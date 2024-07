CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 534¾ 556¼ 530½ 542¾ +7½ Dec 559½ 581 555¾ 568 +8 Mar 578½ 600¼ 576½ 588½ +7¾ May 588¼ 611 588¼ 599½ +7¼ Jul 595 614 594 603¼ +5 Sep 606¼ 623¼ 604¾ 613¼ +3¾ Dec 621 635¾ 620 627 +3 Mar 641¾ 641¾ 636 636 +1¾ May 636 +¼ Jul 616 +¼ Sep 627 +¼ Dec 640¾ +¼ Mar 650½ +¼ May 652¼ +¼ Jul 628 +¼ Est. sales 81,896. Thu.’s sales 77,307 Thu.’s open int 418,806, up 2,454 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 391 396¼ 390 390½ — ¾ Dec 405 410¾ 404 404¾ — ¼ Mar 418½ 424½ 417¾ 418½ — ¼ May 428¼ 433¾ 427¼ 428¼ +¼ Jul 435¾ 441 434¾ 435¾ +½ Sep 440 444 439 439¾ Dec 448¼ 452¼ 447½ 448¼ Mar 458¾ 462¼ 458¾ 459¼ +¼ May 467 468 464¾ 465 Jul 469¾ 471 468¾ 469¼ Sep 448¼ +¾ Dec 445¼ 450½ 445 447½ +¾ Jul 462¾ +¾ Dec 447¾ Est. sales 293,628. Thu.’s sales 269,910 Thu.’s open int 1,580,718, up 403 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 330½ 337 327½ 336¾ +6¼ Dec 319¾ 326¾ 318¾ 326 +4½ Mar 328¼ 328¾ 328¼ 328¼ +4½ May 330¼ +4½ Jul 336 +4½ Sep 331¾ +4½ Dec 337 +4½ Mar 334 +4½ May 340 +4½ Jul 339½ — ¼ Sep 355¼ — ¼ Est. sales 424. Thu.’s sales 424 Thu.’s open int 5,575 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1098 1107¾ 1095 1097¼ —1¼ Sep 1040 1049½ 1035¾ 1036¾ —4 Nov 1043 1049 1035¼ 1036 —7 Jan 1058 1063½ 1050¼ 1051 —7 Mar 1068½ 1074 1061 1061¾ —7¼ May 1078 1083 1070½ 1071¼ —7¼ Jul 1085½ 1090½ 1078 1078¾ —7¼ Aug 1082 1086¼ 1074¾ 1075¼ —7½ Sep 1065½ 1065½ 1057½ 1058 —9½ Nov 1065¾ 1069 1056 1056¼ —10 Jan 1079 1080 1067¾ 1067¾ —9¾ Mar 1080 1080 1069½ 1069½ —9¾ May 1082½ 1085 1074 1074 —9¾ Jul 1080¼ —9¾ Aug 1073 —9¾ Sep 1060½ —10 Nov 1069 1069 1059 1059 —10¼ Jul 1071¾ —10¼ Nov 1060 1060 1051 1051 —12½ Est. sales 214,360. Thu.’s sales 200,806 Thu.’s open int 841,102 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.45 47.29 46.06 46.56 +.11 Sep 45.69 46.42 45.38 45.65 —.05 Oct 44.77 45.52 44.54 44.63 —.21 Dec 44.22 44.95 43.88 43.97 —.36 Jan 44.03 44.67 43.67 43.75 —.35 Mar 43.89 44.50 43.54 43.62 —.38 May 43.89 44.41 43.48 43.55 —.40 Jul 43.79 44.28 43.35 43.42 —.43 Aug 43.70 43.96 43.06 43.10 —.50 Sep 43.38 43.38 42.69 42.71 —.59 Oct 42.95 42.95 42.18 42.18 —.68 Dec 42.77 42.97 41.90 41.96 —.74 Jan 41.91 —.74 Mar 41.93 —.74 May 41.96 —.67 Jul 42.28 42.28 41.99 41.99 —.58 Aug 41.72 —.58 Sep 41.74 —.58 Oct 41.61 —.58 Dec 41.76 —.58 Jul 41.65 —.58 Oct 41.64 —.58 Dec 41.38 —.58 Est. sales 200,075. Thu.’s sales 184,467 Thu.’s open int 565,367, up 4,710 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 337.20 340.40 336.30 336.80 —.40 Sep 318.10 320.50 316.00 316.60 —1.50 Oct 310.00 311.00 305.30 306.00 —3.30 Dec 311.60 313.20 307.00 307.50 —4.00 Jan 311.70 313.70 308.00 308.50 —3.60 Mar 313.80 315.20 310.40 310.80 —2.90 May 316.00 317.50 313.30 313.50 —2.50 Jul 319.30 320.70 316.90 317.10 —2.20 Aug 319.90 321.40 318.10 318.10 —1.80 Sep 319.80 321.30 318.10 318.10 —1.70 Oct 319.40 319.80 316.70 317.10 —1.50 Dec 320.30 322.20 319.30 319.40 —1.50 Jan 321.20 321.30 320.30 320.30 —1.00 Mar 321.00 321.00 319.40 319.40 —1.00 May 318.80 —1.00 Jul 320.00 —.90 Aug 318.50 —.90 Sep 317.10 —1.00 Oct 315.50 —1.10 Dec 315.30 —1.30 Jul 326.80 —1.30 Oct 326.80 —1.30 Dec 330.30 —1.30 Est. sales 149,452. Thu.’s sales 142,783 Thu.’s open int 539,551, up 2,928

