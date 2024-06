CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 539¾ 552¾ 538 543¼ +1½ Sep 559 572½ 556¾ 562½ +2 Dec 582¼ 594¾ 579 585½ +2¾ Mar 597½ 611¾ 596¼ 603 +2½ May 607¼ 621¼ 607 612¾ +1½ Jul 611¾ 625 611¼ 617 +¾ Sep 625 633½ 621½ 625 +¼ Dec 636 642¾ 633¾ 641¾ +5½ Est. sales 112,082. Tue.’s sales 160,775 Tue.’s open int 401,751, up 2,852 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 425 430 421¼ 422¼ —3¼ Sep 431½ 436 427 428 —3¾ Dec 441¾ 447 437¾ 438¾ —4¼ Mar 454 458 449¾ 450½ —3½ May 462¼ 466 458¼ 459 —3¼ Jul 468¼ 472¼ 465 465 —3½ Sep 457¾ 461¼ 455½ 455½ —3¼ Dec 460¼ 464 457¼ 457¾ —3¼ Mar 470¾ 473¼ 470 473¼ +1¼ Jul 485¼ 485¼ 483¼ 484½ +¾ Dec 455¾ 458 454½ 454½ —3¼ Dec 458½ 458½ 453¾ 453¾ —6¼ Est. sales 552,854. Tue.’s sales 532,903 Tue.’s open int 1,519,023 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 305¼ 306½ 297 300 —4¾ Sep 310½ 316 308 309¼ —4¾ Dec 316¾ 321¾ 313¾ 315¼ Est. sales 1,028. Tue.’s sales 881 Tue.’s open int 5,023 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1163 1177½ 1162¼ 1167¼ +4 Aug 1145¼ 1157¾ 1143 1145½ Sep 1111½ 1120¼ 1104½ 1110¼ —1½ Nov 1111¼ 1119½ 1103 1109½ —2 Jan 1123¾ 1131¼ 1115¾ 1122 —1½ Mar 1129¼ 1136½ 1122 1127½ —1½ May 1135¾ 1142¾ 1129½ 1134¼ —1¼ Jul 1142½ 1149 1137 1141¼ —1½ Aug 1132 1132 1132 1132 —4¾ Sep 1108¾ 1108¾ 1108¾ 1108¾ —5 Nov 1105½ 1110¼ 1100 1102½ —2¾ Mar 1110 1110 1110 1110 —4¼ Nov 1080 1080 1080 1080 —2¼ Est. sales 246,610. Tue.’s sales 320,313 Tue.’s open int 758,183

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.