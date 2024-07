Calendario de los Juegos Olímpicos de París 2024: horarios, competiciones y fechas

(CNN Español) — Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a solo unas semanas y el mundo del deporte, tanto…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a solo unas semanas y el mundo del deporte, tanto aficionados como atletas, ya se encuentran a la expectativa de uno de los mayores eventos del planeta.

La ceremonia de inauguración de París 2024 tendrá lugar el próximo 26 de julio, la cual será vista por 1.000 millones de espectadores (presenciales y a distancia) en promedio. Desde esa fecha, los Juegos Olímpicos se desarrollarán hasta el 11 de agosto.

World Athletics le otorgará un premio de US$ 50.000 a los medallistas de oro de los Juegos Olímpicos París 2024

Si bien la ceremonia de inauguración marca el comienzo oficial de los juegos, las actividades en París 2024 inician desde un par de días antes, el 24 de julio, con partidos de fútbol y rugby 7, de acuerdo con el calendario de los Olímpicos.

Para que no te pierdas ningún evento de París 2024, aquí te dejamos las competiciones por día.

Calendario de los Juegos Olímpicos de París 2024

Miércoles 24 de julio

Fútbol

Ocho partidos de fase de grupos del fútbol masculino.

El primer partido comienza a las 3 p.m. hora de París (9 a.m. ET).

Rugby 7

Se llevarán a cabo 12 partidos de la fase preliminar.

El primer partido inicia a las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Jueves 25 de julio

Balonmano

Seis partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

El primer partido comienza a las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Fútbol

Seis partidos de fútbol femenino de la fase de grupos.

El primer duelo comienza a las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Rugby 7

Seis partidos de fase preliminar.

Dos clasificatorios masculinos.

Cuatro partidos de cuartos de final masculinos.

Las actividades aquí comienzan a las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Tiro con arco individual

Ronda clasificatoria individual femenina.

Ronda clasificatoria individual masculina.

Las actividades inician a las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m.).

Viernes 26 de julio

Ceremonia de inauguración.

“No sé si lo volveré a ver”: vallista olímpica ucraniana describe la angustia de competir durante la guerra 1:18

Sábado 27 de julio

Bádminton

36 partidos de fase de grupos de todas las categorías: dobles mixtos, individuales masculinos, individuales femeninos, dobles masculinos y dobles femeninos.

Las actividades comienzan a las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos masculinos de fase de grupos.

Los duelos inician desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos masculinos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Los encuentros comienzan a las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

Cuatro combates masculinos de dieciseisavos de final (diferentes pesos).

Cuatro combates femeninos de dieciseisavos de final (diferentes pesos).

El primer combate inicia a las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Ciclismo en ruta

Contrarrelojes individuales masculina y femenina.

Ambas son competencias por medallas.

Las actividades comienzan a las 2:30 p.m. de París (8:30 a.m. ET).

Esgrima

Tendrán lugar todos los combates de espada individual femenina, desde la ronda de 64 hasta la medalla de oro.

Tendrán lugar todos los combates de sable individual masculino, desde la ronda de 64 hasta la medalla de oro.

Las actividades inician desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Fútbol

Ocho partidos masculinos de la fase de grupos.

El primero comienza a las 3 p.m. de París (9:00 a.m. ET).

Gimnasia artística

Tres clasificatorios masculinos (subdivisión 1, 2 y 3).

Los eventos inician a partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Hípica

Concurso completo, doma por equipos.

Concurso completo, doma individual.

Las actividades comienzan a las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Seis partidos masculinos de fase de grupos.

Dos partidos femeninos de fase de grupos.

Los partidos inician desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

18 combates en total, femeninos y masculinos, de las categorías de -48 kg y -60 kg.

De ese total, seis combates serán por medalla.

Los duelos comienzan desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

12 competencias de diversos estilos, tanto femeninas como masculinas.

Entre esas 12, tendremos cuatro eventos por medalla: 400 metros libre masculino, 400 metros libre femenino, 4×100 metros relevo libre femenino, 4×100 metros relevo libre masculino.

Los eventos inician de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Canoa individual masculina series, 1era. carrera y 2da. carrera.

Kayak individual femenino series, 1era. carrera y 2da. carrera.

Las competencias comienzan a las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Remo

Scull individual masculino series y scull individual femenino series.

Doble scull masculino series y doble scull femenino series.

Cuádruple scull masculino series y cuádruple scull femenino series.

Las competencias comienzan a las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Rugby 7

Seis partidos clasificatorios masculinos.

Dos semifinales masculinas.

Dos partidos masculinos por medallas (bronce y oro).

Las actividades comienzan a partir de las 2:30 p.m. de París (8:30 a.m. ET).

Saltos

Sincronizados trampolín 3 metros femenino, final por medallas.

La competencia inicia a las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Skateboarding

Street masculino, eliminatorias.

Street masculino, final por medallas.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Surf

Ronda 1 masculina y femenina.

Desde las 7 p.m. de París (1 p.m. ET).

Tenis

Partidos de primera ronda, tanto individuales masculino y femenino como dobles mixtos.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

Rondas preliminares individuales masculino y femenino.

Octavos de final de dobles mixtos,

32avos de final de individuales masculinos y femeninos.

A partir de las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Tiro

10 metros rifle de aire por equipos mixtos, clasificación parte 1, medalla de bronce y medalla de oro.

10 metros pistola de aire individuals masculino y femenino, clasificación.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol

Cuatro partidos masculinos de la fase preliminar.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol de playa

Seis partidos preliminares, masculinos o femeninos.

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Waterpolo

Cuatro partidos femeninos de eliminatorias previas de la fase de grupos.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Campeona olímpica no se atrevería a nadar en él río junto al que vive 2:59

Domingo 28 de julio

Bádminton

34 partidos de fase de grupos de todas las categorías: individuales masculino y femenino, mixtos dobles, y dobles masculinos y femeninos.

Desde las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Dos partidos femeninos de fase de grupos.

Dos partidos masculinos de fase de grupos.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

14 combates, femeninos y masculinos, de diversos pesos.

Dos de los combates son de octavos de final.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Ciclismo de montaña

Cross country femenino, competencia por medallas.

Comienza a las 2:10 p.m. de París (8:10 a.m. ET).

Esgrima

16 combates, tanto de espada como de florete, individuales masculinos y femeninos.

