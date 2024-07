CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 563¾ 563¾ 558½ 559½ —2 Sep 582 588½ 575¼ 576¾ —4¼ Dec 605½ 611¾ 598¾ 600¼ —4½ Mar 625¼ 630¼ 618¼ 619¾ —4 May 635 638½ 628¼ 630¼ —2¾ Jul 636¾ 642 630¼ 633 —1¾ Sep 647 649 638¼ 642¼ Dec 649¾ 655¼ 649¾ 652½ — ½ Est. sales 95,887. Tue.’s sales 89,445 Tue.’s open int 402,777 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 402¼ 405 399 404½ +2½ Sep 407¾ 409¾ 404 407 —1 Dec 421 423 417½ 420¾ — ½ Mar 435 436½ 431½ 434¼ — ¾ May 444¾ 446 441 444 — ¾ Jul 452¼ 453¾ 448¾ 451¾ — ¾ Sep 451¾ 452 448¾ 450 —2 Dec 455¾ 457¼ 452¾ 455¼ —1¼ Mar 466 466¾ 463½ 465¼ —2 May 470 472 470 470¾ —2¾ Jul 476¼ 476¼ 475 475¾ —1½ Dec 454¾ 455¾ 452¼ 453 —1 Dec 453½ 453½ 453½ 453½ — ¾ Est. sales 321,543. Tue.’s sales 302,773 Tue.’s open int 1,520,100, up 6,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 312½ 312½ 308 308½ —2½ Dec 317¼ 317¼ 312 312¼ —4½ Est. sales 549. Tue.’s sales 549 Tue.’s open int 5,109, up 86 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1162¼ 1180¼ 1162 1177¾ +12¾ Aug 1150¼ 1162½ 1146 1156½ +6¼ Sep 1110½ 1122¼ 1107¾ 1116 +5¼ Nov 1113½ 1126¼ 1110¾ 1120¼ +7¼ Jan 1127½ 1140¼ 1124¾ 1134¼ +7¾ Mar 1130¼ 1146 1130 1139½ +8½ May 1137 1152½ 1136¾ 1146 +8½ Jul 1146 1160¼ 1145¼ 1154¼ +8¾ Aug 1154 1154 1153¼ 1153¼ +12½ Sep 1133¼ 1133¼ 1128¼ 1128½ +9¾ Nov 1113½ 1126¼ 1111 1121½ +10¼ Nov 1101¼ 1101¼ 1101¼ 1101¼ +5¼ Est. sales 265,259. Tue.’s sales 254,160 Tue.’s open int 786,077, up 10,271

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.