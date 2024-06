CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 678 697¾ 667½ 672¾ —5¾ Sep 697¾ 718½ 689 694 —5½ Dec 723¾ 742¾ 713¼ 718½ —5 Mar 741¾ 758¾ 730½ 736 —4¼ May 749½ 763 737 742¼ —4 Jul 742 755 732¾ 737¾ —4½ Sep 748½ 755 734½ 738¾ —5½ Dec 752½ 759¼ 739½ 744¾ —4½ Mar 754 754 745¼ 745¼ —5 May 736½ —5¾ Jul 713¾ 713¾ 702½ 702½ —5¾ Est. sales 106,617. Fri.’s sales 99,931 Fri.’s open int 438,742, up 2,025 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 445¾ 449 439 443½ —2¾ Sep 453 456½ 447 449¼ —4¾ Dec 467¼ 469¾ 460¾ 462¾ —4¼ Mar 479½ 482¼ 473½ 475½ —4 May 486¾ 489½ 481¼ 483¼ —3¾ Jul 492 494½ 486¼ 488¾ —3¼ Sep 478¼ 480 474¼ 475¼ —3½ Dec 480½ 483 476¼ 477¼ —3¾ Mar 492 493 487 487¼ —3¾ May 493½ —3¾ Jul 502½ 502½ 498¼ 498¼ —3¾ Sep 472¼ 472¼ 470½ 470½ —1½ Dec 471¼ 475¼ 468½ 468½ —2¾ Jul 480¼ —2¾ Dec 465½ —2¼ Est. sales 334,755. Fri.’s sales 317,565 Fri.’s open int 1,598,742, up 19,401 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 386 386 371¼ 374¾ —12¾ Sep 392¾ 393 379 383½ —8¾ Dec 386½ 386½ 376½ 379¾ —7 Mar 383¼ —7 May 389¼ —7 Jul 394 —7 Sep 405¾ —7 Dec 412½ —7 Mar 409½ —7 May 415½ —7 Jul 378¾ —7 Sep 394½ —7 Est. sales 1,039. Fri.’s sales 1,039 Fri.’s open int 4,393, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1204¼ 1205½ 1182½ 1184½ —20½ Aug 1202½ 1203¾ 1180¾ 1182½ —21 Sep 1183 1184 1159¾ 1162 —22½ Nov 1183¼ 1185¼ 1161¼ 1163¾ —20¾ Jan 1194¾ 1198 1174¾ 1177¾ —19¾ Mar 1194¾ 1197 1175¾ 1180¼ —16½ May 1196¾ 1199½ 1179¼ 1184¼ —15¼ Jul 1203½ 1203½ 1184¾ 1189½ —15 Aug 1189½ 1189½ 1183½ 1183½ —14¾ Sep 1161½ —15 Nov 1166¼ 1167 1148½ 1153 —14½ Jan 1161¾ —14¼ Mar 1160¾ —14 May 1163¼ —14 Jul 1169 —14¼ Aug 1163 —14¼ Sep 1141¾ —14¼ Nov 1133½ —14 Jul 1133½ —14 Nov 1097¼ —14 Est. sales 215,584. Fri.’s sales 197,890 Fri.’s open int 818,771, up 4,791 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.52 45.52 44.02 44.14 —1.38 Aug 45.77 45.77 44.27 44.38 —1.40 Sep 45.87 45.87 44.41 44.52 —1.35 Oct 45.75 45.81 44.45 44.55 —1.31 Dec 45.98 46.02 44.66 44.80 —1.26 Jan 45.97 46.14 44.81 44.96 —1.23 Mar 46.12 46.16 44.91 45.11 —1.20 May 46.26 46.26 45.13 45.31 —1.18 Jul 46.16 46.26 45.33 45.48 —1.17 Aug 45.18 45.32 45.17 45.32 —1.17 Sep 45.00 45.07 45.00 45.07 —1.17 Oct 45.00 45.00 44.73 44.73 —1.17 Dec 45.00 45.00 44.57 44.67 —1.18 Jan 44.68 —1.18 Mar 44.70 —1.18 May 44.63 —1.18 Jul 44.54 —1.18 Aug 44.27 —1.18 Sep 44.29 —1.18 Oct 44.16 —1.18 Dec 44.38 —1.18 Jul 44.27 —1.18 Oct 44.26 —1.18 Dec 44.00 —1.18 Est. sales 146,285. Fri.’s sales 133,865 Fri.’s open int 567,418, up 124 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 364.70 364.70 358.40 359.50 —5.20 Aug 357.50 358.00 353.30 354.20 —3.80 Sep 355.70 355.70 350.60 351.40 —4.50 Oct 354.80 355.30 350.50 351.20 —4.50 Dec 358.60 359.20 354.10 355.00 —4.40 Jan 359.20 359.60 355.00 356.20 —4.00 Mar 358.10 358.10 354.00 355.40 —3.40 May 356.90 356.90 353.50 355.10 —3.10 Jul 356.60 357.00 354.50 356.10 —3.00 Aug 355.50 355.70 353.70 354.80 —2.90 Sep 353.50 353.60 351.60 352.70 —3.00 Oct 352.50 352.50 349.60 349.60 —3.00 Dec 351.90 352.00 351.00 351.00 —3.00 Jan 351.00 —2.50 Mar 349.20 —2.50 May 349.70 —2.50 Jul 350.90 —2.60 Aug 348.00 —2.90 Sep 350.50 —.50 Oct 350.90 Dec 350.50 Jul 351.00 Oct 351.00 Dec 353.90 Est. sales 181,598. Fri.’s sales 167,746 Fri.’s open int 484,831, up 2,140