Cuatro de esos combates son por medalla.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Fútbol

Seis partidos femeninos de fase de grupos.

A partir de las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Gimnasia artística

Cinco clasificatorios femeninos (subdivisión 1, 2, 3, 4 y 5).

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Hípica

Concurso completo por equipos cross country y concurso completo individual cross country.

Las competencias inician a las 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Cuatro partidos femeninos de fase de grupos.

Cuatro partidos masculinos de fase de grupos.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

16 combates, masculinos (-66 kg) y femeninos (-52 kg),

Seis de esos combates son por medallas.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

12 competencias individuales masculinas y femeninas de todos los tipos: libre, dorso, pecho, mariposa y estilos.

Tres de esas competencias son por medalla: 400 metros estilos individual masculino, 100 metros mariposa femenino y 100 metros pecho masculino.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Semifinal de kayak individual femenino y final por medallas de kayak individual femenino.

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Remo

10 competencias diferentes de varias categorías, tanto masculinas como femeninas, en la ronda de repechaje y series.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Rugby 7

12 partidos de la fase preliminar.

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Skateboarding

Street femenino, eliminatoria previa.

Street femenino, final por medallas.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Surf

Ronda 2 masculina y femenina.

Desde las 7 p.m. de París (1 p.m. ET).

Tenis

Partidos de primera ronda, tanto individuales masculinos y femeninos como dobles.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

32avos. de final individuales masculinos y femeninos.

Cuartos de final dobles mixtos.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Dos clasificatorios, uno femenino y otro masculino, de 10 metros rifle aire.

Final por medallas 10 metros pistola aire comprimido masculino.

Final por medallas 10 metros pistola aire comprimido femenino.

A partir de las 9:15 a.m. de París (3:15 a.m. ET).

Tiro con arco

Cinco rondas por equipos femenino.

Dos de esas rondas corresponden a duelos por medallas (bronce y oro).

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Vela

14 regatas, masculinas y femeninas, en las categorías skiff y windsurf.

Voleibol

Dos partidos femeninos preliminares de fase de grupos.

Dos partidos masculinos de ronda preliminar.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos y femeninos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET)

Waterpolo

Seis partidos masculinos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

A partir de las 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Así funciona el comedor de los Juegos Olímpicos en París 2:39

Lunes 29 de julio

Bádminton

32 partidos de fase de grupos de todas las categorías: individuales y dobles masculino y femenino, y dobles mixtos.

Desde las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos femeninos de la fase de grupos.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos masculinos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

Nueve combates, masculinos y femeninos, en distintos pesos, todos correspondientes a octavos de final.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Ciclismo de montaña

Cross country masculino, competencia por medallas.

Desde las 2:10 p.m. de París (8:10 a.m. ET).

Esgrima

16 combates individuales, masculinos y femeninos, en las categorías de sable y florete.

Cuatro de esos combates son por medallas.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Gimnasia artística

Final masculina por equipos, competencia por medallas.

Comienza a las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Hípica

Tres competencias de saltos, dos de ellas por medallas (por equipos e individuales).

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Ocho partidos de la fase de grupos (dos masculinos y seis femeninos).

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

18 combates, masculinos y femeninos, en diversos pesos.

Seis de los combates son por medallas.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

Nueve competencias, masculinas, femeninos y por equipos, de varios estilos y distancias.

Cinco de esas competencias son por medallas.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Semifinal individual masculina de canoa.

Final individual masculina de canoa (por medallas).

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Remo

12 competencias de diversas categorías, masculinas y femeninas, de las cuales cuatro son semifinales.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Rugby 7

Seis partidos de ronda preliminar.

Seis partidos femeninos (dos clasificatorios y cuatro de cuartos de final).

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Saltos

Final masculina por medallas de clavados sincronizados plataforma 10 metros.

Comienza a las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Surf

Ronda 3 masculina y femenina.

A partir de las 7 p.m. de París (1 p.m. ET).

Tenis

Partidos de segunda ronda, tanto individuales masculinos y femeninos, como dobles y dobles mixtos.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

32avos. de final individuales (masculino y femenino)

16avos. de final individuales (masculino y femenino)

Semifinal de dobles mixto.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Cuatro competencias de categorías distintas, entre ellas dos por medallas: 10 metros carabina aire comprimido femenino y masculino.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tiro con arco

Cinco competencias, todas por equipos masculinos, desde octavos hasta las finales por medallas.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Vela

14 competencias femeninas y masculinas de las categorías skiff y windsurf.

Voleibol

Cuatro partidos femeninos de la ronda preliminar de la fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos o femeninos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Cuatro partidos femeninos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Noah Lyles quiere dar un espectáculo completo en los Juegos Olímpicos de París 2:39

Martes 30 de julio

Bádminton

33 partidos de fase de grupos en ls categorías dobles e individuales femeninos, y dobles e individuales masculinos.

A partir de las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos masculinos de la fase de grupos.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Baloncesto 3×3

Ocho partidos de la fase de grupos (cuatro masculinos y cuatro femeninos).

A partir de las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

12 combates, masculinos y femeninos en distintos pesos, correspondientes a los dieciseisavos y octavos de final.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Ciclismo BMX Freestyle

Clasificatorios en la categoría de park, masculino y femenino.

Desde la 1:25 p.m. de París (7:25 a.m. ET).

Esgrima

Ocho combates de la modalidad de espada por equipos femenino.

Dos de los combates son por medallas de bronce y oro.

A partir de la 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET).

Fútbol

Ocho partidos masculinos de la fase de grupos.

Desde las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Gimnasia artística

Final femenina por medallas en equipos.

A partir de las 6:15 p.m. de París (12:15 p.m. ET).

Hípica

Doma por equipos y doma individual, Gran Premio, día 1.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Seis partidos masculinos de la fase de grupos.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

18 combates, masculinos y femeninos, en diversos pesos.

Seis de esos combates son por medallas.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

13 competencias, masculinas y femeninas, en distintos estilos y distancias.

Tres de esas competencias son por medallas: 100 metros dorso femenino, 800 metros libre masculino y 4×200 metros relevo libre masculino.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Series de canoa y kayak individuales (masculino y femenino), primera y segunda carreras.

Desde las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Remo

Ocho competencias en las modalidades de scull (individuales y dobles) y cuatro sin timonel.

