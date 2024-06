Esta será la trayectoria de la tormenta tropical Beryl, que podría convertirse en el primer huracán de la temporada

(CNN Español) — El segundo ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico se ha desarrollado y podría representar una…

(CNN Español) — El segundo ciclón de la temporada de huracanes del Atlántico se ha desarrollado y podría representar una rara amenaza en el comienzo de la temporada para partes del Caribe a lo largo de su trayectoria que avanza hacia el oeste, que se fortaleció rápidamente hasta convertirse en la tormenta tropical Beryl y que podría ser el primer huracán de la temporada.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este sábado que la tormenta tropical Beryl continúa fortaleciéndose y que se espera que se convierta en huracán antes de alcanzar las islas Windward, parte de las Antillas Menores y ubicadas en el mar Caribe.

Beryl es el segundo ciclón tropical de la actual temporada de huracanes del Atlántico. La primera tormenta con nombre que impactó este año en el noreste de Estados Unidos y partes de Texas fue Alberto. En su paso por México tuvo un fuerte impacto. Alberto dejó al menos cuatro muertos.

8 am EDT June 28 – #95L – A tropical depression or storm will likely form east of the Lesser Antilles later today or Saturday. Also, there is a low chance of a tropical depression forming over the southwestern Gulf of Mexico and tropical Atlantic. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/WTLIR23rFI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 28, 2024

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) también vigila esta zona de baja presión que está asociada a una onda tropical al oeste-suroeste de las islas Cabo Verde y, en la noche del viernes, informó sobre la formación de la tormenta tropical Beryl al este-sureste de las Antillas Menores.

De acuerdo con CONAGUA, Beryl se encuentra a 1,785 km al este-sureste de Barbados y a 4,805 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. Actualmente avanza en dirección oeste a poco más de 30 km/h, con vientos sostenidos de 65 km/h y ráfagas de hasta 85 km/h.

Trayectoria de Beryl (NHC)

Tanto las proyecciones del NHC como del SMN muestran a la posible depresión o tormenta tropical avanzando en dirección oeste a la altura del norte de Sudamérica. La trayectoria proyectada la muestra al este de las costas de Suriname, Guyana y Venezuela.

⚠️ El #SMNmx mantiene tres zonas en vigilancia que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en la cuenca del océano #Atlántico.

🤓 Detalles, en el gráfico 👇 pic.twitter.com/6WZnP02Y8n

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 28, 2024

Autoridades vigilan otras dos zonas donde podrían desarrollarse ciclones tropicales

Las autoridades de Estados Unidos y México vigilan otras dos zonas en las que podrían desarrollarse ciclones tropicales.

Una zona de baja presión que encuentra en el oeste del mar Caribe tiene un 30% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas a siete días. Ese sistema avanza a unos 24 km/h en dirección oeste-noroeste y se encuentra a unos 335 km del puerto Costa Maya.

El SMN también informa sobre la posible formación de una zona de baja presión al suroeste de las islas Cabo Verde.

El NHC espera una temporada de huracanes muy activa este año. Las autoridades de EE.UU. predicen que hay un 70% de probabilidades de tener entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre, de los cuales entre ocho y 13 podrían convertirse en huracanes.

En México, mientras tanto, las autoridades esperan que se desarrollen de 15 a 18 sistemas con nombre en el océano Pacífico y de 20 a 23 en el Atlántico, según el pronóstico adelantado por Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional en mayo.

