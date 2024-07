1InspirVetArs 10.57 +9.08 Up609.4 2Soligenixrs 7.43 +5.32 Up252.1 3ZappElectrs 11.50 +7.43 Up182.6 4NaaSTcrs 4.21 +2.69 Up177.0 5Longeveronrs 4.39 +2.66 Up153.8…

1InspirVetArs 10.57 +9.08 Up609.4 2Soligenixrs 7.43 +5.32 Up252.1 3ZappElectrs 11.50 +7.43 Up182.6 4NaaSTcrs 4.21 +2.69 Up177.0 5Longeveronrs 4.39 +2.66 Up153.8 6UniQure 8.72 +4.88 Up127.1 7NiSunIntl 9.15 +4.90 Up115.3 8LocafyLtd 5.59 +2.97 Up113.4 9Pineapplers 2.16 +.94 Up 77.0 10MorphicHld 55.78 +23.94 Up 75.2 11BullfrogAI 2.64 +1.05 Up 66.0 12NexImmunrs 3.93 +1.56 Up 65.8 13NatureWoodn 3.23 +1.24 Up 62.3 14CyclerTh 3.32 +1.27 Up 62.0 15AntelopEntrs 5.05 +1.93 Up 61.9 16TrinityBiors 3.29 +1.25 Up 61.3 17TOYOCon 2.70 +.98 Up 57.0 18LantheusHld 123.42 +44.53 Up56.4 19PulseBiosci 18.58 +6.53 Up 54.2 20IGMBiosci 9.64 +3.36 Up 53.5 21ExpensifyA 2.24 +.77 Up 52.4 22NextTrip 3.18 +1.07 Up 50.7 23LucidGrp 4.25 +1.32 Up 45.1 24EVgoA 4.00 +1.21 Up 43.4 25SutroBioph 4.16 +1.24 Up 42.5 DOWNS Name LastChgPct. 1HilleVax 1.75 —12.31 Off 87.6 2Shinecors .84 —2.54 Off 75.1 3MonterCap 3.54 —7.67 Off 68.4 4MicroAlgors 3.44 —4.99 Off 59.2 5FortrBiotpfA 7.30 —9.01 Off 55.2 6MonterCapun 5.22 —5.78 Off 52.5 7CetusCapA 5.68 —3.32 Off 36.9 8DigiAsian 3.48 —1.87 Off 34.9 9ChijetMtrrs 5.36 —2.74 Off 33.8 10CetusCapun 7.00 —3.50 Off 33.3 11WeTouchn 2.12 —1.04 Off 32.9 12KossCorp h 9.08 —4.27 Off 32.0 13SYLATch 2.08 — .96 Off 31.6 14AlarumTch 30.05 —13.13 Off 30.4 15Raytechn 3.07 —1.27 Off 29.3 16AboveFoodn 2.30 — .92 Off 28.6 17OriginAgrh 3.50 —1.38 Off 28.3 18HelenTroy 64.07 —23.99 Off 27.2 19VSeeHlthn 6.48 —2.38 Off 26.9 20LumosPhr 1.65 — .56 Off 25.3 21WheelerRErs 11.48 —3.85 Off 25.1 22LegalZm 6.15 —2.05 Off 25.0 23VSMediars 1.56 — .50 Off 24.3 24ChansonIntA 1.95 — .61 Off 23.8 25Roadzen 2.15 — .64 Off 22.9 —————————