Cuatro de esas competencias son semifinales.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Rugby 7

10 partidos femeninos, de los cuales dos son por las medallas de bronce y oro.

Desde las 2:30 p.m. de París (8:30 a.m. ET).

Surf

Cuartos de final masculinos y femeninos.

Semifinales masculinas.

A partir de las 7 p.m. de París (1 p.m. ET).

Tenis

Partidos de segunda y tercera ronda de individuales y dobles masculinos y femeninos, y dobles mixtos.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

Dieciseisavos de final individuales masculinos y femeninos.

Dos partidos por medalla (bronce y oro) de dobles mixtos.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Cinco competencias en las modalidades de foso femenino y masculino, y 10 metros pistola de aire equipo mixto.

Tres de las competencias son por medallas: bronce y oro de 10 metros pistola de aire equipo mixto; y final por el oro de foso masculino.

Las competencias por medallas inician desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Tiro con arco

Ocho competencias individuales, femeninas y masculinas, de treintaidosavos y dieciseisavos de final.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Triatlón

Final individual femenina por medallas.

Comienza a las 8 a.m. de París (2 a.m. ET).

Vela

14 regatas individuales masculinas y femeninas, en las modalidades de skiff y windsurf.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Voleibol

Cuatro partidos masculinos de la fase preliminar.

Desde las 9 a.m. de París (3 p.m. ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos o femeninos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Seis partidos masculinos de la eliminatoria previa de la fase de grupos.

Desde las 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Alcaraz apunta de nuevo a París para ganar los Olímpicos 4:09

Miércoles 31 de julio

Bádminton

27 partidos individuales, masculinos y femeninos, de fase de grupos

Cuatro partidos de cuartos de final de dobles mixtos.

A partir de las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos de fase de grupos (dos femeninos y dos masculinos).

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Baloncesto 3×3

Ocho partidos de la fase de grupos (cuatro masculinos y cuatro femeninos).

A partir de las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos masculinos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

12 combates, femeninos y masculinos de diferentes pesos, de la ronda de octavos y cuartos de final.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Ciclismo BMX Freestyle

Final por medallas park femenino.

Final por medallas park masculino.

Desde la 1:10 p.m. de París (7:10 p.m. ET).

Esgrima

Ocho combates, todos en la modalidad de sable por equipos masculino, de los cuales dos son por medalla (bronce y oro).

A partir de la 1:30 p.m. de París (7:30 p.m. ET).

Fútbol

Seis partidos femeninos de la fase de grupos.

Desde las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Gimnasia artística

Final por medallas de concurso completo masculino.

Comienza a las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Hípica

Doma por equipos Gran Premio y doma individual Gran Premio, día 2.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Ocho partidos de grupos (seis femeninos y dos masculinos).

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

18 combates masculinos y femeninos de varios pesos.

Seis de esos combates son por medalla.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

11 competencias femeninas y masculinas, de diversas distancias y estilos.

Cinco de esas competencias son por medalla: 100 metros libres femenino, 200 metros mariposa masculino, 1.500 metros libres femenino, 200 metros pecho masculino y 100 metros libres masculino.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Semifinal canoa individual femenina.

Final por medallas canoa individual femenina.

A partir de las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Remo

18 competencias, de las modalidades scull individual, doble scull, cuádruple scull y dos sin timonel, femeninos y masculinos.

Dos de esas competencias son por medallas: cuádruple scull masculino y cuádruple scull femenino.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Saltos

Final femenina por medallas de clavados sincronizados plataforma 10 metros.

Comienza a las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Surf

Unas semifinales femeninas.

Dos finales femeninas por medallas (bronce y oro).

Dos finales masculinas por medallas (bronce y oro).

A partir de la 1 a.m. de París (7 p.m. ET del día anterior).

Tenis

Partidos de tercera ronda y cuartos de final individuales y dobles femeninos y masculinos, y dobles mixtos.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

Dieciseisavos y octavos de final individuales masculinos y femeninos.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Clasificatorio masculino de 50 metros rifle 3 posiciones.

Clasificatorio foso femenino, día 2.

Final por medallas de foso femenino.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tiro con arco

Ocho enfrentamientos (cuatro femeninos y cuatro masculinos) de treintaidosavos y dieciseisavos de final.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Triatlón

Final por medallas individual femenina.

Comienza a las 8 a.m. de París (2 a.m. ET).

Vela

Seis regatas de skiff (tres femeninas y tres masculinas) y ocho regatas de windsurf (cuatro femeninas y cuatro masculinas).

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Voleibol

Dos partidos preliminares masculinos.

Dos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos o femeninos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Cuatro partidos femeninos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Víctor Montalvo, el breaker mexicano-estadounidense que quiere conquistar los Juegos Olímpicos de París 3:09

Jueves 1 de agosto

Atletismo

Marcha masculina de 20 kilómetros por medallas.

Marcha femenina de 20 kilómetros por medallas.

Desde las 7:30 a.m. de París (1:30 a.m. ET).

Bádminton

20 partidos (individuales y dobles masculinos y femeninos, y dobles mixto) correspondientes a las fases de octavos de final, cuartos y semifinales.

A partir de las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos femeninos de la fase de grupos.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m, ET).

Baloncesto 3×3

16 partidos (ocho femeninos y ocho masculinos) de la fase de grupos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Balomano

Seis partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

15 combates, femeninos y masculinos de diversos pesos, correspondientes a los octavos y cuartos de final.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Ciclismo BMX Racing

Seis carreras de cuartos de final (tres masculinas y tres femeninas.

Dos carreras “Last Chance”.

Desde las 8 p.m. de París (2 p.m. ET).

Esgrima

Ocho combates femeninos por equipos en la modalidad de florete.

Dos de esas competencias son por medalla (bronce y oro).

A partir de las 11:50 a.m. (5:50 a.m. ET).

Gimnasia artística

Final por medallas de concurso completo femenino.

Comienza a las 6:15 p.m. de París (12:15 p.m. ET).

Golf

Masculino, ronda 1

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Hípica

Clasificatorio de saltos por equipos.

Comienza a las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Ocho partidos de fase de grupos (cuatro femeninos y cuatro masculinos).

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

18 combates femeninos y masculinos de varios pesos.

Seis de esos combates son por medallas.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

11 competencias, individuales y de relevos masculinos y femeninos, de todos los estilos.

