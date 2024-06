CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 618¼ 622½ 611 615¼ —4¾ Sep 636½ 638¾ 629 630½ —7¼ Dec 658 661 651¾ 652 —8¾ Mar 674¾ 677¾ 668¼ 668¼ —9¼ May 682¾ 686 676 676 —10¼ Jul 680½ 682¾ 672½ 672¾ —10¾ Sep 685¼ 687½ 677½ 677½ —10½ Dec 692 695¾ 685¼ 685¼ —11¼ Est. sales 186,150. Thu.’s sales 170,208 Thu.’s open int 396,840, up 3,606 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 458 459½ 450¼ 451¼ —7¼ Sep 463 465¼ 457¼ 458 —5½ Dec 475½ 478 470¾ 471¼ —4¾ Mar 485¾ 488 481¼ 482 —4¼ May 492¾ 494¾ 488½ 489 —4½ Jul 498¾ 500 493¾ 494¼ —5 Sep 481 482¼ 478 478 —4¼ Dec 482½ 484½ 479½ 479¾ —3½ Mar 492½ 494 489 489 —3¾ May 498½ 498½ 498½ 498½ — ¼ Jul 502¾ 503 502¾ 503 — ¼ Dec 476 476 472¾ 472¾ —2 Dec 470¾ 470¾ 470½ 470½ —1¾ Est. sales 672,110. Thu.’s sales 607,585 Thu.’s open int 1,597,543, up 9,773 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 330¾ 335¼ 327¾ 328¾ +¼ Sep 335¾ 337¾ 328¾ 332¾ +¼ Dec 348¼ 350¾ 338½ 345 —1 Est. sales 1,160. Thu.’s sales 1,160 Thu.’s open int 4,032, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1188¾ 1189 1178 1181½ —8 Aug 1177¼ 1177½ 1167¼ 1170¼ —8 Sep 1155½ 1156½ 1145½ 1148 —9½ Nov 1160 1160 1147¾ 1150 —10¼ Jan 1169 1170½ 1159¾ 1161¾ —9¼ Mar 1169¼ 1169¾ 1161¼ 1162¾ —7½ May 1173¼ 1173½ 1165¼ 1166¾ —7¼ Jul 1177¾ 1178¾ 1171½ 1171¾ —8 Aug 1166¾ 1166¾ 1166¾ 1166¾ —5¾ Nov 1138½ 1142 1133¼ 1133½ —7½ Jul 1155 1155 1155 1155 —1½ Est. sales 380,015. Thu.’s sales 340,434 Thu.’s open int 812,186, up 5,551

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.