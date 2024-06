CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 639½ 639½ 618¼ 628¾ —10¾ Sep 661¾ 661¾ 642¼ 650½ —11¼ Dec 688 688¼ 670¼ 678¼ —9¾ Mar 707 707½ 691 699¼ —8½ May 715¼ 715¼ 700½ 708¼ —8¼ Jul 710 710 696¼ 703½ —8 Sep 711¼ 711¼ 700 706¼ —7¼ Dec 721 721 708½ 714¾ —5¾ Mar 716½ 716½ 715¾ 715¾ —6¾ Jul 688½ 688½ 688½ 688½ Est. sales 170,741. Thu.’s sales 160,564 Thu.’s open int 429,137 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 452 454¼ 444¼ 448¾ —3¼ Sep 457¾ 460 450¾ 454¾ —3 Dec 469½ 471¾ 463 467½ —2 Mar 481½ 483¼ 475¼ 479½ —2 May 489 490½ 483 487¼ —1¾ Jul 493¼ 495½ 488½ 492½ —1¾ Sep 479½ 479¾ 474 474 —5½ Dec 479¼ 481¾ 475¾ 478¼ —2½ Mar 490½ 490½ 486¼ 487¼ —3¼ Dec 471¾ 471¾ 467¾ 468¼ —3 Est. sales 510,174. Thu.’s sales 469,139 Thu.’s open int 1,654,894 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 358½ 359¾ 349 351½ —7½ Sep 365¼ 366½ 357¼ 357¾ —7¼ Dec 370¼ 372 366¼ 369 —5 Est. sales 745. Thu.’s sales 745 Thu.’s open int 4,017 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1200½ 1202½ 1174¼ 1180¾ —19¼ Aug 1194 1195¾ 1170¾ 1177¾ —15¾ Sep 1168½ 1169¾ 1149 1154¾ —12¾ Nov 1168 1169¾ 1151¼ 1157 —10 Jan 1181½ 1183 1165¼ 1170½ —10¼ Mar 1182¼ 1184½ 1168¼ 1172½ —9¾ May 1186¼ 1188½ 1173 1176¾ —9¾ Jul 1189¾ 1193¼ 1178½ 1182½ —8¾ Nov 1151¼ 1153¾ 1142 1146¼ —6 Nov 1126½ 1126½ 1126½ 1126½ —3¼ Est. sales 331,970. Thu.’s sales 308,187 Thu.’s open int 849,647, up 2,109