Cuatro de esas competencias son por medallas: 200 metros mariposa femenino, 200 metros dorso masculino, 200 metros pecho femenino y relevos 4×200 metros femenino.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Semifinal y final por medallas de kayak individual masculino.

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Remo

14 competencias femeninos y masculinos (de las modalidades de scull individual, doble scull, cuatro sin timonel y ocho con timonel.

Cuatro de esas competencias son finales por medallas.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Tenis

Semifinales femeninas individuales y dobles.

Semifinales dobles mixto.

Cuartos de final individuales masculinos.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

Seis partidos individuales (tres femeninos y tres masculinos) de cuartos de final.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Final por medallas de 50 metros carabina 3 posiciones.

Clasificatorio femenino 50 metros rifle 3 posiciones.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Tiro con arco

Ocho enfrentamientos individuales (cuatro femeninos y cuatro masculinos) de las fases de treintaidosavos y dieciseisavos.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Vela

14 competencias masculinas y femeninas de skiff, dinghy y windsurf.

Dos de esas competencias son por medallas: regata masculina y regata femenina de skiff.

Desde las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Voleibol

Cuatro partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m, ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos y femeninos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Seis partidos masculinos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

A partir de las 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Los podios para los Juegos Olímpicos de París 2024 serán ecológicos 0:31

Viernes 2 de agosto

Atletismo

19 competencias de deportes distintos.

De estas, una es por medallas: la final de los 10.000 metros masculinos.

Desde las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Bádminton

Cuatro semifinales de dobles (dos masculinas y dos femeninas).

Cuatro duelos individuales masculinos de cuartos de final.

Partido de dobles mixto por la medalla de bronce y partido de dobles mixto por la medalla de oro.

A partir de las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos masculinos de la fase de grupos.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Baloncesto 3×3

16 partidos de la fase de grupos (ocho femeninos y ocho masculinos).

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos de grupos de la fase de grupos.

Desde las 9 a.m, de París (3 a.m. ET).

Boxeo

Ocho combates, masculinos y femeninos de varios pesos, correspondientes a los octavos y cuartos de final.

A partir de las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Ciclismo BMX Racing

Seis carreras de semifinales (tres masculinas y tres femeninas).

Dos finales por medallas (masculina y femenina).

Desde las 8 p.m. de París (2 p.m. ET).

Esgrima

Ocho combates masculinos por equipos.

Dos de esos combates son por medallas (bronce y oro).

A partir de la 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET).

Fútbol

Cuatro partidos masculinos de cuartos de final.

Desde las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Gimnasia en trampolín

Clasificatorios masculinos y femeninos.

Finales por medallas masculinas y femeninas.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Golf

Masculino, ronda 2.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Hípica

Final por medallas de saltos por equipo.

Comienza a las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Ocho partidos de fase de grupos (seis masculinos y dos femeninos).

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

18 combates masculinos y femeninos, de distintos pesos.

Seis de esos combates son por medallas, entre ellos dos finales por el oro: +78 kg femenino y +100 kg masculino.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

Nueve competencias individuales masculinas y femeninas, de diversos estilos.

Tres de las competencias son finales por medallas: 50 metros libres masculino, 200 metros dorso femenino y 200 metros estilos masculino.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Kayak cross femenino, contrarreloj.

Kayak cross masculino, contrarreloj.

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Remo

14 competencias de distintas modalidades, entre ellas cuatro finales por medallas: dos sin timonel masculino, dos sin timonel femenino, doble scull masculino y doble scull femenino.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Saltos

Final masculina de clavados sincronizados masculinos de trampolín de 3 metros.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Tenis

Seis partidos individuales y dobles masculinos y femeninos, y dobles mixto.

Cuatro de esos partidos son por medalla: individual femenino (bronce), dobles masculino (bronce), dobles mixto (bronce) y dobles mixto (oro).

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

Tenis de mesa

Cuatro semifinales individuales (dos masculinas y dos femeninas).

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Clasificatorio skeet masculino.

Clasificatorio de precisión, 25 metros femeninos.

Final femenina por medallas de 50 metros carabina 3 posiciones.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tiro con arco

Cinco enfrentamientos por equipos mixtos, entre ellos dos finales por medalla (bronce y oro).

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Vela

12 competencias, entre ellas dos finales por medallas: windsurf femenino y windsurf masculino.

Voleibol

Cuatro partidos masculinos de la fase preliminar.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos o femeninos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Cuatro partidos femeninos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

México anuncia el uniforme de gala para los atletas en París 2024 0:50

Sábado 3 de agosto

Atletismo

17 competencias en disciplinas diferentes.

Cinco de esas competencias son finales por medallas: lanzamiento de peso masculino, triple salto femenino, 4×400 metros relevo mixto, 1.500 metros decatlón masculino y 100 metros femenino.

Desde las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Bádminton

Cuatro partidos individuales femeninos de cuartos de final.

Dos finales por medalla: bronce de dobles femenino y oro de dobles femenino.

A partir de las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos de fase de grupos (dos femeninos y dos masculinos).

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Baloncesto 3×3

Cuatro partidos femeninos de ronda de grupos y dos partidos femeninos de play-in.

A partir de las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

Ocho combates de cuartos de final en distintos pesos (cuatro femeninos y cuatro masculinos).

Dos semifinales por medalla de bronce (ambas de 60 kg femenino).

A partir de las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Ciclismo en ruta

Carrera en ruta masculina por medallas.

Comienza a las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Esgrima

Ocho combates femeninos por equipos en la modalidad de sable.

Dos de esos combates son por medallas (bronce y oro).

Desde la 1 p.m. de París (7 a.m. ET).

Fútbol

Los cuatro partidos de los cuartos de final femeninos.

A partir de las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Gimnasia artística

Tres finales por medallas: ejercicios de suelo masculino, salto de potro femenino y caballo con arcos masculino.

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Golf

Masculino, ronda 3.

Comienza a las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Hípica

Evento por medallas: doma por equipos, gran premio especial.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Seis partidos femeninos de la fase de grupos.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Judo

Ocho combates de equipos mixto.

Tres de esos combates serán por medallas.

A partir de las 8 a.m. de París (2 a.m. ET).

Natación

Nueve competencias en las modalidades individuales y relevos por equipos (masculinos, femeninos y mixto), y en diversos estilos.

