CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 523½ 532¾ 514¼ 530¾ +7¼ Dec 548 556¾ 539½ 555¼ +6¾ Mar 568½ 577 560¼ 575¾ +6¾ May 579¾ 588¾ 572½ 587½ +6½ Jul 586 593¼ 578½ 592½ +5¾ Sep 596 602¾ 589 602¾ +5¼ Dec 605¾ 616 604¼ 615¼ +3¾ Est. sales 73,643. Fri.’s sales 85,143 Fri.’s open int 423,869, up 7,239 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 392¾ 396¼ 390 396 +1½ Dec 407½ 412½ 405½ 412 +2 Mar 421¾ 427¼ 420 426¾ +2¼ May 433¼ 437¼ 430¾ 437 +2 Jul 439¾ 444½ 438¼ 444 +1¼ Sep 442½ 446 441¾ 446 +¾ Dec 449 451¾ 448½ 451¾ — ½ Mar 461¼ 462½ 460 461½ —2 May 467 467¾ 467 467¾ —2¼ Jul 471 471 471 471 —2¾ Dec 450 452¾ 450 451¼ —1¼ Dec 443½ 446 443½ 446 +1½ Est. sales 290,482. Fri.’s sales 342,194 Fri.’s open int 1,588,149 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 322¾ 323 313¼ 321¾ — ½ Dec 314½ 318¾ 306¼ 314¾ +2½ Est. sales 524. Fri.’s sales 544 Fri.’s open int 5,348, up 42 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1073¾ 1073¾ 1030¾ 1055½ —22 Sep 1038½ 1038½ 1008½ 1028¾ —13¼ Nov 1044½ 1044½ 1018 1037¼ —11¼ Jan 1061 1061 1034 1053 —11 Mar 1073¾ 1073¾ 1047½ 1065¾ —10¼ May 1082½ 1082½ 1059½ 1077½ —9 Jul 1093 1093 1069¼ 1087¼ —7¾ Aug 1094¼ 1094¼ 1067 1084 —7 Sep 1077½ 1077½ 1053 1068 —5¾ Nov 1070 1070 1050½ 1067¼ —4½ Jan 1071¼ 1071½ 1064 1064¾ —18½ Mar 1065¾ 1077¼ 1065¾ 1077¼ —7¾ May 1070 1081½ 1070 1081½ —8 Sep 1068 1068 1068 1068 —8 Nov 1058 1058 1058 1058 —15½ Est. sales 296,214. Fri.’s sales 311,834 Fri.’s open int 793,917

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.