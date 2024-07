CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 563¾ 563¾ 558½ 558½ —3 Sep 582 588½ 575¼ 582 +1 Dec 605½ 611¾ 598¾ 604¾ Mar 625¼ 630¼ 618¼ 624 +¼ May 635 638½ 628¼ 633 Jul 636¾ 642 630¼ 636 +1¼ Sep 647 649 638¼ 641 —1¼ Dec 649¾ 654 649¾ 654 +1 Est. sales 33,478. Tue.’s sales 89,445 Tue.’s open int 402,777 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 402¼ 403¾ 399 401 —1 Sep 407¾ 409¾ 404 407¼ — ¾ Dec 421 423 417½ 421 — ¼ Mar 435 436½ 431½ 434½ — ½ May 444¾ 446 441 444 — ¾ Jul 452¼ 453¾ 448¾ 451½ —1 Sep 451¾ 452 448¾ 449¼ —2¾ Dec 455¾ 457¼ 452¾ 455 —1½ Mar 466 466¾ 463½ 463½ —3¾ May 470 470 470 470 —3½ Jul 476¼ 476¼ 475 475 —2¼ Dec 454¾ 455¾ 452¼ 453 —1 Dec 453½ 453½ 453½ 453½ — ¾ Est. sales 104,576. Tue.’s sales 302,773 Tue.’s open int 1,520,100, up 6,775 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 312½ 312½ 309¼ 311 Dec 317¼ 317¼ 314¾ 315¾ —1 Est. sales 107. Tue.’s sales 549 Tue.’s open int 5,109, up 86 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1162¼ 1180 1162 1180 +15 Aug 1150¼ 1162½ 1146 1162¼ +12 Sep 1110½ 1122¼ 1107¾ 1121½ +10¾ Nov 1113½ 1126¼ 1110¾ 1125½ +12½ Jan 1127½ 1140¼ 1124¾ 1139¾ +13¼ Mar 1130¼ 1145¾ 1130 1145½ +14½ May 1137 1152¼ 1136¾ 1152 +14½ Jul 1146 1160¼ 1145¼ 1160 +14½ Sep 1133¼ 1133¼ 1133¼ 1133¼ +14½ Nov 1113½ 1126¼ 1111 1126¼ +15 Nov 1101¼ 1101¼ 1101¼ 1101¼ +5¼ Est. sales 91,845. Tue.’s sales 254,160 Tue.’s open int 786,077, up 10,271 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 47.24 47.72 47.19 47.72 +.79 Aug 47.10 48.17 46.81 48.07 +1.03 Sep 47.00 47.99 46.69 47.89 +.94 Oct 46.76 47.74 46.47 47.63 +.89 Dec 46.74 47.71 46.41 47.57 +.85 Jan 46.72 47.72 46.44 47.60 +.86 Mar 46.70 47.71 46.53 47.61 +.85 May 46.77 47.72 46.55 47.66 +.85 Jul 46.80 47.74 46.68 47.68 +.84 Aug 47.21 47.50 47.21 47.50 +.89 Sep 47.15 47.15 47.15 47.15 +.81 Dec 46.31 46.70 46.31 46.69 +.79 Est. sales 110,548. Tue.’s sales 250,589 Tue.’s open int 557,428 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 369.00 372.20 367.10 367.70 —1.20 Aug 350.30 353.40 348.70 350.80 +.50 Sep 333.60 334.90 332.20 334.60 +1.40 Oct 325.80 328.30 325.10 328.30 +2.80 Dec 328.70 331.60 327.50 331.50 +3.20 Jan 329.30 331.90 328.10 331.80 +2.90 Mar 329.90 332.40 329.00 332.40 +2.90 May 330.90 333.70 330.50 333.70 +2.80 Jul 334.40 336.10 333.10 336.10 +2.50 Aug 333.00 335.40 333.00 335.40 +2.40 Sep 332.30 333.90 331.40 333.90 +2.50 Oct 329.30 329.50 329.30 329.50 +1.20 Dec 330.30 331.70 330.00 331.70 +2.20 Est. sales 73,610. Tue.’s sales 175,597 Tue.’s open int 498,442, up 9,289

