CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 550½ 555 546 546½ —3¼ Jul 565 570 561 561¾ —3 Sep 582 586¼ 578 578½ —2¼ Dec 603¾ 608½ 601¼ 602 —1 Mar 621½ 626¼ 619¾ 620½ — ¾ May 633 636¾ 631 631 — ¾ Jul 633 638 633 636¼ +3 Dec 651¾ 651¾ 651¾ 651¾ +2¼ Est. sales 40,473. Tue.’s sales 130,257 Tue.’s open int 391,304, up 1,513 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 431 433 430 431¼ +¼ Jul 442¾ 444¼ 441¾ 442½ — ¼ Sep 451¾ 453¼ 450½ 451½ — ¼ Dec 467 468½ 466 466¾ — ½ Mar 480 481¼ 479 479½ — ¾ May 487 488¾ 486½ 487 — ¾ Jul 491¾ 493 491 491½ — ¾ Sep 482 482¼ 482 482 — ½ Dec 486½ 488 485½ 486¾ — ½ Mar 494½ 494½ 494½ 494½ —2 Dec 477½ 478 477½ 478 —1 Est. sales 141,382. Tue.’s sales 313,832 Tue.’s open int 1,520,896 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 348½ 351¼ 339¼ 350¾ +4¾ Jul 336¾ 339½ 329½ 338¾ +2 Dec 339¼ 339½ 335 335 —6¾ Est. sales 599. Tue.’s sales 1,240 Tue.’s open int 4,391 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1145 1151¾ 1141¾ 1151 +6 Jul 1160½ 1166 1156¾ 1165 +5 Aug 1160½ 1166 1157½ 1165½ +4¾ Sep 1150½ 1155 1147 1154½ +3¼ Nov 1157 1161½ 1153½ 1161¼ +2¾ Jan 1170¼ 1173¾ 1166 1173¾ +2½ Mar 1169½ 1173¼ 1165½ 1172 +1¼ May 1174 1177 1170¾ 1175 — ¾ Jul 1180 1182 1177 1181¼ —1¼ Nov 1145¾ 1147½ 1145¾ 1147¼ +1¾ Est. sales 106,686. Tue.’s sales 304,879 Tue.’s open int 867,734, up 7,863 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 44.94 45.20 44.56 45.05 +.14 Jul 45.51 45.74 45.12 45.59 +.11 Aug 45.70 45.92 45.36 45.81 +.12 Sep 45.83 46.00 45.50 45.91 +.08 Oct 45.83 46.00 45.50 45.90 +.07 Dec 46.05 46.16 45.70 46.06 +.03 Jan 46.05 46.30 45.90 46.23 +.04 Mar 46.05 46.38 45.99 46.30 +.03 May 46.24 46.51 46.18 46.43 +.01 Jul 46.32 46.57 46.25 46.57 +.06 Aug 46.10 46.10 46.10 46.10 —.18 Sep 45.77 45.95 45.77 45.95 +.02 Dec 45.20 45.35 45.20 45.24 —.14 Est. sales 68,633. Tue.’s sales 191,484 Tue.’s open int 598,865, up 12,055 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.70 338.70 335.30 338.60 +3.30 Jul 337.00 340.10 336.40 340.10 +3.30 Aug 337.40 340.40 336.90 340.40 +3.10 Sep 338.00 340.60 337.20 340.60 +2.80 Oct 338.10 340.00 336.70 340.00 +2.30 Dec 340.70 342.90 339.60 342.80 +2.10 Jan 341.90 343.50 340.70 343.50 +1.70 Mar 341.50 343.30 340.50 343.30 +1.90 May 342.40 343.80 342.10 343.80 +1.50 Jul 344.90 344.90 344.80 344.80 Aug 344.50 344.50 344.50 344.50 +.10 Sep 343.50 343.50 343.50 343.50 +.10 Dec 343.10 343.30 343.10 343.30 +.30 Est. sales 61,015. Tue.’s sales 135,276 Tue.’s open int 468,272, up 987

