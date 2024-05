CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 587 587 579½ 581¼ —9 Jul 605¾ 607¼ 596¾ 599½ —9 Sep 627 628½ 618½ 621 —8½ Dec 652¾ 654½ 645¼ 647½ —7½ Mar 672¼ 674½ 666½ 668¾ —5½ May 681 684½ 677¼ 679½ —4½ Jul 680 681¾ 674 678½ —2¾ Sep 680½ 685½ 678½ 685½ —2 Dec 690 697 690 697 —2¾ Est. sales 66,960. Mon.’s sales 167,585 Mon.’s open int 363,021 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 439¼ 441¼ 437¾ 439¾ +½ Jul 449 450 446¼ 447½ —1¾ Sep 458 459½ 456 456¾ —1¾ Dec 471¾ 473½ 470¼ 471 —1¾ Mar 485 487 483¾ 484¾ —1½ May 493¾ 496 493 493½ —1½ Jul 501 502¼ 499¼ 500 —1½ Sep 480 483¼ 480 481½ —1 Dec 485 487½ 485 486 — ½ Est. sales 97,885. Mon.’s sales 391,543 Mon.’s open int 1,417,438 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 370 383¾ 368¾ 376¾ +7 Dec 371½ 371½ 371½ 371½ +6¼ Est. sales 762. Mon.’s sales 1,455 Mon.’s open int 3,609 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1158¾ 1163 1144¾ 1144¾ —16 Jul 1182 1184 1162¾ 1162¾ —19¼ Aug 1183¾ 1185¾ 1166½ 1166¾ —18½ Sep 1175 1176¼ 1158¾ 1158¾ —16¾ Nov 1178 1179 1161½ 1162 —16 Jan 1188¼ 1190¼ 1173 1173¼ —15¾ Mar 1189 1189½ 1173½ 1173½ —15¼ May 1190 1194 1178½ 1179 —14¼ Jul 1199¼ 1199½ 1184¾ 1184¾ —14¾ Nov 1163½ 1165½ 1152¾ 1152¾ —13 Est. sales 112,479. Mon.’s sales 296,531 Mon.’s open int 724,747 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 43.59 43.59 42.00 42.32 —1.37 Jul 44.31 44.33 42.72 42.78 —1.59 Aug 44.54 44.58 43.04 43.11 —1.52 Sep 44.78 44.78 43.29 43.35 —1.47 Oct 44.88 44.88 43.45 43.49 —1.39 Dec 45.10 45.13 43.80 43.84 —1.31 Jan 45.36 45.36 44.05 44.05 —1.29 Mar 45.69 45.69 44.33 44.39 —1.19 May 45.61 45.61 44.63 44.66 —1.15 Jul 45.71 45.71 44.80 44.84 —1.14 Aug 45.02 45.02 44.74 44.75 —1.08 Sep 44.59 44.59 44.52 44.59 —.94 Oct 44.23 44.23 44.23 44.23 —.93 Dec 45.01 45.01 43.95 44.10 —.91 Est. sales 141,087. Mon.’s sales 170,444 Mon.’s open int 550,673, up 1,959 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 348.20 353.70 345.80 348.50 +.20 Jul 354.30 361.40 352.90 354.20 —.10 Aug 355.00 360.70 353.70 354.40 —.70 Sep 355.20 360.10 353.70 354.40 —.90 Oct 355.00 359.40 353.50 354.10 —.80 Dec 356.90 361.70 355.90 356.60 —.70 Jan 357.60 362.30 357.00 357.70 —.70 Mar 357.60 361.20 356.30 357.00 —.50 May 356.70 361.00 356.70 356.90 —.40 Jul 361.80 361.80 360.90 360.90 +1.80 Dec 358.40 358.40 358.40 358.40 +1.90 Est. sales 123,789. Mon.’s sales 203,247 Mon.’s open int 447,784