Cuatro de esas competencias son finales por medallas: 100 metros mariposa masculino, 200 metros por estilos femenino, 800 metros libre femenino y 4×100 metros relevos mixtos por estilos.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Cuatro competencias de kayak cross (dos femeninas y dos masculinas).

A partir de las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Remo

Ocho competencias en las modalidades de scull individual y ocho con timonel (masculino y femenino).

Cuatro de esas competencias son finales por medallas: dos de scull individual (masculino y femenino) y ocho con timonel (masculino y femenino).

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Tenis

Tres duelos por medallas: partido individual femenino por el oro, partido individual masculino por el bronce y partido de dobles masculino por el oro.

Tenis de mesa

Dos encuentros por medallas: partido individual femenino por el bronce y partido individual femenino por el oro.

A partir de la 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET).

Tiro

Cuatro eventos en las modalidades de skeet (masculino y femenino) y 25 metros pistola femenino.

Dos de esos eventos son por medallas: final de 25 metros pistola femenino y final de skeet masculino.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Tiro con arco

Cinco enfrentamientos individuales femeninos.

De esos cinco, dos son por medallas: final por el bronce y final por el oro.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Vela

Nueve regatas (femeninas, masculinas y mixtas) en las modalidades de dinghy y multicasco.

Voleibol

Dos partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Dos partidos masculinos de la fase preliminar.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

10 partidos preliminares masculinos o femeninos (dos de los cuales son de repechaje).

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Seis partidos masculinos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

Desde las 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Este es el innovador diseño de la caldera olímpica de París 2024 1:03

Domingo 4 de agosto

Atletismo

14 competencias en disciplinas diferentes.

Tres de estas competencias son por medallas: final femenina de salto de altura, final masculina de lanzamiento de martillo y final masculina de 100 metros.

A partir de las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Bádminton

Cuatro partidos individuales de semifinales (dos masculinos y dos femeninos).

Final de dobles masculina por el bronce y final de dobles masculina por el oro.

Desde las 8:30 a.m. de París (2:30 a.m. ET).

Baloncesto

Cuatro partidos femeninos de fase de grupos.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Baloncesto 3×3

Seis partidos masculinos (cuatro de fase de grupos y dos de play-in).

Desde las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Balonmano

Seis partidos masculinos de la ronda preliminar de fase de grupos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Boxeo

14 combates masculinos y femeninos en varios pasos.

10 de esos combates serán por medalla.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Ciclismo en ruta

Final femenina por medallas de carrera en ruta.

Comienza a las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Esgrima

Ocho combates por equipos masculinos en la modalidad de florete.

Dos de esos combates son por medallas (bronce y oro).

A partir de las 11:50 a.m. de París (5:50 a.m. ET).

Gimnasia artística

Tres eventos, todos por medallas: final de anillas masculina, final de barras asimétricas femenina y final de salto de potro masculina.

Desde las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Golf

Masculino, ronda 4.

Comienza a las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Hípica

Final por medallas de doma individual, gran premio libre.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Los cuatro partidos de los cuartos de final masculinos.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Natación

Final femenina por medallas de 50 metros libre.

Final masculina por medallas de 1.500 metros libre.

Final masculina por medallas de relevos 4×100 metros por estilos.

Final femenina por medallas de relevos 4×100 metros por estilos.

A partir de las 6:30 p.m. de París (12:30 p.m. ET).

Piragüismo en eslalon

Dos series de kayak cross (masculina y femenina).

Desde las 3:30 p.m. de París (9:30 a.m. ET).

Tenis

Partido por la medalla de bronce de dobles femeninos.

Partido por la medalla de oro de dobles femeninos.

Partido por la medalla de oro de individual masculino.

Tenis de mesa

Partido por la medalla de bronce de individual masculino.

Partido por la medalla de oro de individual masculino.

A partir de la 1:30 p.m. de París (7:30 a.m. ET).

Tiro

Clasificatorio masculino de 25 metros pistola rápida.

Clasificatorio femenino de skeet.

Final femenina por medallas de skeet.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tiro con arco

Cinco enfrentamientos individuales masculinos.

Dos de los enfrentamientos son por medallas: final por la medalla de bronce y final por la de oro.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Vela

17 regatas (masculinas, femeninas y mixtos) de las modalidades multicasco, dinghy y y kite.

Voleibol

Cuatro partidos femeninos de la ronda preliminar de fase de grupos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

Ocho partidos de octavos de final (masculinos o femeninos).

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Cuatro partidos femeninos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Los platillos gourmet que podrán comer los atletas en París 2024 2:00

Lunes 5 de agosto

Atletismo

15 competencias de varias disciplinas (tanto clasificatorios y repechajes como etapas finales).

Cuatro de esas competencias son por medallas: final masculina de salto con pértiga, final femenina de lanzamiento de disco, final femenina de 5.000 metros y final femenina de 800 metros.

A partir de las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Bádminton

Cuatro partidos por medallas: individual femenino por el bronce, individual femenino por el oro, individual masculino por el bronce e individual masculino por el oro.

Desde las 9:45 a.m. de París (3:45 a.m. ET).

Baloncesto 3×3

Cuatro semifinales (dos masculinas y dos femeninas).

Cuatro partidos por medallas: masculino por el bronce, masculino por el oro, femenino por el bronce y femenino por el oro.

A partir de las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Ciclismo en pista

Clasificatorio de persecución por equipos masculino.

Siete eventos de velocidad por equipos (masculino y femenino).

De esos siete, dos son por medallas: finales femeninas por el bronce y el oro.

Desde las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Escalada deportiva

Dos eventos de velocidad (femenino), y uno de búlder y dificultad.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. T).

Fútbol

Dos semifinales masculinas.

Desde las 6 p.m. de París (12 p.m. ET).

Gimnasia artística

Final masculina por medallas de barras paralelas.

Final femenina por medallas de viga de equilibrio.

Final masculina por medallas de barra fija.

Final femenina de ejercicios de suelo.

A partir de las 11:45 a.m. de París (5:45 a.m. ET).

Hípica

Clasificatorio individual de saltos.

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Cuatro partidos femeninos de cuartos de final.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Lucha

Nueve combates, en las modalidades de lucha libre y grecorromana, masculino y femenino de varios pesos.

Desde ls 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Natación artística

Por equipos, rutina técnica.

Comienza a las 7:30 p.m. de París (1 p.m. ET).

Piragüismo en eslalon

10 competencias de fases finales de kayak cross (masculino y femenino).

