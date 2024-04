Estados Unidos se estaba volviendo demasiado caro, así que esta artista se trasladó a Francia para llevar una vida más tranquila

(CNN) — Abandonar Estados Unidos y vivir cerca de los Pirineos franceses no figuraba en los planes de Taylor Barnes. Pero…

(CNN) — Abandonar Estados Unidos y vivir cerca de los Pirineos franceses no figuraba en los planes de Taylor Barnes.

Pero a medida que aumentaba el costo de la vida en EE.UU. y la artista de Los Ángeles, de unos 60 años, luchaba por encontrar un espacio asequible donde poder apoyar a otros artistas, empezó a pensar en una nueva vida en el extranjero.

En 2021, Barnes, divorciada y con una hija, se mudó al pueblo medieval de Saissac, en la región francesa de Aude, cerca de la cordillera Montagne Noire.

Inspiración visual

La artista estadounidense Taylor Barnes, de Los Ángeles, se trasladó en 2021 al pueblo medieval de Saissac, cerca de los Pirineos franceses. Crédito: Taylor Barnes

“Me planteé, entre muchas cosas, dónde me gustaría vivir el último cuarto de mi vida”, explica Barnes a CNN.

“Sentí que el pueblo era visualmente inspirador, rodeado de bosques de robles y pinos, tantas especies de aves silvestres que no puedo contar, y dos ríos corriendo por las barrancas a ambos lados del castillo”.

Trasladarse a otro país no suele ser sencillo, pero Barnes pensó que este remoto paraje del sur de Francia sería un lugar ideal para organizar sus programas de residencia, proporcionando a los artistas un lugar donde florecer y sentirse inspirados.

“En Estados Unidos, el precio de los inmuebles y el coste de la vida hacían rápidamente imposible la realización de un programa asequible”, afirma.

Barnes, que ha pasado toda su vida viviendo cerca del océano, dice que sintió una “resonancia emocional” cuando visitó Saissac por primera vez en 2018 y el entorno prístino del pueblo le recordó a la costa de California.

Construido sobre un afloramiento de granito, Saissac ofrece vistas espectaculares de los Pirineos -la cadena de picos que divide Francia y España- y el valle que se extiende más abajo. Un antiguo castillo medieval ancla el pueblo a la montaña, creando un ambiente de cuento de hadas.

“Francia se sentía como en casa”, añade, explicando que la vista desde Saissac tiene para ella el mismo “impacto emocional” que la vista ilimitada del océano. “También se parecía a casa; la topografía es muy parecida a la del norte de California”.

Para limitar la posibilidad de cualquier retraso innecesario durante el proceso de reubicación, Barnes contrató a un consultor para que la ayudara a navegar por el sistema, y añade que fue el dinero mejor gastado de su vida.

“Me ayudó a conseguir mi visado, mi teléfono, mi cuenta bancaria, el seguro de mi edificio, y respondió a preguntas apremiantes sobre impuestos y cualquier otra cosa que surgiera”, dice.

Escondite acogedor

En 2019, Barnes compró una langostera abandonada y la convirtió en una residencia para artistas. Crédito: Taylor Barnes

En 2019, Barnes compró una langostera abandonada y la transformó en una residencia, 3.1 Art Sassaic, donde los artistas pueden alojarse y compartir ideas.

El edificio, que data de la década de 1900, fue remodelado para ofrecer a sus huéspedes la máxima privacidad, con espacio para celebrar acogedoras cenas y eventos.

La planta superior se ha transformado por completo en vivienda para los artistas visitantes, cada habitación diseñada con el máximo aislamiento acústico para que los huéspedes tengan espacio para concentrarse.

Los artistas visitantes tienen acceso a un amplio estudio que da al desfiladero del río Vernassonne, rodeado de robles silvestres y aves.

Durante el proceso de renovación, Barnes tuvo que respetar las estrictas normas impuestas por las autoridades francesas responsables del patrimonio artístico. Por suerte, un arquitecto restaurador la ayudó a sortear los trámites.

La sala de estar principal tiene una gran chimenea abierta y un comedor con biblioteca para las reuniones de invierno.

“Nuestra cocina es de última generación y los residentes a los que les guste cocinar son bienvenidos”, dice Barnes.

“La región inspira la experimentación culinaria con todos los fantásticos mercados al aire libre y los productos locales. Es increíble cuántos artistas suelen ser grandes chefs”.

Desde la terraza ajardinada de la propiedad, que se utiliza para conciertos y proyecciones de películas, se puede acceder a un sendero silvestre por la ladera que conduce al castillo del pueblo.

Para asistir a uno de los programas de residencia, que se celebran de primavera a otoño, los artistas deben presentar una solicitud con un proyecto específico en el que piensan trabajar durante su estancia en Saissac.

