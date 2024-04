Condenan a Hannah Gutiérrez Reed, armera de “Rust”, a 18 meses de prisión por homicidio involuntario

(CNN) — Hannah Gutiérrez Reed, la armera de la película “Rust” declarada culpable de homicidio involuntario en marzo pasado por…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Hannah Gutiérrez Reed, la armera de la película “Rust” declarada culpable de homicidio involuntario en marzo pasado por el disparo que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins en 2021, fue sentenciada este lunes a 18 meses de prisión, la pena máxima.

“No te escuché asumir la responsabilidad en tu discurso. Dijiste que lo sentías, pero no que lamentas lo que hiciste”, dijo la jueza Mary Marlowe Sommer, de Nuevo México al anunciar la condena.

“Por tu cuenta convertiste un arma segura en un arma letal”, dijo la jueza. “Si no fuera por ti, la señora Hutchins estaría viva, un esposo tendría su pareja y un niño tendría su madre”.

Gutiérrez Reed, de 26 años, no mostró ninguna reacción ante la sentencia. La sacaron de la sala del tribunal después de que se anunciara la condena.

Alec Baldwin “no tenía control de sus propias emociones” en el set de “Rust”, afirman los fiscales en un nuevo expediente legal

El veredicto ocurre más de dos años después de que Hutchins, de 42 años, muriera tras recibir el impacto de una munición real disparada de un arma de utilería que sostenía el actor Alec Baldwin el 21 de octubre de 2021. El director de la película también resultó herido en el incidente.

Como armera, Gutiérrez Reed era la responsable de la seguridad y el almacenamiento de las armas de fuego en el set. Es la primera persona que ha sido juzgada y condenada por el caso, el cual acaparó la atención nacional durante más de dos años.

En el juicio, los fiscales argumentaron que Gutiérrez Reed violó repetidamente el protocolo de seguridad y actuó sin precaución en el desempeño de sus funciones, lo que causó la muerte de Hutchins. Su abogado defensor argumentó que la joven de 26 años ha sido el chivo expiatorio por las fallas de seguridad de la administración del set de filmación y de otros miembros del equipo. Gutiérrez Reed no testificó.

Después de escuchar a más de 30 testigos y deliberar durante casi tres horas, los jurados declararon a Gutiérrez Reed culpable de homicidio involuntario el 6 de marzo. Fue absuelta de un cargo separado de manipulación de pruebas.

Los fiscales habían pedido que la condenaran a la pena máxima de prisión, y señalaron que fracasó “totalmente” a la hora de “aceptar la responsabilidad por sus acciones”. En contraste, la defensa había pedido que le otorgaran la libertad condicional, argumentando que no tiene antecedentes penales y tiene un “historial de buenas obras anteriores y cosas positivas”.

Gutiérrez Reed ha estado bajo custodia desde su condena. Su abogado defensor Jason Bowles le dijo a CNN que planean apelar.

Baldwin, actor y celebridad, también ha sido acusado de homicidio involuntario y se espera que su juicio se realice en julio. Se declaró inocente y sostuvo que no apretó el gatillo del arma de fuego.

Actualmente un juez evalúa una moción presentada por el equipo legal de Baldwin para desestimar su acusación, citando supuesta irregularidad por parte del gobierno, una moción que los fiscales criticaron con vehemencia en su propia presentación de refutación.

“Me duele el corazón”

Hannah Gutiérrez Reed, centro, habló ante el tribunal este lunes y que le otorgaran la libertad condicional. (Crédito: Eddie Moore/The Albuquerque Journal vía AP.)

Antes de la sentencia este lunes, la familia de Hutchins en Ucrania y sus amigos hablaron sobre lo que la víctima significaba para ellos.

Declaran culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutierrez Reed, la armera de la película “Rust”

“El día en que ella murió se arruinó toda mi vida”, dijo su madre, Olga Solovey, en un video con subtítulos traducidos. “Es desgarrador ver crecer a su hijo sin su madre”.

Joel Souza, el director y guionista de “Rust” quien también resultó herido en el incidente, reconoció el dolor físico y emocional que ha sentido en los dos años y medio transcurridos desde el disparo.

“Un día el mundo tenía sentido, al día siguiente no, y sigue sin tenerlo, y no estoy seguro de que vuelva a tenerlo”, afirmó.

Souza describió a Hutchins como una persona con un gran talento. “Ella fue una referente para todos los que la conocieron, y aquellos que tuvimos la suerte de haber compartido su fugaz paso por este planeta somos mejores por ello”, afirmó.

Gutiérrez Reed, vestida con un uniforme carcelario color beige, habló ante el tribunal y ofreció sus condolencias a los afectados por la muerte de Hutchins.

“En primer lugar, también me duele el corazón por la familia, los amigos y los colegas de Hutchins, y lo siento desde el día en que ocurrió esta tragedia”, dijo. “Halyna ha sido y siempre será una inspiración para mí. Entiendo que su vida se fue demasiado pronto y rezo para que todos encuentren la paz”.

Ella le pidió a la jueza que le otorgara libertad condicional.

“Su señoría, cuando trabajé en Rust era joven e ingenua, pero me tomé mi trabajo tan en serio como pude. A pesar de no tener el tiempo, los recursos y el personal adecuados, cuando las cosas se pusieron difíciles simplemente hice lo mejor que sabía para manejarlas”.

