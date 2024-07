CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 547¾ 551 540½ 550¾ +2¾ Dec 573 576 566 576 +3 Mar 593¼ 596¾ 587¼ 596¾ +3 May 601¼ 608 598¾ 607¾ +3 Jul 606½ 610¾ 602½ 610¾ +2½ Sep 615 618¼ 612 617¾ Dec 630 633¼ 625¼ 633¼ +2¼ Est. sales 34,997. Mon.’s sales 83,802 Mon.’s open int 420,500, up 1,739 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 399 406 397¼ 405¾ +5½ Dec 413¾ 421 411¾ 421 +6 Mar 428½ 434¾ 426¼ 434¾ +5½ May 438¼ 444½ 436¼ 444¼ +4¾ Jul 444 451¼ 443¾ 451 +4¼ Sep 446¾ 452½ 446½ 452¼ +2½ Dec 456 458¾ 454½ 458¾ +1¾ Mar 466½ 469 465½ 468¼ +¾ Jul 476 478½ 474½ 478 +½ Dec 454¼ 458 454¼ 458 +3¾ Dec 450 450 450 450 — ¼ Est. sales 171,394. Mon.’s sales 351,655 Mon.’s open int 1,587,409, up 4,532 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 345½ 347¾ 342½ 343¾ —1½ Dec 338¾ 339½ 335¼ 336 Est. sales 277. Mon.’s sales 842 Mon.’s open int 5,473 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1116½ 1128½ 1113 1123½ +5¾ Sep 1063¼ 1079 1060¾ 1074¾ +10 Nov 1067 1083 1063¾ 1079 +10¼ Jan 1081¼ 1096½ 1078 1093 +10 Mar 1090½ 1104¾ 1086¾ 1102 +9¾ May 1099 1113 1095½ 1110½ +9½ Jul 1107 1120 1103 1117¾ +9½ Aug 1112 1112 1110 1112 +9 Nov 1083½ 1094 1079 1091½ +8½ Jul 1113 1113 1113 1113 +6½ Nov 1089½ 1095 1089½ 1095 +12 Est. sales 146,128. Mon.’s sales 227,158 Mon.’s open int 837,441 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.80 47.31 46.73 47.13 +.13 Sep 46.17 46.62 46.00 46.45 +.23 Oct 45.23 45.85 45.22 45.78 +.40 Dec 44.76 45.42 44.73 45.34 +.49 Jan 44.59 45.24 44.55 45.22 +.57 Mar 44.48 45.16 44.45 45.16 +.62 May 44.39 45.14 44.39 45.13 +.64 Jul 44.18 45.05 44.18 45.03 +.67 Aug 44.68 44.68 44.48 44.48 +.42 Sep 44.19 44.19 44.19 44.19 +.52 Oct 43.74 43.74 43.74 43.74 +.58 Dec 43.04 43.60 43.04 43.60 +.66 Est. sales 92,703. Mon.’s sales 152,407 Mon.’s open int 577,610, up 4,835 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 343.60 346.00 340.20 343.40 —.20 Sep 325.80 328.60 322.50 326.60 +.80 Oct 317.40 320.00 314.10 318.10 +.70 Dec 319.50 322.10 316.40 319.90 +.50 Jan 320.40 322.50 317.10 320.70 +.60 Mar 322.80 323.80 318.70 322.10 +.50 May 324.30 326.20 321.40 324.50 +.30 Jul 327.80 329.60 324.70 328.10 +.50 Aug 326.00 328.40 326.00 328.40 +.10 Sep 328.00 328.30 327.60 328.20 Oct 326.50 326.70 326.50 326.50 —.50 Dec 327.10 330.80 327.10 329.90 +.60 Est. sales 62,417. Mon.’s sales 161,157 Mon.’s open int 538,513