Dos de las competencias son finales por medallas: kayak cross femenino y kayak cross masculino.

A partir de las 3:30 p.m. (9:30 a.m. ET).

Saltos

Eliminatoria previa de clavados femeninos desde plataforma de 10 metros.

Semifinal de clavados femeninos desde plataforma de 10 metros.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tenis de mesa

Tres octavos de final por equipos masculino y femenino.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Tiro

Clasificación de skeet por equipos mixtos.

Final masculina por medallas de 25 metros pistola de velocidad.

Evento por la medalla de oro de skeet por equipos mixtos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Triatlón

Competencia por medallas de relevos mixtos.

Comienza a las 8 a.m. de París (2 a.m. ET).

Vela

17 regatas masculinas, femeninas y mixtas de las modalidades kite, multicasco y dinghy.

Voleibol

Los cuatro partidos de los cuartos de final masculinos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

Ocho partidos de octavos de final masculinos o femeninos.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Seis partidos de la eliminatoria previa de fase de grupos.

A partir de las 12 p.m. de París (6 a.m. ET).

¿En qué disciplinas Latinoamérica es candidata a una medalla olímpica en París 2024? 1:25

Martes 6 de agosto

Atletismo

15 competencias masculinas y femeninas de diversas disciplinas.

Cinco de esas competencias son finales por medalla: lanzamiento de martillo femenino, salto de longitud masculino, 1.500 metros masculinos, 3.000 metros con obstáculos femeninos y 200 metros femeninos.

Desde las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Baloncesto

Los cuatro partidos de los cuartos de final masculinos.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Balonmano

Los cuatro partidos de los cuartos de final femeninos.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Boxeo

Dos semifinales masculinas de 71kg (quien gana asegura medalla).

Dos semifinales femeninas de 50 kg (quien gana asegura medalla).

Dos semifinales femeninas de 66 kg (quien gana asegura medalla).

Final por el oro femenino de 60 kg.

A partir de las 9:30 p.m. de París (3:30 p.m. ET).

Ciclismo en pista

Siete competencias en varias modalidades.

De esas siete, dos son por medallas: final masculina por el bronce de velocidad por equipos y final masculina por el oro de velocidad por equipos.

Desde las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Escalada deportiva

Semifinal femenina búlder, en modalidad búlder y dificultad.

Clasificatorio masculino de cabezas de serie, modalidad velocidad.

Clasificatorio masculino de eliminación, modalidad velocidad.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Fútbol

Las dos semifinales femeninas.

Desde las 6 p.m. de París (12 p.m. ET).

Hípica

Final individual por medallas de saltos.

Comienza a las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Las dos semifinales masculinas.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Lucha

18 combates masculinos y femeninos en varios pesos de las modalidades lucha libre y grecorromana.

Seis de esos combates son por medallas.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Natación artística

Rutina libre por equipos.

Comienza a las 7:30 p.m. de París (1:30 p.m. ET).

Piragüismo en esprint

11 competencias femeninas y masculinas en las modalidades K4 500, C2 500 y K2 500, entre ellas cinco cuartos de final.

A partir de las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Saltos

Eliminatoria previa masculina de clavados desde trampolín de 3 metros.

Final femenina por medallas de clavados desde plataforma de 10 metros.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Skateboarding

Eliminatoria previa da park femenino.

Final femenina por medallas de park.

A partir de las 12:30 p.m. de París (6:30 a.m. ET).

Tenis de mesa

Un partido de octavos de final por equipos masculino y femenino.

Dos cuartos de final por equipos masculino y femenino.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Vela

15 regatas en varios modalidades.

De estas, dos son regatas por medallas: dinghy masculino y dinghy femenino.

Voleibol

Los cuatro partidos de los cuartos de final femeninos.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Voleibol playa

Los cuatro partidos de los cuartos de final masculinos o femeninos.

Desde las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Waterpolo

Los cuatro partidos de los cuartos de final femeninos.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

¿Cuánto cuesta un paquete de lujo para ver los Juegos Olímpicos París 2024? 1:01

Miércoles 7 de agosto

Atletismo

17 competencias masculinas, femeninas y por relevos de varias disciplinas.

De se total, cinco competencias son finales por medallas: maratón de marcha por relevos mixtos, salto con pértiga femenino, lanzamiento de disco masculino, 400 metros masculinos y 3.000 metros con obstáculos masculinos.

Desde las 7:30 a.m. de París (1:30 a.m. ET).

Baloncesto

Los cuatro partidos de los cuartos de final femeninos.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Balonmano

Los cuatro partidos de los cuartos de final masculinos.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Boxeo

Dos semifinales femeninas de 57 kg (quien gane asegura medalla).

Dos semifinales masculinas de +92 kg (quien gane asegura medalla).

Final masculina de 63,5 kg por la medalla de oro.

Final masculina de 80 kg por la medalla de oro.

A partir de las 9:30 p.m. de París (3:30p.m. ET).

Ciclismo en pista

15 competencias masculinas, femeninas y por equipos de varias modalidades.

Tres de estas competencias son finales por medallas: persecución por equipos masculina por el bronce, persecución por equipos masculina por el oro y persecución por equipos femenina por el oro.

Desde las 12:45 p.m. de París (6:45 a.m. ET).

Escalada deportiva

Cuatro eventos, en el que destaca uno por medallas: la final de velocidad femenina.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Golf

Femenino, ronda 1.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Halterofilia

Competencia masculina de 61 kg por medallas.

Competencia femenina de 49 kg por medallas.

A partir de las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Las dos semifinales femeninas.

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Lucha

18 combates masculinos y femeninos en las modalidades de lucha libre y grecorromana en distintos pesos.

De ese total, ocho combates son por medallas (seis para grecorromana y dos para lucha libre).

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Natación artística

Rutina acrobática por medallas, competencia por equipos.

Comienza a las 7:30 p.m. de París (1:30 p.m. ET).

Piragüismo en esprint

Seis eventos de las modalidades K1 500, K1 1.000 y C1 1.000.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Saltos

Semifinal masculina de clavados desde trampolín de 3 metros.

Eliminatoria previa femenina de clavados desde trampolín de 3 metros.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Skateboarding

Eliminatoria previa masculina de park.

Final masculina por medallas de park.

Desde las 12:30 p.m. de París (6:30 a.m. ET).

