OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 531¼ 537½ 525¼ 532 — ½ Dec 555¾ 561¾ 550¼ 556½ Mar 576½ 582¼ 571¼ 576¾ — ¾ May 589¼ 594¾ 584 588¾ —1½ Jul 597½ 602¾ 592 595¾ —2¾ Sep 611 615¼ 605¼ 607½ —3½ Dec 628 631¼ 621½ 622¼ —4 Mar 634¼ 634¼ 633½ 633¾ —3¾ Est. sales 129,293. Mon.’s sales 121,996 Mon.’s open int 411,271, up 4,865 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 390 398 390 394¾ +4¼ Dec 403¼ 411 403¼ 408¼ +4 Mar 417¼ 424 417 421½ +3¾ May 426¾ 433½ 426¾ 431¼ +3½ Jul 434¾ 440½ 434½ 439 +3½ Sep 439 443½ 438¾ 442¾ +2¾ Dec 448 451¼ 447¼ 450¾ +2 Mar 459¼ 462 458½ 461¼ +2 May 467½ 467½ 467 467 +2 Jul 469½ 471 469½ 471 +2¼ Dec 446¾ 449 446½ 448¼ +1 Dec 445 445 445 445 —2¼ Est. sales 391,469. Mon.’s sales 364,934 Mon.’s open int 1,566,313 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 317 322¾ 314¾ 315¼ —2½ Dec 313½ 316½ 308½ 309¾ —4 Mar 315 315 315 315 — ½ Jul 335¾ 335¾ 335¾ 335¾ —4 Est. sales 441. Mon.’s sales 441 Mon.’s open int 5,434, up 14 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1076¾ 1096½ 1076¾ 1090 +12 Sep 1033½ 1047¼ 1031½ 1038¼ +4½ Nov 1040 1052 1037¼ 1043¾ +3¾ Jan 1055 1066½ 1053 1059 +4 Mar 1067¼ 1077¼ 1065¼ 1070½ +3½ May 1078 1087 1075¾ 1080½ +3¼ Jul 1086½ 1095 1084 1088½ +3¼ Aug 1086 1090 1083¼ 1088¼ +5¾ Sep 1074¾ 1074¾ 1074 1074½ +6¼ Nov 1069 1075¼ 1066½ 1071¾ +3¾ Jan 1081¼ 1085½ 1081¼ 1084¾ +5¼ May 1092½ 1092½ 1092½ 1092½ +6 Nov 1076¾ 1077 1076¾ 1077 +5¼ Est. sales 249,648. Mon.’s sales 234,361 Mon.’s open int 833,506, up 3,900

