1KaivalBrrs 5.96 +4.37 Up274.8 2Longeveronrs 3.19 +2.15 Up206.7 3ZappElectrs 2.17 +1.35 Up164.0 4MediacoHld 2.79 +1.73 Up163.2 5Barfresh 3.03 +1.57 Up107.5 6CoreScientwt 5.25 +2.39 Up 83.6 7WheelerRErs 2.80 +1.19 Up 73.9 8WeTouchn 2.96 +1.17 Up 65.4 9iLearning 7.79 +3.04 Up 64.0 10RebornCoffe 7.73 +2.99 Up 63.1 11XWELLrs 2.52 +.96 Up 61.5 12CoreSci2wt 9.63 +3.53 Up 57.9 13BIMIIntl 2.11 +.72 Up 51.4 14DIHHldgn 2.74 +.91 Up 49.7 15AvidityBios 39.64 +13.04 Up 49.0 16U-BXTechn 10.90 +3.52 Up 47.7 17Shinecors 4.09 +1.31 Up 47.1 18UrogenPhrm 19.20 +5.99 Up 45.3 19authIDrs 10.96 +3.25 Up 42.2 20AkariTherars 3.16 +.93 Up 41.7 21NanoNucln 9.37 +2.62 Up 38.8 22ICCHldg 22.16 +6.16 Up 38.5 23LghtwavLg 3.51 +.97 Up 38.2 24Bitdeer 9.95 +2.65 Up 36.3 25BiomeaFus 5.64 +1.50 Up 36.2 DOWNS Name LastChgPct. 1TonixPhrs 1.15 —2.18 Off 65.4 2Volconrs 4.73 —5.59 Off 54.2 3Baijiayunrs 2.68 —2.77 Off 50.8 4VisionEdTcrs 2.85 —2.40 Off 45.7 5IntractvStrrs 2.87 —2.33 Off 44.8 6CNSPhrmrs 2.79 —2.26 Off 44.8 7GainThera 1.24 — .96 Off 43.6 8Pineapplers 1.30 — .91 Off 41.0 9QXOIncrs 134.21 —85.79 Off 39.0 10CareCloud 2.29 —1.36 Off 37.3 11ConduitPhr 1.80 —1.04 Off 36.6 12Tharimunrs 3.35 —1.85 Off 35.6 13GorillaTcrs 3.05 —1.63 Off 34.8 14SemiluxIntn 1.68 — .84 Off 33.3 15BoundBion 6.56 —3.06 Off 31.8 16Rezolute 3.95 —1.77 Off 30.9 17BinahCpGrn 5.76 —2.52 Off 30.4 18PerionNtk 8.61 —3.71 Off 30.1 19TargetHosp 7.80 —3.35 Off 30.0 20SeaStarMdrs 3.85 —1.63 Off 29.7 21Kyvernen 9.53 —3.60 Off 27.4 22AMMOInc 1.79 — .66 Off 26.9 23NaaSTcrs 5.73 —2.09 Off 26.7 24NWTNInc 1.47 — .53 Off 26.5 25RetoEcors 2.02 — .72 Off 26.3 —————————