Taekwondo

14 combates masculinos y femeninos en distintos pesos.

Seis de esos combates son por medallas.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tenis de mesa

Dos cuartos de final por equipos masculino y femenino.

Una semifinal por equipos masculino.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Vela

10 regatas masculinas y femeninas de kite, multicasco y dinghy.

Dos de estas regatas son por medallas.

Voleibol

Las dos semifinales masculinas.

A partir de las 4 p.m. de París (10 a.m. ET).

Voleibol playa

Los cuatro cuartos de final masculinos o femeninos.

Desde las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Waterpolo

Las cuatro partidos de los cuartos de final masculinos.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Un campeón de la NBA llevó la antorcha olímpica en su relevo a París 0:30

Jueves 8 de agosto

Atletismo

15 competencias femeninas o masculinas en varias disciplinas.

De estas, cinco son finales por medalla: salto de longitud femenino, lanzamiento de jabalina masculino, 200 metros masculinos, 400 metros con vallas femeninos y 110 metros con vallas masculinos.

Desde las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Baloncesto

Las dos semifinales masculinas.

A partir de las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Balonmano

Las dos semifinales femeninas.

Desde las 4:30 p.m, de París (10:30 a.m. ET).

Boxeo

Dos semifinales masculinas de 57 kg (quien gane asegura medalla).

Dos semifinales femeninas de 75 kg (quien gane asegura medalla).

Final masculina de 51 kg por el oro y final femenina de 54 kg por el oro.

A partir de las 9:30 p.m. de París (3:30 p.m. ET).

Ciclismo en pista

12 eventos masculinos y femeninos de diversas modalidades.

Dos de esos eventos son finales por medallas: keirin femenino y ómnium masculino, puntos 4/4.

Desde las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Escalada deportiva

Cuatro eventos masculinos y femeninos, donde destaca la final masculina por medallas de velocidad.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Fútbol

Partido por la medalla de bronce masculina.

Comienza a las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Gimnasia rítmica

Las dos partes del clasificatorio de concurso completo individual.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Golf

Femenino, ronda 2.

Comienza a las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Halterofilia

Competencia femenina de 59 kg por medallas.

Competencia masculina de 73 kg por medallas.

A partir de las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Partido masculino por la medalla de bronce.

Final masculina por el oro.

Desde las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Lucha

18 combates masculinos y femeninos en las modalidades de lucha libre y grecorromana en distintos pesos.

De ese total, seis combates son por medallas (cuatro para grecorromana y dos para lucha libre).

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Natación en aguas abiertas

Competencia por medallas de 1o km femenino.

Comienza a las 7:30 a.m. de París (1:30 a.m. ET).

Pentatlón moderno

Rondas de clasificación de esgrima masculino y femenino.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Piragüismo en esprint

11 competencias masculinas y femeninas en varias modalidades.

De ese total, tres serán finales: C2 500 metros masculino, K4 500 metros femenino y K4 500 metros masculino.

A partir de 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Saltos

Semifinal femenina de clavados desde trampolín de 3 metros.

Final masculina por medallas de clavados desde trampolín de 3 metros.

Taekwondo

14 combates masculinos y femeninos en distintos pesos.

Seis de esos combates son por medallas.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tenis de masa

Una semifinal masculina por equipos y dos semifinales femeninas por equipos.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Vela

36 regatas individuales masculinas y femeninas en la modalidad de kite.

12 de esas regatas son competencias por medallas.

Voleibol

Los dos partidos de las semifinales femeninas.

A partir de las 4 p.m. de París (10 a.m. ET).

Voleibol playa

Cuatro semifinales masculinas o femeninas.

Desde las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Waterpolo

Dos partidos femeninos de clasificación.

Las dos semifinales femeninas.

A partir de la 1 p.m. de París (7 a.m. T).

París se transforma para los Juegos Olímpicos 1:03

Viernes 9 de agosto

Atletismo

15 competencias individuales y relevos (masculinas y femeninas) de diversas disciplinas.

Ocho de estas competencias son finales por medallas.

Desde las 10:05 a.m. de París (4:05 a.m. ET).

Baloncesto

Las dos semifinales femeninas.

A partir de las 5:30 p.m. de París (11:30 a.m. ET).

Balonmano

Las dos semifinales masculinas.

Desde las 4:30 p.m. de París (10:30 a.m. ET).

Boxeo

Final masculina de 71 kg por la medalla de oro.

Final femenina de 50 kg por la medalla de oro.

Final masculina de 92 kg por la medalla de oro.

Final femenina de66 kg por la medallas de oro.

A partir de las 9:30 p.m. de París (3:30 p.m. ET).

Breaking

Nueve batallas en la modalidad de B-Girls.

De este total, dos son batallas por la medalla de bronce y por la de oro.

Desde las 4 p.m. de París (10 a.m. ET).

Ciclismo en pista

12 competencias masculinas y femeninas en varias modalidades, de las cuales destacan tres finales por medallas.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Escalada deportiva

Las finales masculinas por medallas de búlder y dificultad.

Desde las 10:15 a.m. de París (4:15 a.m. ET).

Fútbol

Partido por la medalla de bronce femenina.

Final masculina por la medalla de oro.

A partir de las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Gimnasia rítmica

Las dos partes de los clasificatorios de concurso completo conjunto.

Final individual por medallas de concurso completo.

Desde las 2:30 p.m. de París (8:30 a.m. ET).

Golf

Femenino, ronda 3.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Halterofilia

Competencia masculina de 89 kg por medallas.

Competencia femenina de 71 kg por medallas.

Desde las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Hockey sobre césped

Partido por la medalla de bronce femenina.

Final femenina por la medalla de oro.

A partir de las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Lucha

18 combates masculinos y femeninos en la modalidad de lucha libre en distintos pesos.

De ese total, seis combates son por medallas.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Natación artística

Dúo, rutina técnica

Comienza a las 7:30 p.m. de París (1:30 p.m. ET).

Natación en aguas abiertas

Competencia por medallas de 10 km masculino.

Desde las 7:30 a.m. de París (1:30 a.m. ET).

Pentatlón moderno

Ocho competencias masculinas y femeninas de deportes diferentes, todas ellas de la ronda de semifinales.

A partir de la 1 p.m. de París (7 a.m. ET).

Piragüismo en esprint

16 competencias masculinas y femeninas de diversas modalidades.

