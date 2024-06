1InsmedInc 55.05 +33.05 Up150.2 2CalliditasTh 39.99 +17.57 Up 78.4 3BinahCpGrn 10.84 +4.65 Up 75.1 4ASTSpcMbl 8.28 +3.54 Up 74.6 5NanoNucln…

1InsmedInc 55.05 +33.05 Up150.2 2CalliditasTh 39.99 +17.57 Up 78.4 3BinahCpGrn 10.84 +4.65 Up 75.1 4ASTSpcMbl 8.28 +3.54 Up 74.6 5NanoNucln 7.47 +3.07 Up 69.8 6AERWINSrs 6.29 +2.53 Up 67.3 7AmOnNtwAn 3.34 +1.21 Up 56.8 8Shinecors 2.00 +.62 Up 44.9 9CareCloudpf 11.35 +3.45 Up 43.7 10Genprexrs 3.11 +.91 Up 41.4 11CartesTherrs 34.72 +10.15 Up 41.3 12PrjctEnrgun 11.43 +3.08 Up 36.9 13ForwardAir 16.80 +4.47 Up 36.3 14Kirklandsh 2.47 +.62 Up 33.5 15Kidpikrs 4.18 +1.00 Up 31.4 16ACImmune 4.65 +1.11 Up 31.4 17OrchBioMd 6.93 +1.63 Up 30.8 18Neonode 3.19 +.75 Up 30.7 19Inseegors 9.66 +2.16 Up 28.8 20CyclacelPhrs 2.64 +.59 Up 28.8 21WstAcVentun 14.06 +3.06 Up 27.8 22ArcturusTh 38.81 +8.40 Up 27.6 23SemlerSci 29.33 +6.01 Up 25.8 24HalladorEngy 8.97 +1.84 Up 25.7 25Vaccinexrs 6.78 +1.38 Up 25.6 DOWNS Name LastChgPct. 1SiNtxTchrs 7.25 —6.35 Off 46.7 2SolarmaxTcn 6.13 —3.91 Off 38.9 3MaxeonSlrT 1.88 —1.15 Off 38.0 4Akandars 2.60 —1.51 Off 36.7 5TungrayAn 2.99 —1.52 Off 33.7 6MongoDBA 236.06—113.68 Off32.5 7enGeneHldg 8.79 —4.07 Off 31.6 8AdlaiNortn 7.26 —3.24 Off 30.9 9LucasGCn 2.30 — .78 Off 25.3 10NutanixInc 55.32 —17.54 Off 24.1 11CognitTher 1.95 — .60 Off 23.5 12Minim 3.31 — .98 Off 22.8 13BRileyFincl 23.96 —6.74 Off 22.0 14CalAmprs 2.67 — .70 Off 20.8 15MaravaiLfA 8.67 —2.18 Off 20.1 16Roadzen 3.00 — .74 Off 19.8 17BoundBion 9.12 —2.19 Off 19.4 18G1Therape 3.30 — .79 Off 19.3 19ALXOncol 10.63 —2.54 Off 19.3 20CarbonRevn 9.00 —2.11 Off 19.0 21NWTNInc 3.28 — .74 Off 18.4 22CareDxh 13.01 —2.93 Off 18.4 23TianRuixArs 2.60 — .58 Off 18.2 24CXApp 2.36 — .53 Off 18.2 25RntRnwyArs 24.00 —5.19 Off 17.8 —————————

