +3.43 Up 41.8 19PureCyclewt 2.05 +.60 Up 41.4 20GoosehdIns 88.68 +25.63 Up 40.7 21MediacoHld 4.19 +1.19 Up 39.7 22NewellBrnd 8.91 +2.50 Up 39.0 23aTyrPhar 2.22 +.58 Up 35.4 24Baijiayunrs 8.54 +2.22 Up 35.1 25Kingstone 6.53 +1.69 Up 34.9 DOWNS Name LastChgPct. 1FlyEGrpn 1.04 —5.27 Off 83.5 2WeTrade 1.53 —4.22 Off 73.4 32Urs 1.25 —2.79 Off 69.1 4PSIntlGrpn 1.42 —1.99 Off 58.4 5InspirVetArs 5.99 —5.76 Off 49.0 6MaxLinear 12.78 —11.16 Off 46.6 7LinkageGln 2.95 —2.26 Off 43.4 8DexCom 64.00 —47.66 Off 42.7 9VSeeHlthn 2.83 —1.69 Off 37.5 10KindlyMDn 1.80 —1.07 Off 37.3 11Nuwellirs 2.40 —1.40 Off 36.8 12MicroAlgors 1.69 — .98 Off 36.7 13FitellCorpn 15.37 —6.76 Off 30.5 14LocafyLtd 4.90 —1.87 Off 27.6 15CCSCTchn 1.65 — .59 Off 26.3 16Soligenixrs 4.53 —1.54 Off 25.4 17GraphjetA 3.18 — .99 Off 23.7 18SMXSecArs 4.79 —1.44 Off 23.1 19Hut8Mining 15.17 —4.35 Off 22.3 20AssureHldrs 2.43 — .67 Off 21.6 21ConnexaSprs 11.94 —3.27 Off 21.5 22SingFutTecrs 4.01 —1.09 Off 21.4 23NewFortEn 20.17 —5.43 Off 21.2 24AveTherars 2.72 — .73 Off 21.2 25TeraWulf 4.42 —1.17 Off 20.9 —————————