De estas, cuatro son finales por medallas: C2 500 metros femeninos, K2 500 metros femeninos, K2 500 metros masculinos y C1 1.000 metros masculinos.

Desde las 10:30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Saltos

Eliminatoria previa masculina de clavados desde plataforma de 10 metros.

Final femenina por medallas de clavados desde trampolín de 3 metros.

A partir de las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Taekwondo

14 combates masculinos y femeninos en distintos pesos.

Seis de esos combates son por medallas.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tenis de mesa

Final por la medalla de bronce en equipos masculinos.

Final por la medalla de oro en equipos masculinos.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Voleibol

Final masculina por la medalla de bronce.

Comienza a las 4 p.m. de París (10 a.m. ET).

Voleibol playa

Final femenina por la medalla de bronce.

Final femenina por la medalla de oro.

A partir de las 9 p.m. de París (3 p.m. ET).

Waterpolo

Dos partidos masculinos de clasificación.

Las dos semifinales masculinas.

A partir de la 1 p.m. de París (7 a.m. T).

Delta revela el avión para el Team USA en los Juegos Olímpicos 1:05

Sábado 10 de agosto

Atletismo

Final por medallas de maratón masculino.

Final por medallas de salto de altura masculino.

Final por medallas de 800 metros masculinos.

Final por medallas de lanzamiento de jabalina femenino.

Final por medallas de 100 metros con vallas femeninos.

Final por medallas de 5.000 metros masculinos.

Final por medallas de 1.500 metros femeninos.

Final por medallas de 4×400 relevos masculinos.

Final por medallas de 4×400 relevos femeninos.

Desde las 8 a.m. de París (2 a.m. ET).

Baloncesto

Partido por la medalla de bronce masculina.

Final masculina por la medalla de oro.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Balonmano

Partido por la medalla de bronce femenina.

Final femenina por la medalla de oro.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Boxeo

Final femenina de 57 kg por la medalla de oro.

Final masculina de 57 kg por la medalla de oro.

Final femenina de 75 kg por la medalla de oro.

Final masculina de +92 kg por la medalla de oro.

A partir de las 9:30 p.m. de París (3:30 p.m. ET).

Breaking

Nueve batallas en la modalidad de B-Boys.

De este total, dos son batallas por la medalla de bronce y por la de oro.

Desde las 4 p.m. de París (10 a.m. ET).

Ciclismo en pista

Ocho competencias masculinas y femeninas de diversas modalidad.

Una de estas competencias es por medallas: la final de madison masculino.

A partir de las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Escalada deportiva

Las finales femeninas por medallas de búlder y dificultad.

Desde las 10:15 a.m. de París (4:15 a.m. ET).

Fútbol

Final femenina por la medalla de oro.

Comienza a las 5 p.m. de París (11 a.m. ET).

Gimnasia rítmica

Final por medallas de concurso completo conjunto.

Empieza a las 2 p.m. de París (8 a.m. ET).

Golf

Femenino ronda 4 por medallas.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Halterofilia

Competencia masculina de 102 kg por medallas.

Competencia femenina de 81 kg por medallas.

Competencia masculina de +102 kg por medallas.

Desde las 11:30 a.m. de París (5:30 a.m. ET).

Lucha

18 combates masculinos y femeninos en la modalidad de lucha libre en distintos pesos.

De ese total, seis combates son por medallas.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Natación artística

Dúo, rutina libre por medallas.

Comienza a las 7:30 p.m. de París (1:30 p.m. ET).

Pentatlón moderno

12 competencias masculinas y femeninas de deportes diferentes, todas de semifinales y finales.

De estas, el láser run masculino es final por medallas.

Desde las 9:30 a.m. de París (3:30 a.m. ET).

Piragüismo en esprint

15 competencias masculinas y femeninas de diversas modalidades.

De estas, tres son finales por medallas: K1 500 metros femeninos, K1 1.000 metros masculinos y C1 200 metros femeninos.

A partir de las 10 :30 a.m. de París (4:30 a.m. ET).

Saltos

Semifinal masculina de clavados desde plataforma de 10 metros.

Final masculina por medallas de clavados desde plataforma de 10 metros.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Teakwondo

14 combates masculinos y femeninos en distintos pesos.

Seis de esos combates son por medallas.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Tenis de mesa

Partido por la medalla de bronce de equipos femeninos.

Final por la medalla de oro de equipos femeninos.

Desde las 10 a.m. de París (4 a.m. ET).

Voleibol

Final masculina por la medalla de oro.

Partido por la medalla de bronce femenina.

A partir de las 3 p.m. de París (9 a.m. ET).

Voleibol playa

Partido por la medalla de bronce masculina.

Final masculina por la medalla de oro.

Desde las 9 p.m. de París (3 a.m. ET).

Waterpolo

Tres clasificatorias (dos femeninas y una masculina).

Partido por la medalla de bronce femenina.

Final femenina por la medalla de oro.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Lo que debes saber del encendido de la antorcha olímpica de París 2024 1:03

Domingo 11 de agosto

Atletismo

Maratón femenino por medallas.

Comienza a las 8 a.m. de París (2 a.m. ET).

Baloncesto

Partido por la medalla de bronce femenina.

Final femenina por la medalla de oro.

Desde las 11:30 a.m. de París (5:30 a.m. ET).

Balonmano

Partido por la medalla de bronce masculina.

Final masculina por la medalla de oro.

A partir de las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

Ciclismo en pista

15 competencias masculinas y femeninas de diversas modalidad.

Cuatro de estas competencias son por medallas.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Helterofilia

Competencia femenina de +81 kg por medallas.

A partir de las 11:30 a.m. de París (5:30 a.m. ET)

Lucha

Nueve combates masculinos y femeninos en la modalidad de lucha libre en distintos pesos.

De ese total, seis combates son por medallas.

Desde las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Pentatlón moderno

Cuatro competencias femeninas de deportes diferentes, todas la ronda final.

De estas, el láser run femenino culmina como la final por medallas.

A partir de las 11 a.m. de París (5 a.m. ET).

Voleibol

Final femenina por la medalla de oro.

Comienza a la 1 p.m. de París (7 a.m. ET).

Waterpolo

Una clasificatoria masculina.

Partido por la medalla de bronce masculina.

Final masculina por la medalla de oro.

Desde las 9 a.m. de París (3 a.m. ET).

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.