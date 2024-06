OPINIÓN | Simplemente no entiendo la obsesión con “Game of Thrones” y “House of the Dragon”

(CNN) — El invierno nunca llegó para mí. Digo eso sin siquiera entender completamente lo que eso significa, aunque sí…

(CNN) — El invierno nunca llegó para mí.

Digo eso sin siquiera entender completamente lo que eso significa, aunque sí sé que significa mucho para los fanáticos de “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

Estoy completamente preparada para ser juzgada por todo lo que voy a decir. Entiendo completamente el fandom. Y más me vale hacerlo, dado que soy periodista de entretenimiento por oficio y por elección. Sin mencionar que esos dos programas fueron grandes éxitos para HBO, que comparte empresa matriz con CNN.

También admito algo de FOMO cuando otros están completamente obsesionados con la cultura pop, ¡porque yo también quiero jugar! Y a la gente le encantan algunos juegos de tronos.

Mi mamá diría que la cultura pop está en mi sangre casi desde el principio, especialmente los programas de televisión. Si querías mantenerme callada cuando era niña, o me entregabas un libro o me dejabas frente a un televisor. Especialmente con todo lo que tenga que ver con la ficción histórica.

Así que tendría sentido que “Game of Thrones” sea de mi agrado, ya que está basado en la increíblemente popular saga de libros de fantasía “A Song of Fire and Ice” de George R.R. Martin. Al ver las fotos promocionales antes del debut de la serie en 2011, inmediatamente pensé en “¡drama medieval!” y estaba dispuesta a participar con todo, en principio con las novelas.

La lucha comenzó cuando estaba leyendo el primer libro de la serie. Soy ese tipo de persona molesta que DEBE leer el libro antes de que salga aquello en lo que se basa. (También tengo que leer series de libros en estricto orden, pero ya estoy divagando).

El primer libro se titula “A Game of Thrones” y me instalé esperando quedar absorta en las 694 páginas. Incluso serví mi bebida favorita en mi cáliz para crear el ambiente para lo que había escuchado era una poderosa historia de los habitantes de las tierras ficticias de Westeros y Essos.

Las cosas no salieron según lo planeado.

Simplemente no pude conectar con el libro, a pesar de que Martin es un excelente escritor.

“Tal vez simplemente no puedo leerlo”, pensé, y lo descargué de Audible para escucharlo.

Estimado lector, se convirtió en el primer audiolibro con el que me quedé dormida mientras lo escuchaba.

Entonces mis expectativas ya eran bajas cuando debutó la serie. Intenté ver los primeros episodios y me parecieron demasiado oscuros, y no me refiero solo al tema. La cinematografía parecía tan oscura que por momentos sentí que me costaba distinguir a los personajes.

Todo se sentía tan… sombrío. Además del hecho de que, como una persona empática, realmente no puedo soportar las decapitaciones, y decidí rendirme.

“Succession” pero con espadas

La serie muy rápidamente comenzó a apoderarse de mis redes sociales y así comenzaron mis sentimientos de haber sido excluida de lo que mucha gente parecía estar disfrutando.

Intenté descubrir exactamente por qué no estaba entusiasmada con la franquicia “GOT”.

¿Fue porque no soy la mayor fanática de la fantasía? No, me encantaron “Lord of the Rings” y “Shadow and Bone”.

¿Fue la violencia? Quizás, aunque cualquiera que me conozca (o haya seguido mis escritos y/o mis redes sociales) sabrá que soy una gran admiradora de las películas de mafias. Incluso escribí un ensayo inspirado en el hecho de que vuelvo a ver el clásico “Goodfellas” de Martin Scorsese al menos una vez a la semana aunque, para ser justos, veo una versión censurada que grabé de la televisión para que no sea tan violenta como la original.

La explicación más cercana que se me ocurrió se centra en el hecho de que los personajes de “Game of Thrones” no son las mejores personas, e incluso el rostro increíblemente atractivo de Jon Snow (interpretado por Kit Harington) no cambia ese hecho.

Como señaló mi editora Megan Thomas, realmente es como “Succession” con espadas. Casi todos los personajes tienen un ángulo y la mayoría de ellos no son personas que quisieras tener como amigos en la vida real.

Por cierto, “Succession” es otro exitoso programa de HBO, así que haz lo que quieras con ese patrón.

A fin de cuentas, incluso para alguien que disfruta de ver todo lo relacionado con la mafia, las historias de violación, guerra e incesto de “Game of Thrones” me parecieron demasiado brutales.

El consuelo a menudo se puede encontrar en la comunidad, y siento que Adam Elkus lo logró plasmar en su artículo de Medium de 2015 titulado “Por qué “Game of Thrones” nos está volviendo estúpidos”.

“Es una forma de pornografía de poder en la que los espectadores (sic) ven a los seres humanos degradarse, herirse, traicionarse, abusar y destruirse unos a otros y luego competir compulsivamente para ver cómo se puede hacer el gif o la imagen Imgur más inteligente a partir de tal depravación” escribió.

Fuerte, ¿verdad?

Con el estreno este fin de semana de la segunda temporada del spin-off de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, decidí intentarlo de nuevo. Esta es la parte en la que debería escribir algo noble sobre cómo me siento como una persona diferente o que estoy en un lugar diferente años después, tras haber sobrevivido a la pandemia o algo así.

La verdad es que mi amiga, la actriz LaNisa Renee Frederick, ha estado documentando su experiencia al ver “Game of Thrones” por primera vez en su cuenta de Instagram y me hizo reír con sus comentarios como “Estas personas necesitan baños”, “¿Va a morir pronto?” y “¿Es negro? ¿Hay personas negras en esto?”

Con el control remoto y los bocadillos en la mano, intenté nuevamente ver “GOT” y… no. Sigue sin ser para mí.

Antes de que me sugieras que pase directamente a ver “House of the Dragon” y abandone todas las esperanzas de su predecesora, regresa a la parte donde mencioné mi necesidad obsesiva de leer las cosas en orden. Eso también se aplica a ver las cosas en orden, y aunque técnicamente es una precuela, solo pensar en retroceder así parece que estaría perturbando algo en la fuerza. (Sé que es una referencia a Star Wars, pero realmente estoy tratando de aplacar a los aficionados de la fantasía que podrían sentirse tentados a venir por mi cabeza).

Además, estos días busco tantas cosas como sea posible para sentirme bien. Lo siento mucho, “House of the Dragon”, no parece que estemos destinados a estar juntos.

No te sientas triste por mí por perderme toda la acción de la tan esperada segunda temporada, porque me parece bien. Y si alguien intenta avergonzarte por lo mismo o expresa que no puede creer que a alguien no le guste “GOT” o “HOTD”, comparte este artículo con esa persona. Quiero que sepan que fui yo.

Nota del editor: este artículo es parte de una serie ocasional, “Simplemente no lo entiendo”, un espacio seguro para manifestar que no importa qué tan popular sea una persona, cosa, actividad o fenómeno cultural, a veces no conecta con nosotros. Otra cosa que simplemente no entendemos: Taylor Swift.