Construido en la Edad Media, el antiguo entorno del pueblo, con sus murallas de piedra, sus caminos empedrados y su lavoir (pileta de piedra para lavar la ropa) ha demostrado ser una gran fuente de inspiración, transportando a los visitantes a otro lugar y otra época.

La zona fue en su día un destino popular entre los pintores impresionistas y es probable que algunas partes del paisaje hayan permanecido inalteradas.

Los residentes locales son gente creativa y artesanos: carpinteros, panaderos, cocineros, jardineros y herbolarios.

Estilo de vida más pausado

Barnes con los artistas visitantes, Dennis Miranda Zamorano, Sonya y MB Boissonnault. Crédito: Taylor Barnes

Los eventos culturales organizados por Barnes han contado con una nutrida asistencia de lugareños y residentes extranjeros, principalmente de Inglaterra, Irlanda y los Países Bajos.

Desde que se mudó a Saissac, Barnes ha adoptado un estilo de vida más pausado.

“Mi gestión del tiempo se ha transformado en favor del ritmo pausado de un día típico francés: almuerzos de dos horas, semanas laborales de cinco días y una reverencia por las vacaciones y los fines de semana”, dice.

Un día normal para ella empieza por la mañana temprano con un paseo por el bosque y alrededor del pequeño lago local con su perro de raza Berger Blanc Suisse, Storm.

Después se toma un espresso en la épicerie local, seguido de un almuerzo en el restaurante local Trésors d’Oc o una comida más tradicional en el restaurante The Montagne Noire.

Mientras que Sassaic es una ciudad soñolienta en invierno, el verano trae consigo enormes cenas en la calle, donde los residentes traen sillas y mesas, así como platos caseros y viajes a los pueblos vecinos para escuchar música en los mercados nocturnos al aire libre. Los apéros después del trabajo en el bar local son imprescindibles, dice Barnes.

“No has vivido hasta que no has visto salir la luna llena sobre la campiña francesa en una cálida noche de verano. Me siento como si viviera en una encantadora película francesa”, añade.

Barnes, que hablaba muy poco francés cuando llegó en 2021, tiende a hablar más bajo y despacio entre sus amigos franceses, en parte debido a la cultura, y a su falta de confianza para hablar el idioma.

Actualmente toma clases de francés y utiliza aplicaciones para aprender idiomas, pero dice que ha sido un proceso lento.

Espacio creativo

Los artistas deben presentar una solicitud con un proyecto específico antes de ser aceptados en los programas residenciales de Barnes. Crédito: Taylor Barnes

En lo que respecta a las comidas, Barnes descubrió rápidamente que los franceses son bastante estrictos, y ha aprendido a comer a horas más fijas en los restaurantes, especialmente en los pueblos pequeños que trabajan con un horario rígido de 12:30 a 14:30 a la hora de comer y de 18:00 a 21:00 a la hora de cenar.

Barnes, que tiene una Carte de Séjour renovable por cinco años, dice que vivir en una comunidad muy unida ha cambiado sus hábitos sociales y la ha hecho sentirse más segura.

“En Francia digo bonjour a todo el que me cruzo por la calle, sería de mala educación no hacerlo”, dice.”En Los Ángeles mantengo la mirada baja porque me verían como una loca si dijera ‘Hola’ a todo el mundo. En una ciudad puedes moverte fácilmente de forma anónima. Pero en un pueblo, todo el mundo te conoce y se preocupa por ti.

La falta de anonimato podría ser molesta como persona de ciudad, pero de alguna manera me reconforta que se notara si un día de repente desapareciera de los alrededores del pueblo”.

Barnes está impresionada por el sistema sanitario francés, que ofrece cobertura universal a todos los residentes legales, y se siente más cómoda envejeciendo en Francia.

“Me resulta evidente lo difícil que es envejecer con gracia, y salud, en Estados Unidos”, dice.

“Si a eso le añadimos que EE.UU. tiende a aislar a las personas mayores, descartándolas en favor de una cultura juvenil, la vejez en EE.UU. no es un futuro atractivo para mí”.

Cuando Barnes no está centrada en su trabajo artístico, le gusta explorar lugares insólitos de la zona y realizar actividades como navegar por el Canal du Midi y hacer senderismo por las remotas zonas boscosas de la Montagne Noire.

Barnes dice que ha aprendido a confiar en sus amigos del pueblo, que hacen llamadas clave en su nombre cuando se enfrenta a dificultades, y ayudan a los artistas que asisten a sus programas, que se celebran de primavera a otoño, a reservar transporte.

“No sé qué haría sin mi grupo de amigos que me apoyan en el pueblo”, dice. “No se puede hacer una reubicación solo: se necesita literalmente un pueblo”.