El director de “Rust” relata el momento en que le dispararon en el set, durante el juicio a la encargada de las armas de la película

“El jurado me ha declarado en parte culpable de esta espantosa tragedia, pero eso no me convierte en un monstruo, eso me hace humana”, dijo.

En un memorándum de sentencia con fecha del 10 de abril, el equipo de defensa de Gutiérrez Reed solicitó su libertad condicional con los requisito que la jueza considerara, y que se sometiera a terapia y esfuerzos de rehabilitación. Se siente “increíblemente triste y con el corazón roto por lo que sucedió en ese trágico día en el set de Rust”, decía el documento.

En documentos judiciales presentados el 12 de abril en respuesta al memorándu, de la defensa, los fiscales solicitaron que Gutiérrez Reed fuera sentenciada a 18 meses de prisión, argumentando que ella “continúa negando responsabilidad y culpando a otros”. Los fiscales también citaron llamadas a la cárcel en las que Gutiérrez Reed supuestamente se quejó “de los efectos negativos que este incidente ha tenido en su vida” y llamó a los jurados con nombres despectivos.

Originaria de Ucrania, Hutchins obtuvo una licenciatura en periodismo internacional de la Universidad Nacional de Kyiv y trabajó como periodista de investigación en producciones documentales británicas en Europa. Más tarde se mudó a Los Ángeles y descubrió el amor por la cinematografía.

Según IMDB, se le atribuyó la participación en la producción de 49 proyectos de cine, televisión y video durante su carrera. Trabajó en películas como “Archenemy”, protagonizada por Joe Manganiello, que se estrenó en 2020 y fue nombrada estrella en ascenso por la revista American Cinematographer en 2019.

¿Qué pasó en el juicio?

Halyna Hutchins, de 42 años y directora de fotografía de la película “Rust”, murió en un tiroteo en el set en octubre de 2021. (Crédito: Fred Hayes/Getty Images)

El disparo mortal ocurrió durante una pausa en el rodaje de la película “Rust” en Bonanza Creek Ranch, en las afueras de Santa Fe.

Baldwin estaba practicando para una escena, por lo que se encontraba sacando y apuntando un revólver con la guía de Hutchins y Souza, según una declaración de causa probable de 2023.

Baldwin sacó el revólver, apuntó a Hutchins y el arma se disparó poco antes de las 2:00 p.m., impactándola en el pecho e hiriendo a Souza, dijeron los fiscales en la declaración de causa probable. A Hutchins la declararon muerta poco después de las 3:30 p.m.

En el juicio, los fiscales argumentaron que Gutiérrez Reed violó repetidamente los protocolos de seguridad y descuidó sus responsabilidades antes del disparo. Ella no realizó controles de seguridad en el arma de utilería ni en las municiones con las que la cargó. Se la entregó a un miembro del personal que no debería haber estado manejando armas en el set y luego abandonó el área cuando Baldwin finalmente disparó la bala mortal, dijeron los fiscales.

“Este no es un caso en el que Hannah Gutiérrez cometió un error y ese error fue accidentalmente poner una bala real en esa arma”, dijo Morrissey durante los argumentos finales. “Este caso trata sobre fallas de seguridad constantes e interminables que resultaron en la muerte de un ser humano y casi matan a otro”.

Alec Baldwin se declara inocente de homicidio involuntario por segunda vez en relación con el disparo de “Rust”

Morrissey dijo que los repetidos fallos de Gutiérrez Reed permitieron que seis balas reales llegaran al set, y añadió que ella no realizó los controles de seguridad que las podrían haber frenado.

“Ella tenía seis, seis rondas en vivo en ese set de filmación, la fecha más temprana en la que puedo rastrearlas es el 10 de octubre (2021)”, dijo el fiscal. “Seis, y ella no logró descubrirlos durante 12 días. Lo que eso significa es que no estaba revisando ninguna bala ficticia, no estaba probando nada”.

Las balas “ficticias” se refieren a municiones que no contienen elementos explosivos pero que parecen una bala real cuando se disparan.

Bowles, el abogado defensor, le atribuyó la culpa a otra cosa. Cuestionó cómo llegó la munición real al set y sostuvo que el equipo de producción creó un ambiente caótico e inseguro que puso a Gutiérrez Reed en “condiciones realmente difíciles de seguir”. También dijo que Baldwin no siguió las reglas de sentido común de seguridad con armas en el set cuando manejó el arma de fuego y actuó de manera impredecible cuando apuntó con el arma a Hutchins.

“(Gutiérrez Reed) no podía anticipar lo que haría Baldwin. No estaba en el guión, no era previsible”, dijo en sus alegatos finales. “La gerencia fue responsable de las fallas de seguridad y no Hannah”.

Durante el juicio de la armera, el subdirector de cine David Halls admitió que fue “negligente” al revisar el arma y no verificó adecuadamente todas las balas en la recámara cuando Gutiérrez Reed se la presentó. Gritó “arma fría” antes de entregarle el arma a Baldwin, un comentario destinado a indicar que el arma de fuego no tenía balas reales, según un documento judicial.

Halls llegó a un acuerdo de culpabilidad en 2023 por su papel en el tiroteo, y no refutó un cargo de uso negligente de un arma mortal. Fue sentenciado a seis meses de libertad condicional sin supervisión, una multa de US$ 500, tuvo que participar en una clase de seguridad con armas de fuego, completar 24 horas de servicio comunitario y no consumir drogas ni alcohol.

Taylor Romine de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.